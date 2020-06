Heidelberg. (RNZ) Kulturerlebnisse in Zeiten von Corona – wie so viele Veranstalter setzt auch der Karlstorbahnhof weiter auf ein Online-Programm. Diese Woche geht es Schlag auf Schlag: Heute liest Schauspieler und Tikk-Theater-Leiter Matthias Paul in einer neuen Folge von Paules Märchenstunde das Märchen "Die drei Diebe" vor. Das Video ist ab 11 Uhr im Internet zu finden unter: youtube.com/karlstorbahnhof.

Ebenfalls heute heißt es um 20.15 Uhr "Science Slam goes digital". Per Livestream präsentieren dann Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler live aus Dortmund das Neueste aus ihrer Forschung – unterhaltsam, informativ und verständlich. Am Ende entscheiden die Zuschauer, wer den besten Vortrag geliefert hat. Live-Stream online unter facebook.com/karlstorbahnhof/live.

Am Dienstag, 9. Juni, wird von 18.45 Uhr bis 20 Uhr bei "Shared Reading" gemeinsam gelesen. Die Gruppe ist offen für alle Interessierten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Voranmeldung per E-Mail an heidelberg@shared-reading.de ist nötig. Am Donnerstag, 10. Juni, gibt es unter dem Titel "Mit besten Empfehlungen" einen Musik-, Buch- oder sonstigen Kulturtipp vom Karlstorbahnhof-Team. Den Tipp gibt es unter youtube.com/karlstorbahnhof.

Am Samstagabend, 13. Juni, bringt schließlich das Club Radio mit einem neuen DJ Set alle heimischen Soundanlagen zum Beben. Link ab 21 Uhr unter facebook.com/karlstorbahnhof.