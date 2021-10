Heidelberg. (RNZ) Für die "Bürgerhütte" auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt, der vom 18. November bis 22. Dezember stattfindet, sind noch kostenlose Standflächen für gemeinnützige Organisationen zu vergeben. Das teilt Heidelberg Marketing am Mittwoch mit.

Bis zum 29. Oktober können sich demnach Vereine, Bildungsangebote, Kulturorganisationen und gemeinnützige Einrichtungen für die "Bürgerhütte" auf dem Marktplatz bewerben, um sich und ihr Angebot dort kostenlos zu präsentieren. Anmeldungen für freie Plätze nimmt das Event-Team von Heidelberg Marketing entgegen.

Für die Bürgerhütte auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt 2021 sind noch Plätze zu vergeben. Foto: Heidelberg Marketing/Tobias Schwerdt

Interessenten können den Bereich in der Hütte für bis zu drei Tage am Stück mieten – dabei entstehen den Ausstellern für die Standflächen keine Kosten. So nehmen beispielsweise regelmäßig Tierschutzverbände, Menschenrechtsorganisationen oder soziale Einrichtungen wie die AIDS-Hilfe Heidelberg das Angebot in Anspruch. Auch Schulklassen, Seniorenheime oder Vereine seien willkommen.

"Hier können sich nichtkommerzielle Organisationen vorstellen, über ihre Aktionen informieren und sich mit Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes austauschen", beschreibt Joe Schwarz, Leiter des Eventmanagements, die Idee hinter der "Bürgerhütte". Dieses Konzept komme bei Ausstellern und Gästen immer sehr gut an.

Aufgrund der pandemiebedingt kurzfristigen Planung des Weihnachtsmarktes müssen Bewerbungen bis Ende Oktober bei der Heidelberg Marketing eingegangen sein.

Update: Mittwoch, 20. Oktober 2021, 12.44 Uhr

Beim Weihnachtsmarkt sollen alle Stände dabei sein

Heidelberg. (ani) Der Heidelberger Weihnachtsmarkt findet definitiv statt. Das erklärten am Montag Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer bei einer Pressekonferenz. Schon Ende September bestätigte Schiemer, dass Heidelberg Marketing den Weihnachtsmarkt nach der coronabedingten Pause letztes Jahr wieder vom 18. November bis zum 22. Dezember ausrichten möchte. Nun sei die Entscheidung aber auch final mit dem Land abgestimmt und die Händler entsprechend informiert worden. Man wolle den Weihnachtsmarkt allerdings – coronabedingt – nicht national oder international bewerben, um nicht zu viele Menschen anzulocken. "Es wird ein regionaler Weihnachtsmarkt", so Würzner.

Von der Größenordnung her soll beim Weihnachtsmarkt alles beim Alten bleiben. "Wir versuchen, alle Stände zu integrieren, die sonst auch dabei sind", sagte Schiemer. Das heißt: Es gibt Buden auf dem Markt-, Universitäts- und Bismarckplatz, zudem das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt und die Eisbahn auf dem Karlsplatz. Auch der soziale Weihnachtsmarkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz kann laut Würzner wohl wieder stattfinden. Doch auch hier sei man noch in der finalen Abstimmung.

Ob einzelne Plätze des Weihnachtsmarktes eingezäunt werden müssen, um Einlasskontrollen durchzuführen, das stünde noch nicht fest, so Schiemer. Auch, ob zum Einlass die 2G- oder die 3G-Regel gelten wird, werde erst in den kommenden Tagen entschieden.

Update: Montag, 11. Oktober 2021, 20.24 Uhr

Weihnachtsmarkt findet statt

Heidelberg. (shy) Der Heidelberger Weihnachtsmarkt wird stattfinden – das bestätigte Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage. Dieses Jahr startet der Budenzauber schon am 18. November und damit drei Tage früher als sonst. "Das machen wir für die Schausteller", erklärte Schiemer. Mit den Kirchen, die sich immer gegen einen Beginn vor dem Totensonntag ausgesprochen hatten, sei das Datum abgesprochen. Am 21. November, dem Totensonntag, bleibe der Weihnachtsmarkt daher geschlossen. Und auch die offizielle Eröffnung wird erst am 22. November gefeiert.

Der Weihnachtsmarkt mit Buden auf Markt-, Universitäts- und Bismarckplatz hat dann bis 22. Dezember geöffnet. Länger stehen bleiben sollen wie sonst auch aber das "Winterwäldchen" auf dem Kornmarkt (bis 1. Januar 2022) und die Eisbahn auf dem Karlsplatz (bis 9. Januar 2022).

Unter welchen genauen Bedingungen der Altstadt-Weihnachtsmarkt über die Bühne geht, ist indes noch unklar. "Das ist alles noch etwas schwammig mit den Regeln", erklärte Schiemer. Das Landessozialministerium hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg diesen Winter ermöglicht werden sollen. Für den Verzehr von Speisen und Getränken sowie andere "Angebote zum Verweilen" – etwa Fahrgeschäfte – brauchen Besucher einen 3G-Nachweis. Zudem muss Maske getragen werden. Wer nur an normalen Verkaufsständen entlangschlendert oder dort etwas einkauft, braucht keinen 3G-Nachweis. Eine Einzäunung des Weihnachtsmarktes ist damit von Landesseite aus nicht unbedingt notwendig.

Das oberste Gebot für Marketingchef Schiemer ist die Sicherheit: "Corona ist noch nicht vorbei." Gleichzeitig betont er: "Es ist wichtig, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet. Für die Menschen, aber auch für die Gastronomen und die Hoteliers. Der Weihnachtsmarkt ist auch ein Wirtschaftsapparat."

Wintervarieté abgesagt

Das "Wintervarieté" am Tiergartenbad wurde hingegen am Donnerstag abgesagt. Als Grund gibt Macher Florian Keutel die mangelnde Planungssicherheit an: "Es ist unvernünftig, jetzt eine Entscheidung zugunsten der Wintersaison 2021 zu treffen, ohne absehen zu können, wie die tatsächlichen Gegebenheiten in zwei Monaten sein werden." Plexiglasscheiben am Tisch, Maskenpflicht oder das Risiko kurzfristiger Absagen im Fall einer Verschärfung der Pandemielage seien nicht mit der "Wohlfühlatmosphäre" des Wintervarietés vereinbar.

Update: Donnerstag, 30. September 2021, 16.54 Uhr