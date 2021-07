Besser geht’s nicht: Beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ bekamen Bjarne an der Trompete und Anne an der Gitarre 25 von 25 Punkten. „Das ist schon ein Signal“, freut sich Kersten Müller, Leiter der Musik- und Signalschule, über die Leistung seiner Schützlinge. Foto: Kreutzer

Von Hannah Reinhard

Heidelberg. Zweimal hatte die Jury rein gar nichts auszusetzen: Beim diesjährigen Landeswettbewerb "Jugend musiziert" für die Altersgruppe zwei in Baden-Württemberg erhielten Anna (12) an der Gitarre und Bjarne (11) an der Trompete einen ersten Preis mit 25 von 25 möglichen Punkten. Der Wettbewerb, der die Jahrgänge 2009 und 2010 umfasste, fand vergangene Woche in Calw statt – live und in Farbe. Bjarne und Anna hatten zuvor gemeinsam mit den 18 weiteren Teilnehmern aus Heidelberg Ende April digital am Regionalwettbewerb teilgenommen und schafften es zum Landeswettbewerb. Die Regional- und Landeswettbewerbe und der Bundeswettbewerb für die Altersgruppen drei bis sechs fanden bereits im Frühjahr digital statt.

Anna spielt seit fünf, Bjarne seit sechs Jahren an der Musik-und Singschule. Für Anna war es die erste Teilnahme an "Jugend musiziert": "Ich war schon ein bisschen aufgeregt", erzählt sie, "aber beim Spielen habe ich mich entspannt." Vor dem Wettbewerb habe sie sehr viel geübt, "eigentlich jeden Tag zu Hause und ein- oder zweimal die Woche in der Musikschule". Bjarne hatte zuvor schon an Regionalwettbewerben von "Jugend musiziert" in Heidelberg teilgenommen. Da die Landeswettbewerbe letztes Jahr aber abgesagt werden mussten, trat auch er diesen Juli zum ersten Mal vor einer Landesjury auf. "Aufregung gehört bei jedem Auftritt dazu", findet der Elfjährige. Das viele Üben mache aber auch sicher. Zusammen mit seiner Lehrerin Sigrid Kaufmann hatte Bjarne sich dazu entschieden, eine Komposition von Henry Purcell und eine Sonate von Jean Hubeau vorzutragen. "Am liebsten spiele ich schnelle Stücke und Märsche", erklärt er.

Auch Anna spielt gerne schnell auf der Gitarre. Bei "Jugend musiziert" trat sie mit dem Stück "Asturias" von Isaac Albéniz und einer Suite von Ernst Gottlieb Baron auf. Die Noten von "Asturias" hatte Anna zu Weihnachten geschenkt bekommen. "Obwohl es ein sehr anspruchsvolles Stück ist und normalerweise von etwas älteren Schüler gespielt wird, wollte Anna es unbedingt bei ,Jugend musiziert‘ vortragen", erzählt ihr Gitarrenlehrer und Schulleiter Kersten Müller. Schließlich konnte sie auch ihren Lehrer davon überzeugen, "Asturias" für den Wettbewerb einzustudieren. "Es war schon schwierig, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht", lacht sie.

Sowohl für Anna als auch für Bjarne hat sich das viele Üben schließlich gelohnt: "25 Punkte sind schon ein Signal", erklärt Müller. "Aber auch die anderen Heidelberger Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzielten durchweg hervorragende Leistungen", betont er. So erreichten neben Anna und Bjarne zehn weitere Schülerinnen und Schüler der Musik- und Singschule einen ersten und acht einen zweiten Preis. Mit einem dritten Preis oder gar keiner Auszeichnung musste sich keiner der Angetretenen zufriedengeben.

Diesen besonderen Erfolg erklärt sich Müller vor allem auch durch die Begabtenförderung der Musikschule. Jedes Jahr können sich Schüler im Alter von neun bis 15 Jahren für dieses Stipendium bewerben. Wer Erfolg hat, erhält 15 Minuten länger Unterricht pro Woche und wird zusätzlich in Musik- und Gehörtheorie geschult. Auch Anna bewirbt sich dieses Jahr wieder für die Begabtenförderung. Zweimal war sie schon erfolgreich. Bjarne plant, sich nächstes Jahr zu bewerben. Momentan kann er nicht üben, da vor einigen Tagen seine Zahnspange eingesetzt wurde. "Damit kann man leider nur schwer spielen", bedauert er. Um bei "Jugend musiziert" auftreten zu können, hatte er diesen Termin extra verschoben.