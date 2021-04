Von Janik Wilk

Heidelberg. Seit über einem Jahr hangelt sich Deutschland durch die Pandemie. Vielen Menschen verlangt das einiges ab. Auch Studierende haben es in der Situation nicht leicht. Aber wie geht es ihnen konkret? Jana Steinbacher von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg hat sich die Situation ihrer Kommilitonen und Dozenten näher angesehen. Für ihre Masterarbeit fragte sie sich: Wie resilient – also wie widerstandsfähig – sind die Menschen an ihrer Hochschule in der Pandemie? Wie gut stecken sie die Situation weg?

Im vergangenen Sommersemester deutete sich bereits an, dass die Antwort lauten würde: nicht so gut. "Damals hat man festgestellt, dass die Umstellung auf digitale Lehre als herausfordernd und belastend wahrgenommen wird. Das gab Anlass dazu, sich das noch einmal genauer anzusehen und die Resilienz in den Blick zu nehmen", erklärt Steinbacher. Es sei auch darum gegangen, welche Ängste, Sorgen und Unsicherheiten mit der digitalen Lehre auftreten. Um Antworten darauf zu erhalten, bat Steinbacher ihre Kommilitonen und Dozenten darum, anonym einige Fragebögen zu beantworten. "Es gab auch offene Fragen, die Lehrende und Studierende mit Fließtext beantworten konnten, damit man sich dem Phänomen noch weiter nähert."

Am Ende der Untersuchung konnte Steinbacher eine Skala erstellen, auf der die Resilienz der Menschen an der Hochschule genau zu bestimmen war: "Die Skala besteht aus den Zahlen von eins bis sieben. Sieben ist der beste Wert, zeigt volle Resilienz, eins ist der schlechteste Wert. Die Befragung ergab einen Mittelwert der gesamten Gruppe, aber auch ein Minimum und ein Maximum. Bei den Lehrenden lag der Mittelwert bei 5,83. Der schlechteste Wert bei 4,36 – der beste bei 6,91.

Die Studierenden schnitten ein wenig schlechter ab: Hier lag der Mittelwert bei 5,33, der schlechteste Wert bei 2,36 und der beste Wert bei sieben. Steinbacher konnte im Rahmen ihrer Masterarbeit feststellen, dass beide Gruppen durchaus resilient sind. Vereinzelt gebe es jedoch Lehrende und Studierende, die nicht so gut mit der Situation klarkämen.

Glücklicherweise gibt es an der Universität Heidelberg Stellen, wo sich Studierende Rat und Unterstützung holen können – auch bei psychischen Belastungen: "Das studentische Gesundheitsmanagement an der Pädagogischen Hochschule arbeitet da auch viel zu. Natürlich gilt es, das jetzt noch weiter auszubauen, die Möglichkeit, in Austausch zu kommen und in Kontakt zu bleiben. Weil es das ist, was fehlt, wenn man alleine vorm Computer sitzt", so Steinbacher. Christian Rietz, Dekan an der Pädagogischen Hochschule und Betreuer von Steinbachers Studie, sieht seine Kollegen auf einem guten Weg: "Wenn im ersten Semester schon absehbar gewesen wäre, dass die Pandemie so lange dauert, hätte man viel nachhaltigere Strukturen aufbauen können. In Anbetracht der Rahmenbedingungen haben wir aber ein sehr gutes Angebot."

Und wie sieht es in Zukunft an deutschen Universitäten aus? "Die Lehre hat sich verändert und sie wird sich auch nach der Pandemie ändern. Es wird wesentlich mehr digitale Angebote geben", glaubt Rietz. Man werde die Uhr nicht wieder zurückdrehen können – und auch wenn alle geimpft sind, werde es nicht wieder so sein wie vor zwei Jahren: "Die Studierenden und Lehrenden sind durchaus in der Lage, auch das Positive daraus zu ziehen. Personen mit Unterstützungsbedarf zu Hause, mit Kindern oder Angehörigen, für die ist das eine enorme Erleichterung. Diese positiven Sachen wird man auch in die Zeit nach der Pandemie mitnehmen."

