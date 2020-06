Von Hans Böhringer

Heidelberg. Ein Konzert wie zu Zeiten der Aristokratie: Die Bühne ist aufgebaut zwischen Efeu und Laternen, 30 Stühle stehen mit großem Abstand auf dem Rasen, im Publikum sitzt eine Ministerin, im Hintergrund thront ein Gründerzeitbau. "Wir sind aufgeregt, haben Herzklopfen", bekennt Jutta Werbelow, bevor sie mit ihren Kollegen Martin Haaß und Rolf Schaude loslegt. Dabei spielen die "Nachtigallen" schon seit knapp einem Vierteljahrhundert zusammen, sie sind eine Größe in der Region. Jetzt sind sie in der neuen Normalität angekommen.

Während der Schließungsphase hatten die "Nachtigallen" in einem Garten "Coronamusik" aufgenommen, hochgeladen und auf Spenden gehofft. Nach monatelanger Zwangspause ist der Freitag auf dem Montpellierplatz eine Wiedervereinigung von Band und Publikum – auf Abstand. Für den Veranstalter, den Karlstorbahnhof, ist es ein Testlauf für das Sommerprogramm – zaghaft, mit viel Kontrolle. Dass sich auch die Zuhörer nach dem Neustart des Konzertbetriebs gesehnt haben, darauf deutet zweierlei hin: Erstens waren alle Karten sofort ausverkauft. Zweitens verfolgen zwischen Büschen und Zäunen auch Passanten den Auftritt – und tanzen sogar. Auf der Veranstaltungsfläche darf man das nicht.

Die "Nachtigallen" spielen Popmusik mit einem humoristischen Twist, was meistens bedeutet, sie versetzen den Liedtext in ein ironisch gegensätzliches Genre. Zum Beispiel spielen sie ein Potpourri aus den Hard-Rock-Klassikern "Stairway to Heaven” und "Highway to Hell” – als Cha-Cha-Cha. Werbelow gibt fast jedem Song bei der Überleitung einen Coronabezug: Graham Nashs "Teach your Children" erinnert sie an das "Corona-Abi" ihres Sohnes, der Scorpions-Hit "Wind of Change" wiederum daran, dass sich "epidemiologisch der Hahn auf dem Dach gedreht hat".

Noch haben Künstler keinen vollen Wind in den Segeln. Wieder vor Publikum spielen zu dürfen, findet Martin Haaß zwar "sehr erfreulich" und auch sein Kollege Rolf Schaude ist zufrieden mit dem Auftritt, aber die beiden glauben nicht, dass nun die Flaute für Künstler vorbei sei. "Ich bin realistisch", sagt Schaude, "wir werden dieses Jahr nicht viel spielen." Der Terminkalender sei dünn besetzt, alle kurzfristigen Auftritte – die normalerweise die Hälfte ausmachen – fielen zudem weg.

Cora Malik, seit kurzem Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs, arbeitet mit ihrem Team an der Rückkehr zu Veranstaltungen mit Besuchern vor Ort. "Es war wichtig, das mit einem kleinen Publikum auszuprobieren", sagt sie. Mitte Juli soll eine Open-Air-Bühne vor dem Karlstorbahnhof eröffnen. Unterstützt wird das Projekt vom Förderprogramm "Kultur Sommer 2020", mit dem das baden-württembergische Kunstministerium kurzfristig den Kulturbetrieb trotz Hygieneregeln ermöglichen will.

Unter den Gästen ist die Kunstministerin des Landes, Theresia Bauer (Grüne). Die Förderung von Projekten reiche allein nicht aus, erklärt sie der RNZ: "Das ist nur eine Komponente. Wir wollen den Start unterstützen, wir wollen, dass man Erfahrungen sammeln kann." Nicht nur Künstler und Veranstalter, auch das Publikum müsse sehen, was wieder möglich ist. An diesem Abend gehe es daher auch darum, "dass man nicht vergisst, wofür dieses Gebäude da ist – dass das kein Hotel ist", sagt Bauer und deutet auf die Stadthalle, deren Rückseite die Kulisse des Konzerts bietet.