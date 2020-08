Besonders beliebt in diesen heißen Tagen ist der sogenannte „Power Paddler“. Auch kleine Kinder können sich in dem flachen Pool in kleinen Booten austoben. Fotos: Philipp Rothe

Von Marie Böhm

Heidelberg. Wer bei dem heißen Wetter der letzten Tage mit den Kindern ins Schwimmbad oder an den See will, muss schnell sein. In den Freibädern sind die Plätze meist Tage im Voraus ausgebucht. Auch viele andere Ferienangebote gibt es dieses Jahr wegen Corona nicht. Doch nun gibt es für Heidelberger Familien mit jüngeren Kindern direkt neben dem Tiergartenbad ein "Kinderparadies". Ganz so erfrischend wie ein Schwimmbadbesuch ist es zwar nicht, aber Kinder können sich in den verschiedenen Attraktionen wie Hüpfburgen, Kletterwänden und in einem Pool mit Tretbooten austoben.

In dem neuen Kinderparadies auf dem Gelände des "Heidelgardens" herrscht zur Eröffnung am Sonntag ein gemütliches Ambiente: Während die Eltern sich mit einem kühlen Getränk ausruhen, spielen die Kinder auf den vielen aufgestellten Spielgeräten. Überall stehen Pflanzen und Bänke unter Sonnenschirmen. "Bei uns soll es entspannt sein, ein Ort, an dem Familien mal ruhig den Nachmittag verbringen können", meint Florian Keutel. Der Geschäftsführer der Firma KS-Event Produktionen kennt das Gelände neben dem Schwimmbad gut. Seine Firma betreibt hier normalerweise jedes Jahr das Wintervarieté, das diesen Winter wegen Corona nicht stattfinden wird: "Wir haben nach Alternativen gesucht, um das ausgleichen zu können. So kam die Idee für eine Freizeitgelegenheit für Kinder." Die auf die Veranstaltung von Sommerfesten spezialisierte Firma Supa-Event sitzt auch mit im Boot. "Wir haben die Idee vor drei Wochen besprochen und sofort mit dem Planen angefangen", erzählt Keutel.

Auch ein kleines Karussell gehört zum Angebot des kleinen Freizeitparks für Kinder neben dem Tiergartenbad.

Mindestens bis Ende der Sommerferien soll es das Kinderparadies jetzt geben. Geöffnet ist täglich von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr. Die Pause wird zur Komplettreinigung genutzt. "Dann wird die gesamte Anlage sauber gemacht, alles desinfiziert. Das Wasser im Pool ist sowieso gechlort, das ist also auch bakteriell so sicher wie möglich", so Keutel. Tickets kann man vorab online buchen, aber auch Spontanbesuche sind möglich, so noch nicht mehr als 250 Gäste da sind – so viele dürfen nach den Hygieneregeln auf einmal rein.

Das Angebot ist abwechslungsreich: Es gibt Hüpfburgen und Geräte für die jüngeren, Kletterwände und Balanceleitern für die älteren Kinder. Der schattigste Platz ist für die Jüngsten reserviert, dort gibt es eine Hüpfburg für Kinder bis maximal drei Jahren mit einem dazugehörigen kleinen Spielplatz. "Wir sind zwar hauptsächlich für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt, aber es ist was für alle Altersgruppen da", sagt Philipp Meier von Supa-Event.

Und wie gefällt es den Besuchern? Familie Ötztük mit ihren zwei Kindern war nachmittags da. "Es ist ganz angenehm, dass es nicht so voll ist, besonders bei dem Wetter", sagt die Mutter: "Den Kindern macht es auch Spaß. Wir kommen auf jeden Fall noch mal her, aber vielleicht erst, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist."

Der neunjährige Noel Marcinno ist begeistert: "Das ist hier richtig cool! Am besten finde ich die Kletterwand. Ich will wieder herkommen!" Sein Zwei Jahre jüngerer Cousin Gabriel Giorgino gefällt dagegen der Pool mit Tretbooten für Kinder am besten: "Und das Labyrinth ist auch super." Darin können die Kinder rennen und spielen so viel sie wollen – die dicke Polsterung sorgt für Sicherheit.

Zusätzlich sind auch immer wieder Veranstaltungen geplant, so kommt am Samstag, 22. August, ein Magier, am 29. August gibt es eine Kindershow.

Info: Kinderparadies, Tiergartenstraße 13. Karten kosten für Kinder von 3 bis 14 Jahren 7,50 Euro, für Jugendliche und Erwachsene 5 Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) kostet 22 Euro, jedes weitere Kind 5 Euro. Ticketreservierung unter www.kinderparadies-heidelberg.de.