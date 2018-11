Die Häusserstraße in der Weststadt soll als erstes in Angriff genommen werden. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Im größten verkehrsberuhigten Bereich Heidelbergs muss dringend etwas getan werden. Sowohl Radler als auch Autofahrer und Lieferdienste sind hier häufig zu schnell unterwegs. Darin waren sich alle Mitglieder des Bezirksbeirats Weststadt bei der letzten Sitzung im Seniorenzentrum in der Dantestraße einig. Die Stadt möchte deshalb den Bereich zwischen Franz-Knauff- und Bahnhofstraße sowie zwischen Rohrbacher- und Lessingstraße baulich einheitlich gestalten.

Besonders die Einmündungs- und Kreuzungsbereiche sollen, wo noch nicht geschehen, gepflastert werden, damit jeder Verkehrsteilnehmer versteht, dass hier Schrittgeschwindigkeit und Vorfahrt achten gilt. In einem zweiten Schritt sollen auch die Parkstände neu ausgerichtet werden. Manchen Bezirksbeiräten in der Weststadt sind die vorgeschlagenen Maßnahmen der Umgestaltung allerdings zu teuer, den meisten gehen sie nicht weit genug.

Bereits im Frühling wolle man die Häusserstraße in Angriff nehmen, verdeutlichte Petra Keuchel vom Stadtplanungsamt das weitere Vorgehen. Bei der Umsetzung stelle sich dann auch die Frage, wie man mit den einzelnen Kreuzungen und den Parkplätzen umgehe. Die detaillierten Planungen sollen nochmals im Bezirksbeirat diskutiert werden.

"Dass etwas getan wird, ist dringend notwendig", sagte Bezirksbeirätin Marilena Geugjes (Grüne). Aufpflasterungen im Kreuzungsbereich seien jedoch kein Hindernis für Autos oder Radfahrer. Geugjes: "Das hilft nicht, um die Geschwindigkeit zu reduzieren." Eberhard Keyl (Grüne) findet es einen sehr interessanten Ansatz, manche Parkplätze nicht mehr auf beiden Seiten längs zur Straße, sondern nur noch auf einer Seite schräg anzuordnen. So will die Stadt verhindern, dass die Autofahrer zu gute Sichtverhältnisse haben.

Denn können sie die Straße auch noch in weiter Entfernung überblicken, neigen sie dazu, ihren Wagen zu beschleunigen. Keyl: "Wir müssen wohl Parkplätze opfern." Auch ihm sind aber die Pflasterungen, die mit 50.000 Euro pro Kreuzung zu Buche schlagen würden, zu teuer. Ähnlich äußerte sich Wolfgang Gallfuß (Die Linke): "Da wird mit viel Geld wenig bewirkt."

Keuchel hingegen verteidigte die Pläne: "Auch wenn die Aufpflasterungen Autofahrer nicht zum Abbremsen zwingen, erhöhen sie die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer." So werde jedem klar, dass er sich in einem verkehrsberuhigten Bereich befindet.

Gallfuß hingegen plädierte für häufigere Geschwindigkeitskontrollen. Die Einnahmen der Bußgelder könne man ja dann in bauliche Veränderungen reinvestieren. Schrägparkplätze passen in seinen Augen schon aus ästhetischen Gesichtspunkten nicht zur Weststadt. Lutz Hager (FDP) wünschte sich stattdessen mehr Bodenschwellen.

Zudem brachte er ein ganz neues Thema ins Spiel: In seinen Augen müsse auch in der Tempo-20-Zone in der Bahnhofstraße etwas getan werden. Kaum ein Auto- oder Radfahrer halte sich dort an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Für die Fußgänger müssten Zebrastreifen oder andere Querungshilfen eingebaut werden, damit sie sicher von einer auf die andere Straßenseite kommen.

Fast alle Bezirksbeiräte stimmten dieser Auffassung zu, auch wenn Keuchel betonte, dass man bei der Umgestaltung der Bahnhofstraße extra in der Mitte einen Streifen gepflastert habe, sodass die Fußgänger beim Überqueren dort kurz Pause machen könnten. Ein Zebrastreifen sei bei Tempo 20 rechtlich nicht möglich.

Nach den Beobachtungen der Stadtteilvertreter hingegen muss etwas getan werden. Und so stimmte das Gremium bei nur drei Enthaltungen dafür, bauliche Veränderungen in der Bahnhofstraße zu prüfen. Alles andere soll dann anhand der Planungen für die Häusserstraße diskutiert werden.