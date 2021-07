Rebecca Boekels, Alexandra Mansen und Matthias Wilczek (v.l.) haben „Health for Future“ mitgegründet – eine Schwesterorganisation von „Fridays for Future“. Foto: Philipp Rothe

Von Helen Moayer Toroghy

Heidelberg. "Der Gesundheitssektor stößt fünf Prozent der Emissionen in Deutschland aus", sagt die 22-jährige Rebecca Boekels von der Initiative "Health for Future". Auf Missstände und Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Gesundheitswesen aufmerksam zu machen, ist das Ziel der Bewegung, die zu deutsch "Gesundheit für die Zukunft" heißt.

Die Initiative wurde 2019 von der Allianz "Klimawandel und Gesundheit" ins Leben gerufen und ist inzwischen mit Ortsgruppen deutschlandweit vertreten. In Heidelberg hat sich die Gruppe Anfang des Jahres formiert und versteht sich als Schwesterorganisation von "Fridays for Future". Ihr Motto: Klimaschutz ist Gesundheitsschutz.

"Der Klimawandel hat vielfältige Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich. So wird es beispielsweise in den kommenden Jahren immer mehr Hitzetote geben", sagt Rebecca Boekels, die im sechsten Semester Medizin studiert. Besonders für Menschen mit Herzkreislaufproblemen sei die zunehmende Hitze ein Problem. "Auch Krankheiten wie Malaria werden bei uns eine größere Rolle spielen", sagt sie. Denn mit der Klimaerwärmung verbreiten sich auch Tierarten, wie etwa Mücken und Zecken, die gefährliche Krankheiten auf den Menschen übertragen können. Insgesamt würden Todesfälle durch Umweltbelastungen und Wetterereignisse wie Dürre oder Überschwemmungen weiter zunehmen, warnt sie.

"Das hat auch Einfluss auf die Trinkwasser- und Ernährungssicherheit, obwohl man das bei uns noch nicht so stark merkt", sagt Medizinstudentin Alexandra Mansen (22). Die veränderten Klimabedingungen hätten schon jetzt globale Auswirkungen. Aber auch in Deutschland beklagten Bauern in den letzten Jahren Ernteausfälle wegen Trockenheit – und die Flutkatastrophe der vergangenen Tage sei ebenfalls auf den Klimawandel zurückzuführen.

Mit "Health for Future" will die Gruppe Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal und Fachkräften des Gesundheitswesens eine Stimme geben. "Wir fordern, dass man sich im Gesundheitssektor seiner Verantwortung bewusst wird", so Boekels. Die Aktivistinnen hoffen nicht nur regional, sondern auch im Großen ein Umdenken zu bewirken. An die Abgeordneten haben sie kürzlich elf Wahlprüfsteine adressiert. Darin formulierten sie Forderungen und Fragen zu Klimaneutralität, Kohleausstieg und Aufklärungsarbeit. Der Bitte, zu den einzelnen Punkten Stellung zu beziehen, sei bisher aber noch niemand nachgekommen.

"Narkosegase, die noch schädlicher sind als CO2, werden aus den Operationssälen in die Umwelt geblasen. Dabei gibt es dafür sogar Filter, aber aus Kostengründen spart man sich die", so der 18-jährige Matthias Wilczek, Auszubildender zum Anästhesietechnischen Assistent. Für ihn ist Klimaschutz eines der wichtigsten Themen überhaupt. "Seit ich im Gesundheitssektor arbeite, sehe ich, wie viel Luft nach oben es dort gibt." Hier brauche es zum einen Konzepte dafür, Treibhausgase zu reduzieren, zum anderen müssten Verpackungsmüll und Wegwerfartikel eingespart werden. "Es sind enorme Mengen an Plastik, die dort anfallen, und vieles ist doppelt und dreifach verpackt", pflichtet Alexandra bei.

Rebecca und Alexandra bedauern, dass die Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Gesundheitswesen im Medizinstudium kaum Beachtung finden. "Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto eher versteht man, wie dringlich es ist", so die 22-jährige Alexandra. Die Ortsgruppe zählt inzwischen rund zehn aktive Mitglieder. Vor kurzen fand ihr erstes Treffen "offline" auf der Neckarwiese statt. Denn wegen Corona hat sich die Gruppe zuvor ausschließlich online getroffen. Jetzt planen sie weitere Aktionen, und auch bei dem globalen Klimastreik im September werden sie mit von der Partie sein. Denn "letzten Endes geht es uns um globale Klimagerechtigkeit", sagt Rebecca.