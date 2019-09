Der Rotfuchs ist die einzige in Deutschland vorkommende Fuchsart, weshalb er oft einfach nur "Fuchs" genannt wird. Er gehört der Familie der hundeartigen Raubtiere an, hat verhältnismäßig kurze Beine, eine schmale Schnauze und aufrecht stehende dreieckige Ohren. Der Rotfuchs ist ausgewachsen rund einen halben Meter hoch, 70 Zentimeter lang und maximal sechs Kilogramm schwer. Er kann bis zu 15 Jahre alt werden. Sein Geruchssinn ist 400 mal so gut wie der des Menschen, die Augen des Fuchses sind an Dämmerung und Dunkelheit angepasst. Der Fuchs ernährt sich von wirbellosen Tieren wie Schnecken und Würmern, von Aas, Kleinvögeln und Vogeleiern sowie Baumfrüchten. Zu seinen natürlichen Feinden zählen der Uhu, der Wolf, der Luchs, aber auch Parasiten. Füchse sind Einzelgänger und jagen in der Regel allein. Was den Lebensraum anbelangt, sind sie flexibel: Sie können überall leben, wo sie genügend Nahrung finden. Deshalb haben die Tiere mittlerweile auch die Städte erobert. Hierzulande sind Füchse nicht bedroht, werden in freier Wildbahn jedoch stark bejagt. (pne)