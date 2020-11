Heidelberg. (ani) Eine konsequente Ächtung des sogenannten N-Wortes: Das forderte die Linksfraktion in einem entsprechenden Antrag im Gemeinderat am Donnerstag. Das N-Wort werde von vielen schwarzen Menschen und People of Color – die Selbstbezeichnung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, die Rassismus erfahren – mit Leid, Diskriminierung, Gewalt, Ungleichheit und Entmenschlichung verbunden. Mit dem Begriff ginge zudem eine Vielzahl rassistischer Stereotype einher.

Die Linken beantragten deshalb, dass die Stadt sich konsequent dafür einzusetzen habe, dass jegliche Verwendung des N-Wortes in Heidelberg vermieden und geächtet wird, "um schwarzen Menschen und People of Color ein friedvolles und diskriminierungsfreies Leben zu ermöglichen", schreibt die Fraktion. Fast einhellig sahen das auch die restlichen Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat so – und stimmten einmütig für den Antrag. Nur die beiden AfD-Stadträte stimmten dagegen.

Der Beschluss erweitert nun die im Rahmen des Heidelberger Diversitäts-Aktionsplans "Offen für Vielfalt und Chancengleichheit" 2015 getroffenen Regelungen, um gegen diskriminierende Stereotype in Wort und Bild vorzugehen. Oberbürgermeister Eckart Würzner sah es als selbstverständlich an, das N-Wort zu ächten und als rassistisch anzuerkennen. Und auch Hilde Stolz von der Bunten Linken zeigte sich glücklich darüber, in einer Stadt zu leben, "in der das von der Mehrheit so gesehen wird".