Heidlberg. (ani) Auch Kinder müssen zuhause bleiben: Kindertageseinrichtungen sind ebenso wie Schulen und Kindergärten in Baden-Württemberg seit dem 17. März geschlossen – und das vorerst bis zum Ende der Osterferien am 20. April. Viele Städte und freie Träger haben deshalb nun entschieden, für den Monat April die Elterngebühren für die Kitas auszusetzen. Jetzt folgt auch die Stadt Heidelberg diesem Beispiel.

Auf RNZ-Anfrage heißt es aus dem Rathaus: "Für die Dauer der Schließung werden in den städtischen Kitas in Heidelberg keine Betreuungs- und Verpflegungsentgelte erhoben." Die März-Entgelte seien zwar bereits eingezogen worden, allerdings wird es auch für sie anteilig eine Gutschrift geben. Aber: "Diese Regelung gilt nicht für Kinder, die eine Notbetreuung in den Einrichtungen erhalten", erklärt die Stadt. Da geht die Evangelische Kirche als einer der freien Kita-Träger in der Stadt einen Schritt weiter. Auch dort werden für den Monat April keine Gebühren eingezogen – "das gilt auch für Kinder, die eine Notbetreuung in den Einrichtungen in Anspruch nehmen", erklärt Pressesprecherin Karin Wilke. Und Dekan Christof Ellsiepen ergänzt: "Wie wir mit den Einnahmeverlusten umgehen, ist noch offen." Man hoffe, dass die Kommunalen Verbände mit den zuständigen Ministerien und der Stadt eine sozialverträgliche Lösung finden werden.

Aus dem Rathaus heißt es dazu: "Ob der Fehlbetrag den Kita-Trägern von Bund oder Land ausgeglichen werden kann, ist aktuell eines der Themen, das landesweit diskutiert wird." Sobald es dazu wegweisende Entscheidungen gebe, informiere man die Träger.