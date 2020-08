Heidelberg. (jul) Der Betreuungsdienstleister Päd-aktiv expandiert: Er wird eine weitere Kindertagesstätte in Heidelberg eröffnen – und zwar auf dem Gelände der Campbell Barracks in der Südstadt. "Mit der Erschließung von Wohnraum auf den Konversionsflächen wächst dort der Bedarf an Möglichkeiten zur Kinderbetreuung", sagt Ute Salize, Geschäftsführerin des Vereins Päd-aktiv. Mehrere Einrichtungen zu diesem Zweck sind auf dem Gelände geplant, die Kita eines anderen freien Trägers wurde auch bereits eröffnet.

"Nun haben auch wir den Vertrag für das Gebäude auf den Campbell Barracks unterschrieben, und wir freuen uns auf die Eröffnung im September 2021", sagt Salize. Der Umbau des Bestandsgebäudes in der Adelheid-Steinmann-Straße habe bereits begonnen. "Mit 140 Plätzen ist die Kita ziemlich groß", sagt Salize. Betreut werden dort ab nächstem Jahr Kinder vom Säuglings- bis zum Vorschulalter, das heißt zwischen null und sechs Jahren. Es ist die erste Einrichtung von Päd-aktiv, die auch eine Krippe für die ganz Kleinen umfasst.

Eine erste Kindertagesstätte hatte der Verein 2016 in der Bahnstadt eröffnet; dort werden drei- bis sechsjährige Kinder betreut. Bekannt ist Päd-aktiv vor allem für die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern, die der Verein im Auftrag der Stadt an allen 18 Stadtteil-Grundschulen in Heidelberg übernimmt.