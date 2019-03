Von Sebastian Riemer

Heidelberg. So groß war die Beteiligung noch nie: 70 Termine gibt es bei den diesjährigen "Internationalen Wochen gegen Rassismus" in Heidelberg vom 11. bis 24. März. Jagoda Marinic´, die mit ihrem Interkulturellen Zentrum (IZ) das Programm koordiniert, spricht im RNZ-Interview über die Bedeutung der Aktionswochen.

Hintergrund Musik, Vortrag, Workshop, Stadtrundgang - Eintritt jeweils frei > Außergewöhnliche Musik: Bei der Musik des Berliners Adir Jan geht es um universelle Liebe, Homophobie, Krieg, Kolonialismus und mehr - gestützt auf Poesie aus schwul-migrantischer Perspektive. Das ist revolutionär: Niemand vorher hat über solche Themen in Sprachen wie Zaza oder dem [+] Lesen Sie mehr Musik, Vortrag, Workshop, Stadtrundgang - Eintritt jeweils frei > Außergewöhnliche Musik: Bei der Musik des Berliners Adir Jan geht es um universelle Liebe, Homophobie, Krieg, Kolonialismus und mehr - gestützt auf Poesie aus schwul-migrantischer Perspektive. Das ist revolutionär: Niemand vorher hat über solche Themen in Sprachen wie Zaza oder dem Kurmancî-Kurdischen gesungen. Adir Jans Sound ist intensiv, treibend-ekstatisch - und bisweilen melancholisch schwer. Samstag, 9. März, 21 Uhr, Interkulturelles Zentrum (IZ), Bergheimer Straße 147 > Eine Holocaust-Überlebende erzählt: Charlotte Knoblauch wurde 1932 in München geboren und überlebte den Holocaust versteckt bei einer katholischen Bauernfamilie. Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden spricht im St. Raphael-Gymnasium über den Kampf gegen Antisemitismus - und was Heimat für sie als Überlebende bedeutet. Montag, 11. März, 19 Uhr, St. Raphael, Roonstraße 1-5 > Mit Aufklärung gegen Extremismus: Beim offiziellen Auftakt der Wochen gegen Rassismus spricht der hessische CDU-Politiker Ismail Tipi über sein Engagement gegen Extremismus an Schulen. "Aufklärung ist die beste Prävention", sagt Tipi. Der 59-Jährige, der aus Izmir stammt, lebt seit 1972 in Deutschland. Donnerstag, 14. März, 17.30 Uhr, IZ > Flagge zeigen für ein soziales Europa: Ob Plakat, Sticker oder Fahne: Bei diesem Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene kann jeder seine eigene Botschaft für ein tolerantes, menschenwürdiges Europa gestalten. Künstler helfen dabei. Danach werden die Kunstwerke ausgestellt - und gemeinsam gefeiert. Freitag, 15. März, 16 bis 19 Uhr, Galerie Arabesque, Dossenheimer Landstraße 69 > Diskriminierung im Wohnungsmarkt: Bei dieser Podiumsdiskussion geht es um Rassismus und Diskriminierung bei der Wohnungssuche - und wie man sich wehren kann. Freitag, 15. März, 18 Uhr, IZ > Heidelberg im Nationalsozialismus: Beim Stadtrundgang der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes wird an historischen Orten an Täter, Opfer und Menschen, die Widerstand geleistet haben, erinnert. Sonntag, 20. März, 14 Uhr, Treffpunkt Theaterplatz Info: Das komplette Programmheft gibt es online auf www.iz-heidelberg.de

[-] Weniger anzeigen

Frau Marinic, was ist für Sie der Sinn der "Wochen gegen Rassismus"?

Früher war ich der Idee solcher kurzen Aktionen gegenüber kritisch, denn das Thema ist natürlich ganzjährig wichtig. Aber heute ist mir klar, dass solche Aktionswochen drei sehr wichtige Funktionen erfüllen. Erstens werfen sie einen Scheinwerfer auf die Akteure der Zivilgesellschaft, die sich permanent gegen Rassismus engagieren. Für sie ist das eine wichtige Anerkennung. Zum zweiten erinnern uns solche Aktionen: Rassismus gibt es auch in einer weltoffenen Stadt wie Heidelberg, wir müssen gemeinsam dagegen kämpfen. Und drittens sind die Aktionswochen ein tolles Format, ganz viele Menschen durch unterschiedlichste Formate spielerisch zu vernetzen - woraus dann wieder gute, nachhaltige, neue Projekte entstehen.

Die Aktionswochen dienen also auch der Selbstvergewisserung jener, die sich seit Jahren gegen Rassismus engagieren.

Genau. Der Begriff "Selbstvergewisserung" wird oft abschätzig benutzt. Aber das ist ganz wichtig, denn diese Arbeit, die so viele ehrenamtlich leisten, etwa in der Flüchtlingshilfe, kostet ja viel Kraft und Zeit. Und jeden Tag treffen die Akteure neu die Entscheidung: Will ich diese Kraft und Zeit aufbringen? Da ist es gut, einmal im Jahr besonders deutlich vor Augen geführt zu bekommen: Wir sind nicht allein, die Zivilgesellschaft steht hinter uns und weiß unser Engagement zu schätzen. Denn das ist sinnstiftend.

Einen Rassisten wird man mit den "Internationalen Wochen gegen Rassismus" aber nicht bekehren können.

Das wohl nicht. Aber wir können viele Menschen in der Mitte für ein Engagement gewinnen. Und wir können aufklären. Jeder Mensch hat ja rassistische Denkmuster, die er nicht immer erkennt. Und die Aktionswochen können uns alle sensibilisieren für die Gefühle von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Durch Begegnung entsteht Empathie.

