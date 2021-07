Von Denis Schnur

Heidelberg. Nach dem Bürgerentscheid Ankunftszentrum, dem Einwohnerantrag Wohnwende und dem Radentscheid steht nun die nächste direktdemokratische Initiative in Heidelberg in den Startlöchern: Der "Klimaentscheid" will die Stadt per Einwohnerantrag zu einer ambitionierteren Klimapolitik bewegen und "Druck von unten" machen. Einer der Initiatoren ist der 41-jährige Michael Halfmann, Manager bei einem großen Softwarekonzern. Im RNZ-Interview erklärt er, warum er den "Klimaentscheid" für dringend nötig hält, was er sich von der Stadt wünschen würde – und warum ein Einwohnerantrag sinnvoller ist als Gülle vor dem Rathaus.

Herr Halfmann, Heidelberg gilt als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Die Stadtspitze betont, man wolle bis 2030 klimaneutral sein. Warum braucht es aus Ihrer Sicht noch einen Klimaentscheid?

Weil zwischen der Ankündigung der Stadtspitze und den reellen Maßnahmen, beziehungsweise der Entwicklung der CO2-Emissionen, große Lücken klaffen. Wenn wir das 2030er-Ziel mit effektiven Maßnahmen auf einem linearen Pfad verfolgen würden, bräuchten wir keinen Klimaentscheid. Aber so ist es leider nicht. Außerdem haben wir in Gesprächen mit Politikern, sowohl auf lokaler als auch auf Bundesebene, das immer gleiche Feedback bekommen: Es fehlt der Druck aus der Bevölkerung. In Umfragen heißt es zwar immer, dass alle Klimaschutz wollen. Aber es kommt keiner und leert Gülle vor dem Rathaus aus, wie das manchmal die Bauern tun, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Michael Halfmann. Foto: pr

Ist das dann Ihr nächster Schritt?

(lacht) Das geht leider nicht. Wir können ja schlecht CO2 auskippen. Wir haben uns stattdessen für den Klimaentscheid entschieden. Wir sammeln Unterschriften und sagen dann: Mehr als 2500 Einwohner wollen starke Klimaschutzmaßnahmen in Heidelberg. Dann muss der Gemeinderat reagieren.

Damit unterscheiden Sie sich vom "Radentscheid", der ein Bürgerbegehren vorantreibt, das womöglich rechtlich nicht zulässig ist.

Genau. Klimaentscheide in anderen Städten hatten zum Teil dasselbe Problem. Wir haben uns deshalb von einem Experten beraten lassen, der uns zum Einwohnerantrag riet. Bürgerbegehren führen in der Regel zu Bürgerentscheiden – und die eignen sich vorrangig für einzelne, konkrete Fragen. Etwa: Soll ein neues Schwimmbad gebaut werden? Der Einwohnerantrag ist offener. Er führt auch nicht zu einer Abstimmung in der Bevölkerung und damit zu zusätzlichen Kosten für die Stadt. Außerdem lässt sich der Einwohnerantrag schneller umsetzen, man braucht weniger Unterschriften.

Aber er ist nicht rechtlich bindend. Der Gemeinderat könnte jeden Punkt einzeln ablehnen.

Das kann passieren. Wir sind uns dieses Risikos natürlich bewusst. Aber dann wäre es wenigstens transparent. Der Gemeinderat hätte dann das Ziel Klimaneutralität bis 2030 abgelehnt oder sich gegen mehr Transparenz beim Klimaschutz ausgesprochen. Das kann er natürlich machen. Aber dann wüssten wir alle, woran wir sind.

Der Bund hat gerade die Klimaneutralität bis 2045 als Ziel beschlossen. Warum fordern Sie 2030?

Hintergrund > 1. Ziel Klimaneutralität 2030: Heidelberg verpflichtet sich, bis 2030 klimaneutral zu werden und die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. > 2. Mindestens linearer Pfad der [+] Lesen Sie mehr > 1. Ziel Klimaneutralität 2030: Heidelberg verpflichtet sich, bis 2030 klimaneutral zu werden und die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. > 2. Mindestens linearer Pfad der Reduktion: Die Stadt verpflichtet sich, das Ziel der Klimaneutralität auf einem linearen Pfad zu erreichen. Der jährliche CO2-Ausstoß soll zu keinem Zeitpunkt höher sein als der, den der geradlinige Pfad zur Klimaneutralität vorgibt. > 3. Keine Ausgleichsmaßnahmen außerhalb von Deutschland: Heidelberg verpflichtet sich, das Ziel zu erreichen, ohne Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der Bundesrepublik zu leisten. > 4. Bürger-Rat: Die Stadt beruft einen Bürger-Rat ein, der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität erarbeitet. > 5. Transparentes CO2-Monitoring: Die Stadt verpflichtet sich, die Entwicklung der CO2-Emissionen transparent zu machen. Um die Einwohner effizient zu informieren, sollen die CO2-Werte sowohl online als auch auf einer großen, gut sichtbaren Anzeigetafel am Bismarckplatz gezeigt werden. (dns)

Aus der Notwendigkeit heraus. Wir sind alle klimabesorgte Menschen, wir informieren uns, lesen IPCC-Berichte. Da gibt es gerade wieder eine neue Einschätzung – und wenn man die liest, stellen sich einem die Haare zu Berge. Die meisten von uns haben Kinder, denken also daran, wie die Welt in 60 Jahren aussieht, wenn ich wahrscheinlich nicht mehr da bin. Wir wissen, dass 2030 ambitioniert ist, wir hören oft, es sei unrealistisch. Nun: Rein physikalisch geht es schon, auch wenn es große Anstrengungen bedeutet. Aber es führt auch kein Weg dran vorbei. Und klar ist auch: Die reichen Länder müssen vorangehen. Jetzt ist Deutschland ein reiches Land und innerhalb des reichen Landes ist Heidelberg eine reiche Stadt. Wenn Heidelberg sich kein ambitioniertes Ziel setzt, wer dann?

Im Herbst diskutiert der Gemeinderat über ein ambitionierteres Ziel, vielleicht beschließt er sogar 2030. Reicht das nicht?

Nein. Der Gemeinderat hat schon vor Jahren das Ziel 2050 beschlossen. Wenn man sich aber den aktuellen Trend anschaut, wäre Heidelberg erst im Jahre 2228 klimaneutral – das ist weit entfernt von 2050.

Mit dem Klimaaktionsplan und anderen Maßnahmen dürfte sich das bald bessern.

Bessern sicher, aber das reicht nicht. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir es in der Zukunft schon irgendwie schaffen, die Emissionen deutlich zu senken. Deswegen ist eine unserer Forderungen, dass sich die Stadt mindestens einen linearen Pfad auferlegt. Noch besser wäre es, wenn wir früh größere Reduktionen schaffen und später nur noch die schwierigen Restprozente bleiben.

Hintergrund > Der Einwohnerantrag ist seit 2015 ein Instrument der direkten Demokratie in Baden-Württemberg. Darin können Bürgerinnen und Bürger Forderungen sammeln, die der Gemeinderat wie einen Antrag einer Fraktion beraten und abstimmen muss. Damit er eingebracht werden kann, müssen ihn 1,5 [+] Lesen Sie mehr > Der Einwohnerantrag ist seit 2015 ein Instrument der direkten Demokratie in Baden-Württemberg. Darin können Bürgerinnen und Bürger Forderungen sammeln, die der Gemeinderat wie einen Antrag einer Fraktion beraten und abstimmen muss. Damit er eingebracht werden kann, müssen ihn 1,5 Prozent der Einwohner per Unterschrift unterstützen, in Heidelberg wären das etwas weniger als 2500 Menschen. > In Heidelberg wurde bislang erst ein Einwohnerantrag eingebracht. Christoph Nestor, langjähriger Geschäftsführer des Mieterbundes, wollte damit die Wohnungspolitik der Stadt radikal ändern. Der Antrag wurde 2020 erfolgreich eingebracht, konkrete Beschlüsse sind daraus jedoch noch nicht gefolgt. > Der Klimaentscheid Heidelberg hat erst vor Kurzem mit dem Unterschriftensammeln begonnen und aktuell etwas mehr als 300 beisammen. Um noch mehr Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden, ist er in den nächsten Wochen auf Märkten und zentralen Plätzen vor Ort. Mehr Infos gibt es online unter http://klimaentscheid-heidelberg.de. (dns)

Sie wollen die Stadt außerdem dazu bringen, ihre Ziele und Einsparungen offener zu kommunizieren.

