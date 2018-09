Heidelberg. (dns) Das Stift Neuburg kommt nicht zur Ruhe: Nachdem Ende August bereits die beiden Geschäftsführer der Ökonomie GmbH des Klosters entlassen wurden, traf es nun auch Abt Winfried Schwab. Der Klostervorsteher wurde am Freitag von seinen Pflichten entbunden.

Wie schon bei den beiden Ökonomie-Geschäftsführern Mathias Braun und Claudia Rhein, ist diese Entpflichtung die Folge der Visitation - einem kirchlichen Aufsichtsverfahren, das alle sechs Jahre stattfindet. Dabei prüft eine Delegation der Beuroner Kongregation, zu der neben Stift Neuburg noch 16 weitere Benediktinerklöster gehören, die Entwicklung der Abtei. Es werden Gespräche mit dem Abt und allen Mönchen geführt. Auch wirtschaftliche Fragen werden besprochen.

Im Rahmen der Visitation habe sich gezeigt - so schreiben die Mönche in einer Pressemitteilung, "dass bei einigen wichtigen Entscheidungen die zuständigen Gremien nicht in der Weise beteiligt wurden, wie dies den kirchlichen Bestimmungen entsprochen hätte". Nach "intensiven Beratungen" sei dann schließlich die Entscheidung gefallen, Abt Winfried von seinem Amt zu entpflichten.

Ambrosius Leidinger übernimmt übergangsweise. Foto: Hoene

"Mit diesem Schritt ermöglichen wir der Klostergemeinschaft des Stift Neuburg einen Neuanfang", erklärt Albert Schmidt, der Abtpräses der Beuroner Benediktiner-Kongregation. "Wir werden diesen intensiv begleiten und stehen dem Prior und der Klostergemeinschaft weiterhin zur Seite." Schmidt führt die Visitation gemeinsam mit Abt Laurentius Schlieker von der Abtei Gerleve im Münsterland durch.

Bis zur Regelung der Nachfolge wird die Leitung des Klosters dem bisherigen Prior Ambrosius Leidinger übertragen. Leidinger, der seit 2009 im Stift lebt und 2016 zum Prior ernannt wurde, hat Schwab auch in den letzten Wochen schon vertreten. Dieser war schwer erkrankt und konnte sein Amt in den letzten Wochen nicht ausüben.

Damit endet die Amtszeit von Schwab nach gerade einmal 2,5 Jahren: Der 54-Jährige wurde im März 2016 von den Ziegelhäuser Mönchen zum Klostervorsteher gewählt.