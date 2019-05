Von Maria Stumpf

Heidelberg. Stillen kann nicht warten. Weil das Baby Zeit und Ort bestimmt. Christine von Frankenberg und Larissa Winter-Horn starten deshalb mit verschiedenen Aktionen eine Initiative, um Heidelberg zu einer "stillfreundlichen Stadt" zu machen. Ein Markenzeichen, mit dem andere Kommunen längst positive Aufmerksamkeit erfahren.

Unterstützung kommt auch von Birgit Fuchs vom Deutschen Hebammen-Verband Rhein-Neckar. "Es fehlt in Deutschland leider oft noch an der gesellschaftlichen Akzeptanz für das Stillen in der Öffentlichkeit", sagt sie.

Treffpunkt Café "ZuckerRohr" in Rohrbach. Es zischt die Kaffeemaschine, Leute kommen und gehen, leise Musik im Hintergrund. Die Stimmung ist gemütlich. "Es geht darum, Frauen mit ihren Babys in der Öffentlichkeit willkommen zu heißen", meint Winter-Horn und wiegt das sechs Wochen alte Töchterchen Friederike im Arm.

Beim Einkaufen, bei Ämtergängen, während eines Stadtbummels oder eben auch beim Besuch in einem Restaurant: "Überall kann es sein, dass das Kind gestillt werden möchte." Denn wenn das Kind Hunger hat, dann ist das eben so.

Dass Stillen etwas Natürliches ist und gesund für Mutter und Kind, werde ja kaum bestritten, betont Christine von Frankenberg, die seit fast 30 Jahren in der Region als Hebamme arbeitet. "Aber es gibt Umfragen, wonach 40 Prozent der Befragten Stillen in der Öffentlichkeit nicht in Ordnung finden." Ältere Frauen sagten manchmal: "Das gehört sich nicht."

Männer fühlten sich von zu viel nackter Haut irritiert. Die Frauen am Tisch wissen von Situationen, bei denen der erste Blick dann länger hängen bleibt als normal. Das sei sehr unangenehm.

Mit einer Informationskampagne wollen die Frauen nun auf das Thema aufmerksam machen und für mehr Akzeptanz werben. "Der City-Marketingverein Pro Heidelberg und die Dehoga sollten frühzeitig mit einbezogen werden", heißt es. "Wir müssen Örtlichkeiten akquirieren, die stillende Mütter willkommen heißen", sagen die drei Frauen. Gleichzeitig müssten die Infos zu den Stillmöglichkeiten leichter zugänglich sein.

Ähnlich wie bei der Aktion "Nette Toilette" stellen sich von Frankenberg und Winter-Horn vor, dass etwa im Stadtplan geeignete öffentliche Still-Orte gelistet werden oder sie mit der Heidelberg-App zu finden sind. Ein Übersichtsflyer könne auch noch Informationen darüber geben, in welchen Geschäften, Unternehmen, Cafés oder Restaurants das Stillen möglich ist oder wo ein separater Raum zur Verfügung stehe. "Ich möchte mich ja nicht auf eine öffentliche oder auch private Toilette zurückziehen müssen", sagt Winter-Horn. "Da will auch kein Erwachsener essen müssen."

Man sei sich bewusst, dass die Stadt bereits eine Liste mit einer Übersicht zu Wickeltischen und Still-Orten in städtischen Gebäuden erstellt habe. "Wir brauchen aber eine breite Informationskampagne, um ein Zeichen zu setzen, damit dem Stillen in der Öffentlichkeit das Tabu genommen wird", betont von Frankenberg.