Studieren in der Pandemie

Ein halbes Studium nur im Online-Format

Das dritte Semester unter Pandemiebedingungen an den Universitäten ist gestartet - So geht es den Zweit- und Drittsemestern heute

Von Katharina Kausche

Heidelberg. "Wir hatten wenigstens den Sommer", sagt Lea Bährer. Für die "Oktober-Starter" sei es sicher noch schwieriger gewesen. Die 20-Jährige studiert seit dem Sommersemester 2020 Medien- und Kommunikationsmanagement in Heidelberg. Der RNZ sagte sie damals: Das Fernstudium sei auf Dauer nichts für sie. Jetzt, fast ein Jahr später, ist für die SRH-Studentin bereits das dritte Online-Semester gestartet. Angekommen in Heidelberg sei sie trotzdem, erzählt sie.

Micaela Barahona kennt bisher kaum Kommilitonen.

Micaela Barahona gehört zu den "Oktober-Startern". Sie hat zum Wintersemester 2020/2021 begonnen, Politikwissenschaften und Psychologie an der Universität Heidelberg zu studieren. Die 21-Jährige war zwar schon 2018 von Ecuador nach Heidelberg gezogen, viele Mitschüler aus dem Studienkolleg studieren nun allerdings in anderen Städten. "Viele Leute kannte ich also nicht", sagt sie. "Und Kommilitonen habe ich auch kaum kennengelernt." Dabei würden solche Kontakte das Studium einfacher machen, so Barahone. Fragen zu Seminaren und Klausuren kläre man untereinander. "Wir haben zumindest eine Whatsapp-Gruppe, in der wir uns austauschen, aber schwierig ist es trotzdem." Über ein Referat hat sie trotzdem zwei Kommilitonen besser kennengelernt.

Lea Bährer hat Freunde auf der Neckarwiese gefunden.

Lea Bährer wiederum hat einige ihrer Mit-Studierenden im Sommer auf der Neckarwiese kennengelernt – mit genügend Abstand natürlich. Und auch das Hochschulgebäude hat die SRH-Studentin im Herbst zumindest ein paar Mal von innen gesehen. "Anfang des Wintersemesters hatten wir teilweise Präsenzveranstaltungen", sagt sie. "Das war endlich mal ein kleiner Einblick in ein einigermaßen normales Studium."

Seminare in der Hochschule und nicht vor dem Laptop – ein Stück Uni-Leben, das Helen Sütterlin bisher nicht kennengelernt hat. Das wird sich wohl auch in ihrem dritten Semester nicht ändern. "Meine einzige Präsenzveranstaltung wurde abgesagt", sagt die 20-Jährige, die Grundschullehramt an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg studiert. Ihren Stundenplan hatte sie extra um die Präsenzveranstaltung herumgeplant.

Helen Sütterlin bleibt optimistisch. Fotos: kau

"Es ist schade, aber ich bleibe optimistisch", sagt sie. "Während meiner Praxisphase an einer Schule habe ich meine erste Impfung bekommen. Das gibt mir Hoffnung." Außerdem habe sie durch das Online-Studium mehr Zeit dafür, weitere Kurse zu belegen – Arabisch zum Beispiel. Und trotz Online-Studium hat sie in ihrem Studiengang gute Freundinnen gefunden. Das habe aber auch daran gelegen, dass sie nach Heidelberg gezogen sei. "So konnten wir uns wenigstens im Sommer kennenlernen und ich habe auch in meinem Studierendenwohnheim andere Studis kennengelernt." Helen Sütterlins Tipp: "Ich kann wirklich nur empfehlen, trotz Online-Studium nach Heidelberg zu ziehen."

Anders als Sütterlin wohnt Lea Bährer erst seit April in Heidelberg – in einer WG. "Im Herbst schien es so aussichtslos, dass doch noch Präsenzlehre oder Treffen möglich sein würden", sagt sie. "Jetzt zum Frühling freue ich mich schon, Heidelberg weiter zu erkunden." Sie fühle sich wohl hier. Verrückt sei das alles aber schon. "Wenn das dritte Semester um ist, haben wir fast die Hälfte unseres Studiums mit der Online-Lehre verbracht."