Von Steffen Blatt

Heidelberg. Es ist eine komplizierte und langwierige Sache mit den Wasserversorgungsbeiträgen in Heidelberg. Ab Ende 2014 versendete die Stadtverwaltung rund 3100 Bescheide, nach denen Grundstücksbesitzer für die Möglichkeit eines Wasseranschlusses zahlen sollten – teils Jahrzehnte nach dem Kauf und auch, wenn gar kein Anschluss vorhanden oder geplant war. Ob die Beiträge zurecht erhoben wurden, ist aber auch nach über sechs Jahren rechtlich nicht endgültig geklärt.

Am Donnerstag, 18. März, wird der Gemeinderat wieder einmal über den Stand der Dinge informiert. Die Nachricht in Kurzform: Erst einmal tut sich in Heidelberg nichts, denn man wartet immer noch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Fast immer geht es in den juristischen Auseinandersetzungen um die Frage, ob ein Wasserversorgungsbeitrag auch nach Jahrzehnten noch erhoben werden darf, nur weil die Versorgung in die Hand der Kommune übergegangen ist und damit nicht mehr Privat- sondern öffentliches Recht gilt. Genau das ist 2010 in Heidelberg geschehen.

Hintergrund Die Wasserversorgungsbeiträge beschäftigen die Stadt schon lange. Eine Chronologie: > 2010: Die Wasserversorgung in Heidelberg geht von den Stadtwerken an die Kommune über. Damit gilt nun öffentliches Recht, der Gemeinderat beschließt eine neue Satzung, die eine [+] Lesen Sie mehr Die Wasserversorgungsbeiträge beschäftigen die Stadt schon lange. Eine Chronologie: > 2010: Die Wasserversorgung in Heidelberg geht von den Stadtwerken an die Kommune über. Damit gilt nun öffentliches Recht, der Gemeinderat beschließt eine neue Satzung, die eine wichtige Änderung enthält: Früher musste man für einen Wasseranschluss erst zahlen, wenn er vorhanden war. Nun reicht schon die Möglichkeit eines Anschlusses. Die Verwaltung erhebt die Beiträge aber vorerst nach altem System. > 2013: Die Gemeindeprüfungsanstalt weist die Stadt darauf hin, dass sie die Wasserversorgungsbeiträge nach der neuen Satzung erheben muss. Andernfalls könnte man sich der Untreue schuldig machen. > 2014: Nachdem die Rechtslage geprüft und alle betroffenen Grundstücke ermittelt wurden, verschickt die Stadt ab Dezember 3100 Bescheide. Zahlen sollen jetzt nicht nur Eigentümer von klassischen Baugrundstücken, es werden auch Garagen oder Stellplätze veranlagt, wenn sie nicht direkt mit dem Wohngrundstück verbunden sind. Bei diesen Grundstücken geht es um einen Gesamtbetrag von rund 320.000 Euro, gut 2200 Bescheide werden verschickt. Bei den Baugrundstücken beträgt das Beitragsvolumen etwa 1,5 Millionen Euro, die sich auf die restlichen knapp 900 Bescheide verteilen. Rund die Hälfte der Betroffenen legt Widerspruch ein. > 2015: Wegen der unklaren Rechtslage vollstreckt die Stadt die Zahlungsaufforderungen nicht. Sie sucht sogar Kläger für ein Musterverfahren vor Gericht. Als bekannt wird, dass dem Bundesverfassungsgericht ein vergleichbarer Fall zur Entscheidung vorliegt, will man auf das Urteil aus Karlsruhe warten. > 2019: Weil eine Verjährung der Ansprüche droht, verschickt die Stadtverwaltung Ende des Jahres 850 Zahlungsaufforderungen, begleichen muss die Beträge aber niemand. Man wartet weiter auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. > 2020: Auch die Änderung des Kommunalen Abgabengesetzes bringt für die "Altfälle" in Heidelberg keine rechtliche Klärung. Erstmals klagen zwei Heidelberger gegen die Bescheide.

Viel Hoffnung hatte die Stadtverwaltung in die Änderung des baden-württembergischen Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) gesetzt, die im Dezember 2020 in Kraft getreten ist. Dort wird nun klar geregelt, dass die Erhebung eines solchen Beitrages nach Ablauf von 20 Jahren nicht mehr zulässig ist. Diese Frist läuft ab dem Zeitpunkt, zu dem die "Vorteilslage" eintritt, also zum Beispiel ab dem Kauf eines Grundstückes, für das ein Wasseranschluss möglich wäre. Das gilt nun für alle Fälle, die nach der Gesetzesänderung entstehen.

Doch was ist mit den "Altfällen" in Heidelberg von 2014? Im Entwurfstext der Änderung gab es noch eine Übergangsregelung, die besagte, dass die 20-Jahre-Frist nicht gilt, wenn die Wasserversorgung in kommunale Hand übergegangen ist. "Das hätte unserer Ansicht nach in Heidelberg für Klarheit gesorgt und die Rechtmäßigkeit unserer Bescheide bestätigt", sagt Steffen Brucker vom Rechtsamt der Stadt. Doch im beschlossenen Gesetzestext ist diese Regelung nicht mehr vorhanden – und damit bleibt die rechtliche Unsicherheit bestehen.

"Schuld" daran ist nach Bruckers Einschätzung das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter haben seit 2015 eine Beschwerde aus einem Fall in der Gemeinde Bräunlingen im Schwarzwald-Baar-Kreis vorliegen, der mit Heidelberg vergleichbar ist, eine Entscheidung steht aber noch aus. "Der Gesetzgeber ist wohl davon ausgegangen, dass das Urteil bis zur Beratung der KAG-Änderung vorliegt. Als das nicht der Fall war, wollte man dem Bundesverfassungsgericht offenbar nicht vorgreifen und hat die Übergangsregelung gestrichen", erklärt Brucker.

Das heißt für die rund 1600 Betroffenen in Heidelberg, die Widerspruch gegen ihre Bescheide eingelegt haben, dass sie weiter warten müssen. Die Stadtverwaltung wird die Zahlungsaufforderungen auch weiterhin nicht vollstrecken. Und was passiert, wenn das Bundesverfassungsgericht die Bescheide für nicht rechtens erklärt? "Dann nehmen wir sie zurück, und die Leute bekommen ihr Geld wieder", sagt Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß.

Diejenigen allerdings, die 2014 oder später ohne Widerspruch bezahlt haben, wären dann angeschmiert, denn ihr Geld ist weg – eigentlich. "Wir würden dann aber bei der kommunalen Rechtsaufsicht prüfen, ob auch hier eine Rückzahlung möglich ist", sagt Heiß. Wann mit der Entscheidung aus Karlsruhe zu rechnen ist, weiß niemand. Auf RNZ-Anfrage teilt die Pressestelle des Gerichts nur mit: "Das Verfahren ist in Bearbeitung, ein konkreter Entscheidungszeitraum ist aber nicht absehbar." Zwei Betroffene aus Heidelberg sind das Warten aber offenbar leid und haben im vergangenen Jahr gegen die Bescheide geklagt. Der Fall liegt mittlerweile auch in Karlsruhe, allerdings beim Verwaltungsgericht, der ersten Instanz in solchen Verfahren.