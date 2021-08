Heidelberg. (dns) Wer sich in Heidelberg eine Eigentumswohnung kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Deutlich tiefer als noch vor fünf Jahren. Zu diesem Schluss kommt das Online-Immobilienportal "Immowelt" nach einem Vergleich der Angebotspreise. Demnach stiegen die Preise für Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern in der Stadt binnen fünf Jahren um satte 118 Prozent. Im ersten Halbjahr 2016 verlangten Verkäufer bei den Angeboten in dem Portal demnach durchschnittlich 2670 Euro pro Quadratmeter, fünf Jahre später sind es 5810 Euro.

Laut dem Portal stiegen die Preise deutschlandweit in diesem Zeitraum lediglich in Leipzig stärker. Dort beträgt der Zuwachs sogar 123 Prozent. Dennoch sind die Wohnungen, die bei "Immowelt" angeboten werden, dort aktuell nur halb so teuer wie in Heidelberg (2950 Euro pro Quadratmeter). Ohnehin sind lediglich in vier der 77 Großstädte, die das Portal verglichen hat, die Preise höher: in Freiburg, Hamburg, Frankfurt und dem Spitzenreiter München (9010 Euro).

Eine tatsächliche Aussage über die Preise und die realen Steigerungen kann aus der Analyse jedoch nicht abgeleitet werden. Denn sie entspricht keinen wissenschaftlichen Ansprüchen. So wurden lediglich Angebote berücksichtigt, die auch in dem Portal eingestellt wurden – diese spiegeln nur das Geschehen auf einem Teil des Marktes wieder. Zudem hat das Unternehmen die Preise in die Berechnung einbezogen, die im Angebot angegeben wurden – nicht den tatsächlichen Kaufpreis, der am Ende gezahlt wurde. Außerdem unterscheidet das Portal nicht zwischen Erstverkäufen von Neubauten, die in der Regel deutlich teurer sind, und Wiederverkäufen. So könnten etwa Eigentumswohnungen, die in der Bahnstadt fertiggestellt und verkauft wurden, den Schnitt deutlich nach oben gedrückt haben.

Die Tendenz, dass die Preise in Heidelberg konstant steigen, bestätigt aber auch der Grundstücksmarktbericht, den der unabhängige Gutachterausschuss alle zwei Jahre für Heidelberg herausgibt. Dieser nimmt nur die Daten von tatsächlich abgeschlossenen Verkäufen als Grundlage. Auch dabei zeigte sich in den vergangenen Jahren ein stetiger Anstieg bei den Immobilienpreisen – jedoch im Schnitt "nur" um fünf bis 15 Prozent im Jahr – und nicht um knapp 24 Prozent, wie es in der "Immowelt"-Analyse dargestellt wird.