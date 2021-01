Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in den Heidelberger Stadtteilen sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man nicht nur gut einkaufen, sondern Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt die Märkte in einer Serie vor, heute den auf dem Wochenmarkt in Handschuhsheim auf dem Vorplatz der Tiefburg.

Der „Grundversorger“: Gemüse gibt es bei Schlicksupp. Foto: kaz

> Was es hier gibt: Wie auf allen Wochenmärkten in der Stadt, ist auch auf jenem in Handschuhsheim die Grundversorgung bestens gesichert. Etwa durch die Gärtnerei Schlicksupp oder durch Käse Kücherer. Beide Anbieter sind als Betreiber von Läden schon seit Jahrzehnten fest im nördlichsten Stadtteil Heidelbergs verankert. Die Variante "Wochenmarkt" ist ein Zusatzgeschäft, auf das sich auch die Kundschaft gern einlässt. Obst und Gemüse der Saison gibt es bei Schlicksupp, Käse aller Art, unter anderem von Bergbauernhöfen importiert, hat Kücherer im Sortiment. Auch "Blumen Wewezow" gehört auf dem Markt vor der Tiefburg zu den Urgesteinen.

> Die Atmosphäre: Der Wochenmarkt vor der Tiefburg ist ein beliebter Treffpunkt nicht nur für Handschuhsheimerinnen und Handschuhsheimer. Davon wissen beispielsweise zwei Freundinnen zu berichten, die sich dort normalerweise samstags um 10 Uhr verabreden und nach dem Einkauf einen Kaffee trinken oder spazieren gehen. Deshalb haben sie zum Transport der Waren auch immer den Rucksack dabei. Zugegeben: Abstandhalten, wie es die Corona-Regeln verlangen, ist auf dem Markt in Handschuhsheim nicht so einfach. Es gibt dort einige Engstellen, bei denen Einbahnregelung sicher hilfreich wäre.

Shane Bessler verkauft neuerdings Hanf-Produkte. Foto: kaz

> Das Besondere: Obwohl eine alteingesessene Gärtnerei auf dem Markt ihre Produkte anbietet, hat auch ein Marktbeschicker aus Oftersheim hier sein Publikum. "Heute Zebufleisch" – mit solchen Spezialitäten überzeugt ein Demeter-Betrieb aus Waldbrunn-Mülben seine Kundschaft. Ebenso mit Ziegenkäse, Eiern oder allerlei aus Getreide. Auch "Bauer Meng" aus Ladenburg ist eine gute Wahl und liefert vieles ab Hof. Neu auf dem Markt ist der Stand mit Produkten aus Hanf – darunter Nudeln, Tee und Kosmetikartikel. Standbetreiberin Shane Bessler hat festgestellt: "Die Besucher des Wochenmarkts sind am Hanf interessiert."

Info: Der Wochenmarkt vor der Tiefburg in Handschuhsheim geht ganz traditionell am Samstagvormittag über die Bühne – und zwar von 8 bis 13 Uhr. Ab April öffnen die Verkaufsstände wieder um 7 Uhr.