In Deutschland scheint der Antisemitismus zuzunehmen. Ist das ein Schwerpunkt dieses Jahr?

Kein expliziter Schwerpunkt, aber natürlich ein wichtiges Thema. Ich freue mich sehr, dass die Holocaust-Überlebende und ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knoblauch, auf Einladung der CDU Neuenheim am 11. März in das St. Raphael-Gymnasium kommt. Und mit Ismail Tipi kommt zur offiziellen Auftaktveranstaltung am 14. März im Interkulturellen Zentrum ein Politiker, der als bundesweit anerkannter Extremismusexperte besonders die Antirassismus-Arbeit an Schulen ins Zentrum stellt.

Was ist Ihr persönlicher Höhepunkt?

Neben dem Besuch von Charlotte Knoblauch auch das Pre-Opening am 9. März im IZ mit Adir Jan, einem Berliner "Brückenbauer-Barden", dessen Musik wirklich einzigartig ist. Er verbindet kurdische Traditionen mit queeren Texten. Großartig wird sicher auch das Jazz-Projekt "Songs of Courage" in der Hebelhalle am 23. März, das wir gemeinsam mit dem Unterwegstheater präsentieren.

Sie haben es angesprochen: Heidelberg ist eine weltoffene Stadt. Sind Sie froh, dass Sie Ihre Arbeit hier machen dürfen und nicht etwa in Heidelbergs Partnerstadt Bautzen, in der immer wieder Rechtsradikale den politischen Diskurs beeinflussen?

Natürlich bin ich froh darüber, dass Heidelberg in großen Teilen weltoffen und tolerant ist. Doch wir haben hier eine ganz eigene Herausforderung: Die Stadtgesellschaft ist extrem divers, etwa bezüglich Biografie, Bildung, Herkunft, Vermögen oder kultureller Lebenswelt. Die Kernfrage lautet daher: Wie schaffe ich in so einer Vielfalt Zusammenhalt? Wie schaffe ich es, dass Menschen mit so verschiedenen Biografien sich überhaupt treffen? Denn eine Zivilgesellschaft lebt davon, dass die Menschen sich kennen und füreinander verantwortlich fühlen.

Sie leiten seit gut sechs Jahren das Interkulturelle Zentrum. Ist es Ihnen gelungen, diesen Zusammenhalt zu schaffen?

Wir haben für viele Zusammenkünfte, viel Kennenlernen und einige tolle Projekte gesorgt. Ein aktuelles Beispiel sind unsere Vernetzungstreffen der Stadtteilvereine mit den sogenannten Migrantenselbstorganisationen - also den Initiativen und Vereinen von Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber natürlich wollen wir immer mehr Menschen erreichen. Das IZ ist ein Haus für alle. Es gibt immer noch einige, die das noch nicht wissen, so wie es auch Heidelberger gibt, die noch nicht wissen, wo das Theater steht, obwohl der Neubau eines der kulturpolitischen Großprojekte war. Obwohl es heute so viele Medien gibt, ist es nicht immer einfach, alle Angebote bekanntzumachen. Es freut uns daher, dieses Jahr gemeinsam mit dem OB-Referat eine öffentlichkeitswirksame Kampagne für die "Wochen gegen Rassismus" gestaltet zu haben. Das macht das Engagement von allen sichtbarer. Wir müssen noch mehr Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl geben: Das ist Dein Thema, das ist Deine Stadt! Die Einwohnerzahl zu steigern ist leicht. Aber wir müssen uns fragen: Wie werden aus den Einwohnern Bürger?

Was ist Ihre Antwort?

Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam verantwortlich fühlen für die Stadt. Nicht nur zu fragen: Was kann meine Stadt für mich tun oder ich für meine Stadt, sondern vielmehr: Was können wir gemeinsam auf den Weg bringen? Mit der Arbeit im IZ sprechen wir zudem oft Menschen an, die noch nicht einmal wahlberechtigt sind in Deutschland. Und dennoch wirken sie bei unseren Projekten mit. Diesen Ansatz zu finden, der Menschen motiviert, etwas in die Gemeinschaft zu geben, das ist unsere Aufgabe. Wenn Bürger daraufhin merken, die Zeit, die ich hier einbringe, verbessert meine Lebensqualität und schenkt mir Erfahrungen, durch die ich über den Tellerrand hinausblicke, sind sie gern dabei. So entsteht ein bürgerschaftliches Engagement für die eigene Lebenswelt und die der Menschen um einen herum. Man fängt an, sich einzubringen - ganz im Sinne der Demokratie.

Heidelberg bekommt jetzt einen Migrationsbeirat mit Mitgliedern, die berufen statt gewählt werden. Was versprechen Sie sich von diesem Gremium?

Ich wünsche mir ein Gremium, das politisch denkt und sich freischwimmt, von den alten Aufgaben des bisherigen Ausländer-/Migrationsrats. Dieser hat wichtige Arbeit geleistet und so etwa das IZ mit auf den Weg gebracht - und wird es hoffentlich auch künftig unterstützen. Doch der neue Migrationsbeirat muss sich nicht mehr vorwiegend um die Migrantenselbstorganisationen oder Feste kümmern, dafür gibt es jetzt das IZ, das hier weiterhin in seinem Sinne handelt. Der neue Migrationsrat kann stattdessen in allen Bereichen eng mit den gemeinderätlichen Gremien zusammenarbeiten und derart beraten, dass Heidelberg eine Politik macht, die Vielfalt und Diversität immer mitdenkt. Die Mitglieder sollten dabei nicht Experten im akademischen Sinne sein, sondern Menschen, die wissen, welche Probleme es in den Communities gibt. Die aber auch Anregungen mit in ihre Netzwerke nehmen, um mehr Zusammenhalt zu schaffen.