Das ist fast mein Lieblingsziel. Wenn man heute versucht, sich über die Entwicklung der Emissionen in Heidelberg zu informieren, ist das relativ schwierig. Man braucht schon einige Klicks. Außerdem hören die Zahlen 2018 auf. Wir fänden es schön, wenn die Stadt diese Informationen aktueller und leichter zugänglich zeigen würde – etwa prominent auf der städtischen Homepage. Gerne aber auch physisch – mit einer Anzeigetafel auf dem Bismarckplatz. Das gab es ja früher für Luftverschmutzungswerte. Auf unserer Webseite zeigen wir schon, wie so etwas aussehen könnte.

Ihre Forderungen zielen eher auf die Art, wie Klimapolitik gemacht wird – weniger auf konkrete Maßnahmen. Warum?

Hinter den Forderungen steckt unser "Klimastadtplan", den wir mit "German Zero" erstellt haben. Da steht relativ konkret drin, welche Maßnahmen in Heidelberg nötig sind. Aber die Ausgestaltung soll dann die Politik übernehmen. Der größte Hebel ist aber sicher die Gebäudedämmung. Da muss man sehr viel investieren. Das ist alles nicht einfach, aber da wäre sehr viel möglich.

Was ist "German Zero"?

Eine Klimaschutz-Initiative, die sich 2019 in Berlin gegründet hat mit dem Ziel, Deutschland bis 2035 klimaneutral zu machen. Dazu setzt sie auf zwei Schienen – die eine hat auf Bundesebene ein entsprechendes Gesetzespaket entwickelt. Die zweite ist, dass "German Zero" lokale Klimaentscheide fordert und unterstützt – in möglichst allen Kommunen. Wir wollen von unten Druck machen, damit die Kommunen den Bund ansprechen, um etwa aus der CO2-Steuer ausreichend Mittel für den Klimaschutz zu fordern. Uns ist ja auch klar, dass Klimaneutralität bis 2030 nicht mal eben aus dem aktuellen Haushalt zu bewältigen ist.

Ohne Hilfe von "oben" wird es ohnehin nicht zu schaffen sein.

Natürlich muss da mit höheren Ebenen zusammengearbeitet werden. Ich glaube aber, dass man das mit ausreichenden Mitteln schon hinkriegt. Es gibt ja zum Beispiel die Solar-Förderung in Heidelberg. Die ist nicht astronomisch hoch, aber das ist nochmal eine Motivation mehr, sich eine Anlage anzuschaffen. Die könnte man erhöhen und die Förderung für Gebäudesanierung genauso. Je höher man das schraubt, desto besser wirkt es – und irgendwann machen es alle. Man hat schon einen Hebel – vorausgesetzt natürlich, man investiert entsprechend.

Die Verwaltung betont, man habe bereits viele Hebel in Bewegung gesetzt, um den Klimaschutz voranzutreiben. Welche Rückmeldungen erhalten Sie denn aus dem Rathaus und dem Gemeinderat?

Wir verstehen natürlich, dass es eine andere Situation ist, wenn man die Forderungen nachher umsetzen muss. Wir kriegen viel Feedback, dass das unrealistisch sei, kein Geld da sei oder Entscheidungen auf anderen Ebenen getroffen würden. Da fehlt mir manchmal der Mut zu höheren Ambitionen. Auf der anderen Seite kriegen wir aber auch von Vertretern der Stadt – vor allem aus dem Umweltamt – die Rückmeldung, dass sie sich auch wünschen, dass 2030 klappt. Sie halten es nur nicht für realistisch. Aber sie ermutigen uns, Druck zu machen. Das hilft ihnen dann, um an anderen Stellen Druck zu machen. Wir verfolgen ja grundsätzlich dasselbe Ziel, haben jedoch unterschiedliche Perspektiven: Wir sehen, was nötig ist – und die Verwaltung eher, was realistisch ist.