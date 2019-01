Heidelberg-Ziegelhausen. (sle) Seit 2010 werden im Menschenaffenhaus des Heidelberger Zoos alte Handys gesammelt - nicht etwa, um damit zu telefonieren oder SMS zu schreiben, sondern um sie von einer Firma professionell recyceln zu lassen: Ausgediente Mobiltelefone sind nämlich kleine Rohstoffdepots. In modernen Schmelzanlagen können die wertvollen Metalle wiedergewonnen werden, darunter auch das Metall Tantal.

Dieses wird ursprünglich aus dem Erz Coltan gewonnen, das hautsächlich in der Demokratischen Republik Kongo gefördert wird. Ein großer Anteil des weltweiten Coltan-Vorkommens befindet sich allerdings mitten in den dortigen Naturschutzgebieten - der Heimat der Gorillas. Durch die gesteigerte Nachfrage nach Mobiltelefonen wurden im Kongo bereits große Flächen des Regenwaldes und somit der natürliche Lebensraum der Gorillas zerstört. Kriegerische Konflikte und Wilderei setzen den gefährdeten Menschenaffen weiter zu. Die Artenschutzorganisation "Berggorilla & Regenwald Direkthilfe" hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, die Menschenaffen und ihren Lebensraum zu schützen. Auch der Erlös der Sammelstelle im Zoo - in den letzten Jahren kamen hier rund 2000 Euro zusammen - fließt an die Organisation.

Vom Stadtteilverein Ziegelhausen und Peterstal wurden nun weitere Handys an Zoodirektor Klaus Wünnemann übergeben. Seit mehreren Jahren schon sammelt nämlich auch der Stadtteilverein gebrauchte Handys in einer öffentlichen Sammelbox im alten Rathaus. Seit Beginn der Aktion sind hier rund 500 Handys für die Aktion des Zoos zusammengekommen. So unterstützt der Stadtteilverein regelmäßig das Schutzprojekt für Berggorillas in Afrika und leistet seinen Beitrag zum Natur- und Artenschutz.