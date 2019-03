Heidelberg. (hö) Auch angesichts der sich abzeichnenden Niederlage der Stadt beim Kohlhof-Prozess wollen die Stadträte nicht nach- oder gar aufgeben. So sagte Andreas Grasser, selbst Rechtsanwalt, für die SPD: "Wir sind dafür, dass die Stadt alles weiter dafür tun soll, um den Kohlhof zurückzuerhalten. Das Landgericht soll ein Urteil fällen - und wenn es so ausgeht, wie es sich andeutet, gehen wir in Berufung. Vor dem Oberlandesgericht haben wir hoffentlich bessere Karten." Da das Heidelberger Gericht "mehrfach umgeschwenkt ist, gibt es offenbar keine klare Rechtsauffassung". Auch Michael Eckert (FDP) ist Jurist und plädiert für denselben Weg, zumal er die geänderte Einschätzung der Vierten Zivilkammer für "äußerst kurios" hält.

Ihn ärgert vor allem, dass die drei Richter am Mittwoch anmahnten, die Kommune habe bei ihrem Vorgehen stärker auf die Verhältnismäßigkeit zu achten: "Das ist doch schon die letzten drei Jahre geschehen." Mathias Diefenbacher ("Die Heidelberger"), ebenfalls Anwalt, rät zur Gelassenheit: "Wenn ein Urteil fällt, sollten wir es uns erst einmal anschauen und es prüfen. Es bringt nichts, jetzt schon zu sagen, dass wir in Berufung gehen." Diefenbacher, Eckert und Grasser eint - über alle Parteigrenzen - die Überzeugung, dass es zu dem Zeitpunkt, als der Gemeinderat auf Rückkauf klagte (Januar 2017), kein Restaurant im Kohlhof gegeben habe. Dass es heute eines gebe - was das Gericht für entscheidend hält -, spielt für die Kommunalpolitiker keine Rolle. Diefenbacher wirft zudem den Gedanken ein, was passieren könnte, wenn das Gericht den Kohlhof-Eigentümern recht gibt: Dann würde vielleicht das Lokal geschlossen, die Stadt klage dann wieder auf Rückkauf: "Das wird eine unendliche Geschichte!"

Jan Gradel (CDU und kein Jurist) kommentierte gegenüber der RNZ sarkastisch: "Ich kündige an, meine letzten Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens von eben jener Richterin überprüfen zu lassen. Denn seit dem letzten Strafzettel habe ich Besserung gelobt und bin auch ,ehrlich’ nie wieder zu schnell gefahren." Für ihn ist die momentane Rechtsauffassung des Landgerichts "ein Schlag ins Gesicht und ein weiterer Baustein in dem wohl neuen Trend, bei welchem der ,Clevere über den Anständigen siegt’". Das erwartbare Urteil wäre "für die Stadt und die Bürger eine bittere Niederlage", denn, so Gradel: "Stadt und Bürger gewinnen nichts, ein Immobilienspekulant gewinnt alles. Wir werden unsere Haltung zum Prozess deswegen nicht ändern."