Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das Heidelberger Schloss gibt es jetzt in doppelter Ausführung. Die Telekommunikationsfirma Huawei hat an ihrem Hauptsitz im südchinesischen Shenzen einen eigenen Campus für ihre Mitarbeiter aufgebaut. In der westlichen Welt ist der staatskontrollierte Konzern nicht unumstritten, manche Länder schlossen ihn beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G bereits aus, weil sie befürchten, dass über ihn die chinesische Regierung an sensible Daten kommen könnte.

Der "Ox Horn Campus" am Rande der Zwölf-Millionen-Stadt Shenzen besteht aus zwölf Bereichen. Jeder Bereich wurde in Anlehnung an eine europäische Stadt gestaltet. Einer von ihnen ist dem historischen Heidelberg nachempfunden.

"Der Abschnitt soll die Atmosphäre der Stadt am Neckar auf das Perlflussdelta übertragen", erklärte ein Pressesprecher von Huawei auf RNZ-Anfrage. Neben dem Schloss wurde im Heidelberger Abschnitt auch die Alte Brücke samt Brückentor sowie - nach RNZ-Informationen - das Rathaus und der Marstall nachgebaut, alles in Originalgröße. Das Zentrum des Heidelberger Campusbereichs bildet das Schloss. Dieses thront - anders als das Heidelberger Original - nicht über einer Altstadt und weicht auch sonst teilweise von seinem echten Vorbild ab. So wurde bei der Nachbildung etwa der Dicke Turm im südöstlichen Teil der Ruine unberücksichtigt gelassen. Der markante Glockenturm im Nordosten des Gebäudes muss in Shenzen zudem ohne Dach auskommen.

Auch die Alte Brücke gibt es in Shenzen - wenn auch in ungewohnter Umgebung. Foto: Huawei

Bei der Stadt Heidelberg reagierte man auf die - offensichtlich nicht ganz wirklichkeitsgetreue - Nachahmung der berühmten Schlossruine gelassen. "Wir sehen das positiv", teilte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage mit. "Es ist eine Werbung für Heidelberg, wenn auf einem Campus eines modernen Tech-Unternehmens in China architektonische Highlights aus Heidelberg dargestellt werden." Auch bei den Staatlichen Schlössern und Gärten, zuständig für Verwaltung und Instandhaltung der Heidelberger Schlossruine, steht man der Kopie keineswegs kritisch gegenüber. "Heidelberg ist so berühmt, dass es weltweit fast Allgemeingut ist. Das Bild seiner Mauern und Türme steht für Fantasien und Träume rund um den Globus", so ein Pressesprecher der Staatlichen Schlösser und Gärten gegenüber der RNZ. Daher freue man sich, dass das Schloss "sogar in China die Baumeister inspiriert hat".

Den Bau geplant hatte das japanische Architekturbüro "Nikken Sekkei" zusammen mit dem chinesischen Unternehmen Adayo. Umgesetzt wurde das Projekt von der China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), dem größten Bauunternehmen der Volksrepublik China. Dabei kam man offensichtlich ohne jegliche Unterstützung aus Deutschland aus. Weder mit der Stadt noch mit den Staatlichen Schlössern wurde während der Umsetzung des Campus Kontakt aufgenommen, wie beide Pressestellen erklärten.

Die Bauarbeiten für den 1,3 Milliarden Euro teuren "Ox Horn Campus" starteten im September 2014. Das Gelände umfasst neben dem Heidelberger Bereich auch andere europäische Städte und Regionen - unter anderem Verona, Paris, Bologna, Oxford, Granada und Freiburg. Mittlerweile sollen laut Huawei drei Viertel des Campus fertiggestellt sein. Im Juli sind die ersten Mitarbeiter in die Gebäude eingezogen. Schon bald sollen auf dem 1,4 Millionen Quadratmeter großen Areal 25.000 Mitarbeiter Platz finden - etwas mehr als 2000 davon allein im Heidelberger Schloss.

Aber warum das alles? "Die zwölf Abschnitte wurden entworfen, um den kollaborativen Arbeitsstil bei Huawei widerzuspiegeln", so ein Pressesprecher der Firma gegenüber der RNZ. Ziel der Architekten sei es gewesen, menschliche Räume in entspannter Harmonie mit der Umwelt zu schaffen. "Um diese Wirkung zu erzielen, knüpften sie an die jahrhundertealte europäische architektonische Tradition an."