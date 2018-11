Von Steffanie Richter

Heidelberg. Die Welt der Zahlen, Statistiken und Fälle ist abstrakt. Aber hinter nackten Zahlen verbergen sich echte Schicksale. 300 sogenannter Fälle waren es in diesem Jahr, die das Kinderschutzzentrum, eine Beratungsstelle für Kinderschutzfragen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, bearbeitet hat: Es sind Mädchen und Jungen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis, die vernachlässigt, misshandelt oder sexuell missbraucht wurden.

"Kein Fall ist wie der andere, hinter jedem einzelnen steht ein Schicksal. Die Gewalt geht quer durch alle Schichten", erklärt Diplom-Psychologe Volker Schuld, der seit 13 Jahren das Kinderschutzzentrum in Wieblingen leitet. Nun feiert das von Stadt, Rhein-Neckar-Kreis und seinem Förderverein finanzierte Zentrum sein 30-jähriges Jubiläum, zusammen mit dem Förderverein, der vor 20 Jahren gegründet wurde. Gemeinsam blicken sie auf eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit, "die von großer Wertschätzung geprägt ist", betont die Vorsitzende des Freundeskreises, Karin Werner-Jensen.

Hauptaufgabe für das vierköpfige, multiprofessionelle Team ist die schnelle Beratung für Familien und für Kinder und Jugendliche, die von körperlicher oder sexualisierter Gewalt, Vernachlässigung oder seelischer Misshandlung betroffen sind. "Denn jeder, der anruft, ist in einer persönlichen Krise. Da müssen wir ganz schnell handeln", sagt Schuld.

Nach dem Motto "vertraulich helfen statt strafen" werde bei der Beratung grundsätzlich das familiäre und soziale Umfeld miteinbezogen. Das Team ist für einen großen Bereich zuständig und hat fast ausschließlich mit Gewalt gegen Kinder zu tun. Deshalb sei eine gute Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Institutionen wie Jugendämtern, Schulen, Kitas, Ärzten, Justiz und Polizei ein wichtiger Bestandteil der Fallarbeit, so Schuld.

Die größte Herausforderung für ihn und sein kleines Team sei, mit wenig Personal viele Fälle zu bearbeiten. "Schließlich ist uns kein Fall egal, wir stellen uns immer ganz auf unsere Klienten ein." Um die vielen Aufgaben zu bewältigen, müsse man sich gegenseitig stützen. "Wir sind ein super Team", sagt er stolz.

Neben der Hilfe in akuten Krisensituationen bietet das Kinderschutzzentrum Beratung für Fachkräfte psychosozialer Berufsgruppen, Programme zur Gewaltprävention für Schulen, Kitas und Eltern sowie therapeutische Hilfen an. Weiterhin ist die fallunabhängige Vernetzung in Form von Arbeitskreisen, Runden Tischen und eine gute Öffentlichkeitsarbeit wesentlich. "Kinderschutz hat viel mit gelingender Kooperation zu tun", so Schuld.

Die Gründung des Kinderschutzzentrums in Heidelberg - das erste in Baden-Württemberg - fiel in eine Zeit, in der Themen wie häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch noch kaum wahrgenommen wurden und erst langsam ins öffentliche Bewusstsein rückten. Von Anfang an waren Gelder und Personal knapp, da das Kinderschutzzentrum über keine eigenen Einnahmen verfügt.

Für das weitere Bestehen war deshalb die Gründung des Fördervereins im Oktober 1998 ein Segen, so Schuld. "Der Freundeskreis hat uns in Zeiten großer Not geholfen." Karin Werner-Jensen fügt hinzu: "Heute würde das zwar nicht mehr passieren. Aber 1998 hatte das komplette Personal seine Kündigung. Denn im Gemeinderat wurde die empfohlene Förderung der Erziehungsberatungsstellen abgelehnt. Zu viel Arbeit, zu wenig Personal, zu wenig Geld - das ist bis heute ein Problem."

Mehr Stellen und arbeiten können, ohne sich Sorgen um die Finanzen zu machen, das wünscht sich auch Schuld. Die positiven Rückmeldungen von ehemaligen Klienten und die hohe Nachfrage an Fachberatungen geben ihm und seinem Team Kraft: "Wir lieben unsere Arbeit, sie macht Sinn. Aber wir müssen mehr werden."

Info: Kinderschutzzentrum, Adlerstraße 1/5-1/6, Telefon: 06221/7392132.