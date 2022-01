Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Comirnaty und Spikevax statt Erdbeere-Rhabarber und Salted Caramel: Im Eiscafé "Ok kool" in der Marstallstraße gibt es seit gut einer Woche die Spritze gegen Corona. Das gefällt offensichtlich nicht allen. Zum Start des Angebots blockierten ein oder mehrere Unbekannte über 300 freie Impftermine, indem sie sich mit falschen Namen und Kontaktdaten anmeldeten. Einige Spritzen mussten daraufhin an andere Impfstellen abgegeben werden.

Ende September eröffnete Konrad Brendlein das Eiscafé östlich des Marstallhofs. Es ist neben dem Eiscafé am Wieblinger Thaddenplatz die zweite "Ok kool"-Filale in Heidelberg. Fahrt aufnehmen konnte der Betrieb in der Altstadt aufgrund der Pandemie bisher nicht. Anfang Dezember entschloss sich Brendlein daher, den Standort über den Winter zu schließen. Kurz darauf entstand die Idee, das Eiscafé zur Impfstelle zu machen. Die erforderlichen medizinischen Experten fand er in der Familie: Seine Frau Julia, Fachärztin für Radiologie, und sein Vater Frieder, Kinder- und Jugendarzt im Ruhestand, sind im "Ok kool" im Einsatz. Sie impfen sowohl Kinder ab fünf Jahren als auch Erwachsene mit den (Kinder-)Impfstoffen von Biontech und Moderna.

Nachdem die beiden Ärzte Mitte letzter Woche die ersten Spritzen aufgezogen hatten, warteten sie vergeblich. Nur die wenigsten, die sich vorab online, über das Planungstool "Calendly", angemeldet hatten, nahmen ihren Impftermin auch wahr. Schnell stellte der Betreiber fest, dass es sich bei den meisten Anmeldungen um Fake-Accounts handelte. Die "Impflinge" hatten sich mit Fantasienamen, ausgedachten E-Mail-Adressen und falschen Festnetz-Nummern angemeldet. Brendlein musste die Termine per Hand wieder aus dem System löschen.

Als er kurz darauf das Impfangebot über Instagram und Facebook bewarb, wurden erneut zahlreiche Termine blockiert. Diesmal, sagt Brendlein, hätten der oder die Angreifer E-Mail-Adressen und Mobilnummern angegeben, die auch bei genauerem Hinsehen nicht so wirkten, als seien sie gefälscht. Erneut musste er die Termine löschen. "Das war sehr ärgerlich und zeitaufwendig."

"Ok kool" ist nicht die einzige Impfstelle, die von der Buchung von Fake-Terminen betroffen ist. Auch bei der HNO-Praxis Dr. Horn & Dr. Choudhry wurden vergangene Woche Hunderte Impftermine blockiert. Die Betreiber schalteten daraufhin die Polizei ein. Das Dezernat "Cybercrime" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls der Computersabotage aufgenommen.

Konrad Brendlein dagegen will vorerst von einer Anzeige absehen. Mittlerweile hat er die Abfrage auf der Terminplanungssoftware geändert. Stand Mittwochnachmittag wurden keine weiteren Fake-Termine gebucht. Brendlein hofft, dass das so bleibt. "Wir wollen dazu beitragen, dass noch mehr Menschen in Heidelberg geimpft werden", sagt er.

Info: Zur Buchung von Impfungen im "Ok kool" in der Marstallstraße 7 geht es unter dem Link: ok-kool.com/pages/ok-kool-impft-mit .