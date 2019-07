Servierte seine Kalbsbäckchen in den Bergen: Sternekoch Tristan Brandt. Foto: Kienle

Heidelberg. (rok) In oberen Regionen ist Tristan Brandt, jüngster Zwei-Sterne-Koch Deutschlands und Chef der Gastronomie im Mannheimer Bekleidungshaus Engelhorn, zwar längst zuhause, doch zu seinem letzten Arbeitsplatz am vergangenen Wochenende musste er sich dann doch etwas plagen: "Ganz schön anstrengend", gab er zu, als er am Samstag den strammen Wanderweg hinauf zur Heidelberger Hütte oberhalb von Ischgl gegangen war. Knapp 2300 Meter hoch liegt die Hütte.

Einmal im Jahr organisiert das Paznauntal ein internationales Köchetreffen auf fünf verschiedenen Hütten, das unter dem Patronat von "Jahrhundertkoch" Eckart Witzigmann steht. Der Wanderer oder Mountainbiker kann seine Ziele nach fünf verschiedenen Hochgenüssen aussuchen: Die Flammkuchen des Elsässers Jean-Georges Klein in der Jamtalhütte oder das Hirsch-Gericht des Engländer James Knappett im Almstüberl in Kappl. Die Gerichte, die die Köche für die Hütten aussuchen und mitbringen, müssen unbedingt regional sein. Wild passt, Tiefseegarnelen auf keinen Fall. Ein vegetarisches Gericht ist auch dabei.

Die Sterneköche waren am vergangenen Wochenende zur ersten Vorstellung ihres Gerichtes auf den Hütten. Von da an müssen die jeweiligen Hütten-Köche die Gerichte der prominenten Kollegen selbst umsetzen und bis zum Ende der Sommersaison anbieten.

In der Heidelberger Hütte sind das René Schetulat und Michaela Zangerl, die auch an anderen Tagen auf hohem Niveau kochen, aber nun zusätzlich die Kalbsbäckchen des Mannheimers mit aufnehmen. Am ersten Wochenende kamen weit über 100 Portionen zusammen. Die Resonanz war durchweg gut. Für viele war Brandts Gericht der Höhepunkt.

Für Feinschmecker, die nun gern die Gerichte der Sterneköche auf den Hütten genießen wollen, gibt es eine Hürde. Man muss sie normalerweise erwandern und ein paar Stunden Fußweg in Kauf nehmen. Oder die Strecke mit dem Mountainbike zurücklegen. Die Route zur Heidelberger Hütte dürfte allerdings zu den schönsten der Alpen gehören. Die Hütte ist noch bis 16. September geöffnet.