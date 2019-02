Region. (van/pol/dpa/RNZ) In Heidelberg und im Neckar-Odenwald-Kreis kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilt, kam es im Neckar-Odenwald-Kreis in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu starken Regenfällen. Vollgelaufene Keller und innerörtliche Überflutungen halten die Einsatzkräfte auf Trab.

Der Pegelstand in Heidelberg lag am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr bei rund 4,25 Meter und steigt weiter, teilte die Stadt mit. Der Neckarpegel in Heidelberg soll am Freitagabend mit etwa 4,30 Meter seinen Höchststand erreichen. Danach soll der Pegel wieder sinken. Zum Vergleich: Der Normalpegel beträgt rund 2,20 Meter.

Hochwasser in Heidelberg - Die Fotogalerie

In der Region kommt es durch das Hochwasser ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen:

> B 27, Elztal-Dallau: Überflutung

> K 3937 Rittersbach-Oberschefflenz: Erdrutsch

> K 3949, Dallau-Katzental: Erdrutsch

> L 525, Bereich "Eselsbrücke" bis Wagenschwend: mehrere überflutete Stellen

> B 37, Binau-Neckargerach: mehrere überflutete Stellen

> L 590, Asbach-Hüffenhardt: Überflutung

> L 588, Haßmersheim-Neckarmühlbach: Überflutung durch Wasser und Geröll, Strecke gesperrt

> L 633, Neckarkatzenbach-Guttenbach: Überflutung durch Wasser und Schlamm

In Heidelberg ist die B 37 im Bereich der Alten Brücke gesperrt. Aufgrund der Urlaubszeit ist die Verkehrssituation in der Altstadt allerdings entspannt. Der Verkehr wird stadteinwärts und stadtauswärts über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Der Dauerregen hat am unteren Neckar zu Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern geführt.

Im Stadtteil Wieblingen wurden am Neckarhamm am Kraftwerk Stege aufgebaut, damit Anwohner in ihre Häuser gelangen können. Der Wasserspielplatz auf der Neckarwiese wurde vorsorglich gesperrt. Für die Buslinien 30 und 35 gibt es Fahrplanänderungen.

Sollte der Neckarpegel wie prognostiziert ab Freitagabend wieder sinken, kann die B 37 im Laufe des Wochenendes voraussichtlich wieder freigegeben werden.

Wie die RNV berichtet, wird die Linie 30 in Fahrtrichtung MPI Astronomie zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Molkenkur über den Schlossbergtunnel umgeleitet und bedient dabei die Haltestelle Peterskirche. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt. Ab der Haltestelle Molkenkur fährt die Linie 30 weiter auf dem regulären Linienweg.

Die Linie 35 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Bismarckplatz über den Schlossbergtunnel und die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen Neckarmünzplatz, Alte Brücke, Marstallstraße, Kongresshaus und St. Vincentius-Krankenhaus. Auf den Umleitungsstrecken werden alle Haltestellen bedient.

Der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg zufolge hatte der Neckar bei Heidelberg am Freitagmorgen den Pegelstand von vier Metern überschritten. Die Stadt richtete wie in den vergangenen Jahren eine Beratungsstelle ein (Telefon: 06221/5827590).

Auch im östlichen Rhein-Neckar-Kreis sowie im Neckar-Odenwald-Kreis kam es zu Überschwemmungen durch Dauerregen. Unter anderem in den Regionen Sinsheim und Wiesloch sowie Eberbach und Schönbrunn liefen den Behörden zufolge Keller voll. In mehreren Orten im Rhein-Neckar-Kreis wurden Fahrzeuge vorsorglich abgeschleppt, damit sie nicht weggespült werden konnten, wie eine Polizeisprecherin in Mannheim sagte. In Neckargemünd wurden Parkplätze am Fluss gesperrt.

Wegen Hochwassers hatten die Behörden den Neckar zwischen Mannheim und Heilbronn bereits bis auf Weiteres für die Schifffahrt gesperrt.

Update: 5. Januar 2018. 15.30 Uhr