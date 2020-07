Von Marie Böhm

Heidelberg. Normalerweise haben Theaterliebhaber um diese Jahreszeit Grund zur Freude, denn jetzt sollten die Schlossfestspiele stattfinden. Dieses Jahr wird das nichts: Wegen der Coronakrise hat das Theater bis Ende der aktuellen Spielzeit geschlossen. Die Festivals fallen aus, genauso wie alle geplanten Stücke, Tanztheater und Konzerte. Ein Programm kann man trotzdem sehen: Die Spielclubs 19/20 des Jungen Theaters zeigen ihre Arbeit dieses Mal aber nicht auf der Bühne, sondern auf dem Bildschirm. Die Spielgruppen haben nämlich ein virtuelles Theaterprogramm auf die Beine gestellt. Die Premiere fand über die Plattform "Zoom" statt. Wer die Stücke jetzt noch sehen will, kann das bis Samstag, 1. August, auf der Plattform "Youtube".

Unter dem Namen "Furcht.los" geht es im Programm der Spielclubs dieses Mal um die Angst. Jeder der sechs Clubs hat eine eigene Methode gefunden, das Thema aufzugreifen. Überhaupt seien die Stücke sehr unterschiedlich, meint Markus Strobl.

Der Theaterpädagoge begleitet als Spielleiter den Club "Seelen.los". Die Clubs des Jungen Theaters sind nach Altersgruppen geteilt, Strobls Teilnehmer gehören mit 16 bis 21 Jahren zu den Älteren.

"Die Gestaltung war den Gruppen frei überlassen", erklärt Strobl. Immer wieder hat man sich jedoch abgestimmt. "Das Feedback zum Textentstehungsprozess ist das wichtige", so Strobl: "Wir müssen wissen, ob das Stück überhaupt so okay ist und ob sich alle wohl dabei fühlen, ihre Szenen zu spielen. Das ist auch normalerweise so, ich würde nie jemanden auf die Bühne schicken, der sich dabei nicht ganz wohlfühlt."

Die meisten Gruppen haben sich für eine filmische Darstellung entschieden. Strobls Gruppe stellte einen interaktiven Film zusammen. Den Verlauf der Geschichte kann der Zuschauer durch eigene Entscheidungen beeinflussen. Paula Zahl, die Teil der Gruppe ist, erklärt: "Wir haben über zwei Wochen die einzelnen Szenen gefilmt, teilweise allein zu Hause und seit der Lockerung der Vorschriften in kleinen Gruppen. Das Material wurde dann geschnitten und wir konnten Feedback zu den vorläufigen Versionen geben."

Natürlich habe das mit dem Online-Theaterspielen auch nicht immer reibungslos geklappt, sagt sie: "Wir hatten öfter mal Probleme mit den Internetverbindungen, das zieht natürlich alles in die Länge." Im Nachhinein sei das zwar ganz lustig, in dem Moment aber einfach nur nervig und anstrengend.

Andere Clubs fanden ähnliche Wege, den virtuellen Aspekt des Programms nicht nur hinzunehmen, sondern auch für neue Möglichkeiten zu nutzen. So spielen beispielsweise die Figuren des Clubs 3 ihre Rolle in einer Video-App.

Der Tanzclub "Takt.los", der in Kooperation mit dem Dance Theatre Heidelberg als vierte Gruppe teilgenommen hat, nutzte derweil die Vorteile des Filmens für sich: "Wir können ganz neue Perspektiven zeigen, die die Zuschauer bei einer normalen Vorführung nie sehen würden", erzählt Marcella Huneus. "Außerdem hat es natürlich den Vorteil, dass man einzelne Szenen wiederholen kann, wenn etwas schiefgeht." Unter der Leitung von Gaëlle Morello erarbeitete die 21-Jährige mit ihren Teamkollegen ein Stück zum Motto Angst: "Das Motto war ja schon vor der Coronazeit bekannt und wir hatten schon daran gearbeitet. Aber durch die Krise hat sich unser Thema doch noch mal geändert." Jetzt gehe es mehr um die Angst vor der sozialen Isolation.