Von Sarah Hinney

Heidelberg. "Meine Leidenschaft ist die Sonne", so soll es Inge Mauerer-Klesel häufig gesagt haben. Und die Sonne muss das gewusst haben – denn sie sandte ihr zum Abschied noch einmal ihre ganze Kraft. Zahlreiche Menschen nahmen am Donnerstagnachmittag bei einer bewegenden Trauerfeier in Handschuhsheim Abschied von einer Frau, die weit mehr als eine Leidenschaft hatte und deren größte doch das Kino war.

Am 8. Juni ist Inge Mauerer-Klesel im Alter von 75 Jahren gestorben – plötzlich und unerwartet. Fast 40 Jahre führte sie das Gloria-Kino in der Heidelberger Hauptstraße, 1984 eröffnete sie das Gloriette, später die Kamera in Neuenheim. Sie begeisterte unzählige Cineasten mit ihrem Gespür für gute Filme und wichtige Themen. "Ich habe eine Freundin verloren", sagte ihr langjähriger Kollege Adrian Kutter in seiner Trauerrede. Der ehemalige Vorsitzende der Filmgilde Arthaus kannte Mauerer-Klesel nahezu vier Jahrzehnte. Er wusste um ihre Faszination für Kino und Film, für das Reisen und für die Menschen, teilte sie – und fühlte sich als Seelenverwandter.

"Sie war eine Erscheinung mit ihren roten Haaren, ihrer Liebe zu bunten Farben, vor allem zu viel Rot." Und mit ihren Stöckelschuhen, die sie besonders gern bei Ausflügen in die Modestadt Mailand erstand, wenn sie das Locarno Film Festival besuchte. Sie besaß unzählige davon, wie Kutter verriet. So hätte ihr sicher auch die üppige Farbenpracht der Sommerblumen gefallen, die die Trauerhalle schmückten und die in ihrer bunten Fröhlichkeit fast im Widerspruch zu dem so traurigen Anlass stand.

Aber Inge Mauerer-Klesel war nicht nur äußerlich eine Erscheinung. "Sie war eine hochgebildete, intelligente und wissbegierige Frau", betonte Kutter. "Normales Kino" – das sei nie ihr Ziel gewesen. Von Anfang an galt dem Programmkino ihre Leidenschaft und genau damit habe sie sich einen "riesigen Respekt erworben". Überdies habe Mauerer-Klesel eine "beispiellose Menschlichkeit im Umgang mit Menschen besessen". Ihren Mitarbeitern war sie keine Chefin, sondern Kameradin, und Kinder habe sie "unendlich geliebt".

Pfarrer Josef Mohr, der die Trauerfeier leitete, war ebenfalls mit Mauerer-Klesel verbunden und zollte größten Respekt vor ihrer Lebensleistung. "Sie hat mich immer wieder mal auf einen Film hingewiesen und ich habe mich regelmäßig mit einer Predigt per E-Mail revanchiert," verriet Mohr. Mit dem Programmkino habe Maurer-Klesel den Menschen "Zugang zu den tiefsten Fragen unseres Lebens geschaffen". Mohr gestand, dass auch ihn selbst diese Art des Kinos immer wieder fasziniert habe.

Oberbürgermeister Eckart Würzner zeigte sich sichtlich bewegt. "Wir verlieren einen besonderen Menschen", sagte er. "Inge Mauerer-Klesel nahm uns mit auf die Reise, sie erweiterte unseren Horizont mit unermüdlichem Engagement und mit Hingabe." Der OB lobte überdies ihr herzerwärmendes Engagement weit über ihren Lieblingsstadtteil Neuenheim hinaus.

"Via con me" – geh mit mir weg, sang Paolo Conte zum Abschied einer ganz besonderen Frau an diesem sommerheißen Nachmittag. Aber ganz wird Inge Mauerer-Klesel nie gehen. Ein Teil von ihr bleibt in den Herzen ihrer Familie, ihrer zahllosen Freunden, ihrer Mitarbeitern und auch der unzähligen Besucherinnen und Besuchern ihrer Kinos.