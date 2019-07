Von Micha Hörnle

Heidelberg. In Heidelberg wurde die letzte Kommunalwahl vor knapp zwei Monaten mit dem Großthema "Klimaschutz" gewonnen. Dabei hat sich die Stadt selbst vor sieben Jahren auf einen "Masterplan 100 Prozent Klimaschutz" verpflichtet: Bis 2050 sollen die CO2-Emissionen um 95 Prozent gesenkt werden. Eigentlich müsste man jetzt schon etwas merken - doch nach den Zahlen, die Dieter Teufel vom Heidelberger Umwelt- und Prognose-Institut beim "Heidelberg-Kreis für Klimaschutz und Energie" präsentierte, sieht es ziemlich ernüchternd aus: "Bisher werden die Ziele des Masterplans deutlich verfehlt", resümierte Teufel vor dem Experten-Gremium, das im Rathaus öffentlich tagte.

Der jährliche CO2-Ausstoß war im letzten Jahr "deutlich höher als 1990". Damals lag die Heidelberger Jahresbilanz bei 1,2 Millionen Tonnen des Klimakillers, 2018 bei 1,3 Millionen Tonnen - und wenn man die Effekte des Ferntourismus, vor allem des Flugverkehrs, einbezieht, sind es sogar 1,6 Millionen Tonnen. Die Kurve geht im Moment also eher nach oben als nach unten.

Das hat vor allem, so Teufel, mit einer verheerenden Pendlerbilanz zu tun. Der Autoverkehr ist für rund ein Drittel des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Dabei verhalten sich die Heidelberger an sich verantwortungsbewusst. Der Anteil des sogenannten Umweltverbunds (also der Anteil der Wege, die innerhalb Heidelbergs mit dem Öffentlichen Nahverkehr, per Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden) lag 2018 bei 72 Prozent, 1980 nur bei 53 Prozent. Oder in einem Satz: Die Heidelberger lassen immer öfter ihr Auto (wenn sie denn noch eines haben) stehen.

Hintergrund Auch der Leiter des städtischen Amtes für Verkehrsmanagement, Alexander Thewalt, bezweifelt die Grundaussagen Dieter Teufels nicht: "Nur 20 Prozent der CO2-Emissionen des Heidelberger Verkehrs werden auch von Heidelbergern produziert." Auch er sieht den Einpendelverkehr als wichtigsten Faktor - schließlich nehmen die allermeisten das Auto. Für den Amtsleiter ist es "ein [+] Lesen Sie mehr Auch der Leiter des städtischen Amtes für Verkehrsmanagement, Alexander Thewalt, bezweifelt die Grundaussagen Dieter Teufels nicht: "Nur 20 Prozent der CO2-Emissionen des Heidelberger Verkehrs werden auch von Heidelbergern produziert." Auch er sieht den Einpendelverkehr als wichtigsten Faktor - schließlich nehmen die allermeisten das Auto. Für den Amtsleiter ist es "ein Riesenthema, den Umweltverbund attraktiv zu machen" - also für einen guten Öffentlichen Nahverkehr - seine Anteile sind bei den Pendlern gering -, gute Fahrradstraßen sowie Fußgängerverbindungen zu sorgen. Aber er weiß auch, wo es hakt: Die Heidelberger Infrastruktur hat noch Defizite: Das Netz des Nahverkehrs, vor allem das der Straßenbahnen, ist trotz aller Anstrengungen ("Mobilitätsnetz") kaum gewachsen, der Bau neuer Fahrradwege und -brücken zieht sich, und selbst am Bahnhof gibt es noch kein Parkhaus für die Zweiräder. Dabei sind die mittelfristigen Ziele der Verkehrswende - bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 40 Prozent sinken - durchaus sportlich, so Thewalt: "Verdoppelung des Anteils des Öffentlichen Nahverkehrs, ein Drittel weniger Autoverkehr, jedes dritte Auto fährt klimaneutral, jede dritte Tonne wird klimaneutral transportiert, und jeder zweite Weg wird in Umweltverbund zurückgelegt." Immerhin, so Thewalt, habe man den letzten Punkt in Heidelberg längst erreicht, aber im weitgehend ländlichen Einzugsgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, (VRN), also von der Pfalz bis zum Madonnenland, liegt der Anteil des Umweltverbundes nur bei 39 Prozent. Thewalt meint: "Diese Zahl müssen wir hochkriegen. Und ja, Klimaschutz tut weh." (hö)

Dafür nehmen die Pendler aus dem Umland in der Regel das Auto - und verhageln so die Heidelberger Klimabilanz. 69 Prozent der Einpendler nehmen auf dem Weg zur Arbeit den Pkw, bei den Heidelbergern sind es nur 31 Prozent. Und die Einpendler sind in der Mehrheit: Sie besetzen 70 Prozent der Heidelberger Arbeitsplätze - was im Umkehrschluss heißt: In Heidelberg arbeiten nur 30 Prozent in der Stadt, in der sie auch leben.

Nun könnte man ja auf die Idee kommen, diesen Trend zu brechen: Also für mehr Wohnungen in der Stadt zu sorgen, damit sich die Pendlerzahlen reduzieren. Aber diese Rechnung, so Teufel, geht nicht auf: In Heidelberg werden schlicht zu viele Arbeitsplätze geschaffen, da käme der Wohnungsbau niemals hinterher. Das gilt selbst für den zentrumsnahen Stadtteil Bahnstadt, in dem ja Arbeiten und Wohnen zusammengeführt werden sollten. Nach Teufels Berechnungen entstehen dort insgesamt 6000 Arbeitsplätze, davon mehr als die Hälfte für Einpendler. Deren Autofahrten sorgen für zusätzliche 4600 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr - fast so viel wie durch den Passivhausstandard eingespart werden (5000 Tonnen CO2). Und gerade bei den Pkws erkannte Teufel gefährliche Trends: So machen mittlerweile die enorm spritfressenden Geländewagen, die sogenannten SUVs, 30 Prozent der Gesamtzulassungen aus; und auch die im Moment besonders gefeierten Elektrowagen haben seiner Meinung nach "eine schlechte CO2-Bilanz".

Aber ist denn tatsächlich nun klimaschutzmäßig Hopfen und Malz verloren? Nicht unbedingt, meint Teufel. Man müsste nur konsequenter den Anteil der Autos zurückdrängen, beispielsweise indem man die Parkausweise deutlich teurer macht - wie es ja auch die Grünen kurz nach der Kommunalwahl mit ihrer "Giftliste" angekündigt haben. Zugleich setzt er auf einen Gewohnheitswandel bei der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs: "Oft ist die Anbindung nicht so schlecht, wie man denkt." Da würden "Schnuppertickets" wie das alte, 2013 abgeschaffte "24-Stunden-Ticket" helfen. Und nicht zuletzt in der nun bundesweit diskutierten CO2-Abgabe sieht der Experte "ein Riesenpotenzial".