Heidelberg. (RNZ/mare) Die CoronaReadings des Interkulturellen Zentrums Heidelberg bieten während der Wochen gegen Rassismus fast jeden Abend ab 21 Uhr ein kulturelles Programm. Die CoronaConcerts und CoronaReadings sind ursprünglich ein Dank an alle Ehrenamtlichen und ein Angebot des IZ, auch in Zeiten von "Social Distancing” zusammenzukommen. Das Angebot erfreut sich im Netz großem Zulauf. Zwischen 400 und 1000 Zuschauer*innen schalten bisher live ein, bis zu 3000 schauen die Aufzeichnung im Nachhinein.

Am Mittwoch liest Viktor Funk im Livestream des IZ auf Twitter. Er kam 1978 in Kasachstan zur Welt und siedelte 1990 mit seinen Eltern nach Deutschland um. Er liest unter anderem aus seinem Roman "Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich".