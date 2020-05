Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Eine Mini-Taschenlampe und ein Heißgetränk: Über diese Geschenke von ihrem Arbeitgeber zum "Tag der Pflegenden" am Dienstag ärgerten sich einige Mitarbeiter des Universitätsklinikums Heidelberg. Nun meldeten sich vier Pflegekräfte bei der RNZ, die ihren Arbeitgeber vehement verteidigen.

Eine von ihnen ist Manuela Günder, seit knapp 26 Jahren Fachkrankenschwester für Anästhesie am Uniklinikum. Sie ärgert sich über "die einzelnen Stimmen von ewig nörgelnden und immerwährend unzufriedenen Kollegen". Diese Stimmen würden nicht das Gesamtbefinden der rund 3400 Pflegekräfte am Uniklinikum widerspiegeln. Das Taschenlampen-Geschenk hat ihr gefallen, weil es für sie ein gelungenes Gedenken an Florence Nightingale, die Begründerin der modernen Krankenpflege, war. Nightingale hatte auf ihren Kontrollgängen die Patienten mit einer Lampe in der Hand besucht. Günder hat sich schon während ihrer Ausbildung mit Nightingale beschäftigt – und sagt: "Ein großes Danke dafür, dass das Klinikum diesen Gedanken aufgreift." Sie meint: "Natürlich gibt es solche und solche Tage, aber letztlich habe ich einen guten Arbeitgeber, der mir immer wieder Wertschätzung entgegenbringt."

Ähnlich sieht es Marcus Odenwald, Pfleger in der Chirurgie, der die Geste des Uniklinikums zu schätzen weiß: "Die Empörung geht an die falsche Adresse, denn nicht eine einzelne Klinik ist für die teils desaströse Situation der Pflegenden verantwortlich. Es ist die in den letzten Wochen klatschende Mehrheitsgesellschaft, die soziale Berufe seit jeher schlechter bezahlt und die nötige Anerkennung noch schuldig bleibt."

Ähnlich sieht das ein weiterer Mitarbeiter des Uniklinikums aus dem Pflegebereich, der anonym bleiben möchte: "Man hat sich Gedanken gemacht und etwas organisiert, auch wenn die letzten Monate eigentlich keinen Spielraum dafür ermöglichten", schreibt er, der damit nicht nur die Geschenke samt Begleitbrief meint, sondern besonders die Beleuchtungsaktion zum Tag der Pflegenden an der Alten Brücke. "Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich eigentlich ausnahmslos darüber gefreut." Selbstverständlich brauche es in der Pflege bessere Bedingungen – aber für den Status quo sei das Uniklinikum nur zu einem kleinen Teil verantwortlich. "Der Spielball liegt hier in einer anderen Ebene."

Und eine weitere Pflegerin aus der Chirurgie schrieb in einer E-Mail an die RNZ: "Auch wenn es nur ein kleines, symbolhaftes Geschenk war, ist es eine nette Geste der Anerkennung, über die ich mich sehr gefreut habe."

Update: Donnerstag, 14. Mai 2020, 20.15 Uhr

Uniklinik-Mitarbeiter empört über Geschenke zum "Tag der Pflegenden"

Von Karla Sommer

Heidelberg. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie betonen Politiker, Wissenschaftler und die Verantwortlichen in den Krankenhäusern permanent, wie wichtig und wertvoll die Pflegekräfte generell und besonders zurzeit sind. Da wollte auch das Universitätsklinikum (UKHD) in Heidelberg nicht hinten an stehen und verteilte am "Internationalen Tag der Pflegenden" am Dienstag ein Rundschreiben an alle seine Pflegerinnen und Pfleger, um "von Herzen ,Danke!’" zu sagen.

In dem Brief heißt es: "Da wir zurzeit leider nicht persönlich mit Ihnen ins Gespräch kommen dürfen, schenken wir Ihnen hiermit eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Gutscheins für ein Heißgetränk in unseren Cafeterien. Zusätzlich steht bei Ihren Pflegedienstleitungen eine Überraschung für Sie bereit."

So eine Mini-Taschenlampe bekamen die 3500 Pflegekräfte der Uniklinik von ihrem Arbeitgeber – bei einigen kam das nicht gut an. Foto: sm

Die Überraschung: eine Mini-Taschenlampe an einem Schlüsselanhänger. Damit nahm die Uniklinik Bezug auf die britische Krankenschwester Florence Nightingale (1820-1910), auch als "Lady with the lamp" bezeichnet. Sie besuchte auf ihren Kontrollgängen die Patienten mit einer Lampe in der Hand.

Nicht wenige Klinikmitarbeiter sind empört über diese Art der "Aufmerksamkeit" und "Überraschung" – die Geschenke werden von einigen als lächerlich angesehen. Mehrere meldeten sich bei der RNZ und machten ihrem Ärger Luft. Ein Pfleger bezeichnete die Aktion schlicht als "unverschämt und borniert". Eine Krankenschwester hat nur drei Worte dafür: "Eine absolute Frechheit." Der Vorgang zeige eigentlich nur, wie unsensibel die Geschäftsführung sei.

Unterschrieben hatten das Rundschreiben Pflegedirektor Edgar Reisch und die zwei Neuen am Uniklinikum, Prof. Ingo Autenrieth als Leitender Ärztlicher Direktor sowie die Kaufmännische Direktorin Katrin Erk. Die Mitarbeiter, die sich bei der RNZ meldeten, sagen: Auch aus Sicht vieler ihrer Kolleginnen und Kollegen würde diese Aktion den Graben zwischen Geschäftsführung und Pflegekräften weiter vertiefen.

Auf RNZ-Nachfrage erklärte das Universitätsklinikum am Mittwoch, man habe mit der großen Beleuchtungsaktion an Alter Brücke, Rathaus und dem Verwaltungsgebäude der Klinik "weithin sichtbar auf die Bedeutung der professionellen Pflege für unsere Gesellschaft aufmerksam" gemacht. Dies sei ein symbolisches und visuelles Geschenk für die Pflegenden gewesen.

Zusätzlich hätten alle 3500 Pflege-Mitarbeiter mit der Taschenlampe ein "kleines Give away, das sich inhaltlich an die Maßnahmen anlehnt", erhalten. Weiter heißt es: "Der Vorstand hätte den ,Tag der Pflegenden’ sehr gerne persönlich mit den Mitarbeitern gefeiert." Da dies aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen nicht möglich gewesen sei, sei der Gruß des Vorstands als Videobotschaft und von den Pflegedienstleitungen in den Kliniken übermittelt worden.