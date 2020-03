Von Marion Gottlob

Heidelberg. "Ich bin Alkoholiker!" Mit diesem Satz beginnen seit Jahrzehnten Alkoholiker in ganz Deutschland ihre wöchentlichen und täglichen Treffen bei den Anonymen Alkoholikern (AA). Das gilt auch für die Gruppen in Heidelberg. Doch nun ist alles anders. Alle Treffen, auch Meetings genannt, sind aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt. Stefan ist seit 15 Jahren trocken und Mitglied einer Heidelberger AA-Gruppe. Er sagt: "Wir müssen uns gegenseitig schützen."

Die regelmäßigen Treffen der AA sind ein wichtiger Baustein für Alkoholiker, um sich von der Sucht zu lösen. Sie brauchen den persönlichen Kontakt, um sich gegenseitig zu helfen und zu stützen. Manche Alkoholiker besuchen zu Beginn der Abstinenz jeden Abend ein Meeting, auch auf Geschäftsreisen oder im Urlaub. Das Verständnis anderer Betroffener gibt ihnen Halt und Zuversicht, um ein Leben ohne Alkohol durchzuhalten.

Jetzt ist erst einmal Pause angesagt. Stefan erklärt: "Wir haben eine Rundmail geschrieben und uns alles Gute gewünscht." Außerdem haben die Mitglieder seiner Gruppe die privaten Telefonnummern ausgetauscht. "Wir können einander Tag und Nacht anrufen. Wenn jemand um drei Uhr morgens nicht mehr weiter weiß, kann er bei einem Gruppen-Mitglied anrufen."

Ein Beispiel: Ein Betroffener hat einige Zeit auf Alkohol verzichtet. Doch in der Corona-Krise wird er von Ängsten um seine berufliche Existenz heimgesucht. Von solchen Ängsten sind etwa Imbiss-Betreiber, Gastronomen, Mitarbeiter im Messe-, Kultur- oder Veranstaltungsbereich betroffen. Dann kann die Versuchung groß sein, erneut zur Flasche zu greifen: "Jetzt geht die Welt unter, jetzt ist alles scheißegal, dann kann ich auch trinken." In solchen Momenten kann es wichtig sein, einen Ansprechpartner aus der AA-Gruppe sofort anzurufen, um die Krise zu überwinden.

Stefan kennt die Alkohol-Probleme aus eigener Erfahrung nur zu gut. Er hat sich schon als Jugendlicher Mut angetrunken. "Mit zwei Bier war es leichter, ein Mädchen anzusprechen." Trotz Alkohol war er beruflich sehr erfolgreich und bereits mit 21 Jahren Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens: "Aber ich hatte Ängste und Stress. Also habe ich erneut beim Alkohol Hilfe gesucht." Aus einer Flasche Rotwein pro Abend wurde schnell mehr, bald hat er Wodka getrunken. Es ging steil bergab, regelmäßig wurde er in das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch eingewiesen.

Hintergrund > Die Suchtberatung der Evangelischen Stadtmission Heidelberg kann man erreichen unter Telefon 06221 / 149820 oder per E-Mail an info@heidelberger-suchtberatung.de. "Ich mache mir wirklich Sorgen", sagt Dr. Martina Kirsch, Leiterin der Suchtberatung, angesichts der derzeitigen Situation. Es geht ihr um Menschen, die mit stoffgebundenen Süchten wie zum Beispiel Alkohol, Heroin oder einer Medikamentenabhängigkeit zu tun haben. Aber auch um diejenigen, die Probleme mit Süchten wie zum Beispiel Glücksspielsucht oder Internet-Abhängigkeit haben. In Corona-Zeiten gibt es für diese Menschen keine persönlichen Sprechstunden und Selbsthilfegruppen. > Die Heidelberger Suchtberatung – Blaues Kreuz ist erreichbar unter Telefon 06221 / 149820 – Montag bis Donnerstag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 12 Uhr. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Beratungsstelle unter Telefon 06261 / 867140 erreichbar. > Informationen zu den Anonymen Alkoholikern gibt es im Internet unter www.anonyme-alkoholiker.de oder per Telefon 08731 / 3257312, Montag bis Donnerstag, jeweils von 8 bis 21 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr. Per E-Mail an erste-hilfekontakt@anoyme-alkoholiker.de wird Interessierten generell Auskunft zu Online-Gruppen gegeben. mio

Mit 37 Jahren war Stefan am Ende. Erneut war er volltrunken in der Psychiatrie gelandet. Ein Arzt sagte ihm an einem Freitag: "Es geht nicht mehr um Trinken oder Nicht-Trinken. Es geht um Leben oder Sterben. Treffen Sie eine Entscheidung." Am Montag hatte Stefan seine Wahl getroffen: "Ich wollte leben." Der Arzt schickte ihn zu den Anonymen Alkoholikern. Schon beim ersten AA-Treffen erlebte er das, was man Instant Hope nennt – einen Moment der Hoffnung: "Ich wusste, dass ich ein zufriedenes Leben ohne Alkohol führen könnte." Die anderen AA-Mitglieder wurden für ihn zu Helfern und Vorbildern. Schritt für Schritt verzichtete er auf Alkohol – und zwar immer für die nächsten 24 Stunden, also von Tag zu Tag.

Stefan ist nun seit 15 Jahren trocken. Nach einer Zäsur ist er wieder Geschäftsführer und auch glücklich verheiratet. Die AA-Treffen bleiben für ihn eigentlich lebenswichtig: "Ich kann über meine Ängste, Sorgen und Probleme mit anderen Betroffenen reden." In der Krise weiß er sich jedoch zu helfen. Er beginnt jeden Tag mit einem Auszug aus dem "Heute"-Buch der AA. "Wir sind nicht christlich", sagt er, "aber ich persönlich bete ein Vaterunser, denn mir hilft das Spirituelle."

Für Menschen, die gerade den Entschluss zum Verzicht auf Alkohol fassen, verweist Stefan auf die Internet-Seite der Anonymen Alkoholiker: Es gibt eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse für den Erstkontakt. Stefan macht auch in der Krise Mut: "Jeder, der auf Alkohol verzichten möchte, findet seinen eigenen Weg."