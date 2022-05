Von Sarah Hinney

Heidelberg. Zwei Wochen lang war der Heidelberger Psychologe Markus Dewald mit dem Wohnmobil in Medyka. Etwa 2500 Einwohner leben in dem kleinen polnischen Ort, 1300 Kilometer von Heidelberg entfernt. Dort befindet sich einer der großen Grenzübergänge zur Ukraine, und deshalb sind Medyka und der Nachbarort Przemysl seit Wochen Orte, an denen Tausende von Menschen auf der Flucht vor dem Krieg ankommen, ein erstes Obdach finden und dann weiterreisen.

Markus Dewald.Foto: Dworschak

Dewald, 46 Jahre alt, Familienvater, folgte mit seiner Reise Anfang April einem Aufruf des Deutschen Dachverbands für Psychotherapie unter der Leitung der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Ewa Katarzyna Budna. Das Ziel der Psychologinnen und Psychologen: den Geflüchteten dabei zu helfen, ihre belastenden Kriegserlebnisse zu bewältigen (die RNZ berichtete). Nach seiner Rückkehr traf die RNZ Markus Dewald, um von seinen Erlebnissen vor Ort zu erfahren.

Herr Dewald, wie ist die Situation in dem Grenzort und wie viele Menschen kommen dort an?

Die Menge der Ankommenden variiert von Tag zu Tag. Zeitweise sind die Menschen von überallher regelrecht herbeigeströmt. Sie kamen mit Zügen, mit dem Auto, zu Fuß. Das hat sich im Laufe meines Aufenthalts immer weiter verringert. Und nachdem im Westen der Ukraine vorübergehend keine Angriffe mehr stattfanden, sind viele Menschen wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Die Lage kann sich aber täglich ändern.

Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen waren dort, um Menschen psychologisch zu unterstützen. Hat das so funktioniert, wie Sie es sich erhofft haben?

Es hat den Umständen entsprechend überraschend gut funktioniert, wenn auch natürlich nicht genau so, wie wir uns das aus der Ferne vorgestellt hatten. Die Kolleginnen und Kollegen, die eine Woche vor mir angekommen waren, waren mit sehr vielen organisatorischen Hürden konfrontiert. Von deren Vorarbeit konnten alle danach sehr profitieren, was dann auch das Arbeiten mit den Geflüchteten sehr erleichterte. Zudem hatten wir nicht erwartet, dass unser Engagement immer mehr auch den freiwilligen Helfern gelten musste.

Weil die Belastung so groß war?

Ja, es waren sehr viele Menschen zum Helfen angereist, die einfach nur helfen wollen. Diese haben gesehen: Die Menschen sind in Not, ich habe Zeit beziehungsweise nehme mir die Zeit, und dann gehe ich jetzt dorthin. Das ist natürlich großartig. Zumal jeder, der ankommt, gebraucht wird. Aber die Arbeit hört vor Ort nie auf, und dadurch haben Helferinnen und Helfer oftmals 15 bis 20 Stunden durchgearbeitet. Das kann man eine Zeit lang machen, aber das hält man nicht lange durch.

Und wie haben Sie den Helfenden konkret geholfen?

Auf viele sind wir direkt zugegangen und haben mit ihnen über ihre aktuelle Situation gesprochen. Ihnen bei Bedarf verständlich gemacht, dass sie immer wieder Pausen und ausreichend Schlaf brauchen. Verdeutlicht, dass sie nicht mehr im Stande sind, Hilfe zu leisten, wenn sie ununterbrochen arbeiten und schlimmstenfalls buchstäblich zusammenbrechen. Viele waren sehr froh über diese Gespräche, weil sie sich dadurch in ihren Bedürfnissen wahrgenommen fühlten, und vermittelt bekamen, dass es okay ist, auch mal einen Gang runterzuschalten. Und parallel dazu haben wir Informationsblätter zur Selbsthilfe für Helfende entwickelt und in verschiedene Sprachen übersetzt.

Hatten Sie das im Vorfeld so erwartet?

Nein, aber wir ziehen die Lehre daraus, dass Hilfe für Helfer ganz zentral ist. Der Anteil derer, die das gebraucht haben, wurde immer größer. Ich wünsche mir deshalb, dass das grundsätzlich ins Krisenmanagement integriert wird. Bestenfalls sollte es ein Standard werden, dass Schulungen für Organisationen und Einzelpersonen angeboten werden, bevor die Menschen an Krisenorte gehen.

Aber Ihrer eigentlichen Arbeit, traumatisierten Geflüchteten zu helfen, sind Sie daneben auch nachgegangen?

Ja, das war auch der größte Teil unserer Arbeit. Aber es sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein körperlich erschöpfter Helfer hat eine andere Form von Erholung nötig, als jemand, der gerade vor Bombenangriffen geflüchtet ist. Aber beides war wichtig. Effektive Hilfe für die schwerst belasteten Geflüchteten steht und fällt mit Freiwilligen. Und wenn diese nicht mehr da sind, bricht die Versorgung zusammen.

Wie haben Sie Kontakt zu den Geflüchteten aufgenommen, haben Sie sie einfach angesprochen?

Ja. Wir sind auf die Menschen zugegangen, von denen wir aufgrund ihres Verhaltens annahmen, dass sie Unterstützung bräuchten. Viele haben dann das Angebot angenommen. Wir hatten Infoblätter auf Ukrainisch dabei, um die Sprachbarriere zu überbrücken. Wir waren an drei Orten im Einsatz. Direkt an der Grenze in Medyka sowie am Bahnhof und im zentralen Ankunftszentrum in Przemysl , wo die Geflüchteten einen oder mehrere Tage verbracht haben.

Was war das für ein Ankunftszentrum?

Ein leer stehendes Einkaufszentrum. Dort wurde Platz für 5000 Menschen geschaffen. Den größten Teil nahmen Feldbetten ein. Es ist zwar ein Glücksfall, dass ein so großer Raum zur Verfügung stand, aber es ist trotzdem eng, Feldbett steht an Feldbett, es gibt keine Privatsphäre. Es ist kein Ort, an dem man gern länger bleiben möchte.

Wie lange sind die Menschen, die in Medyka ankamen, denn unterwegs gewesen?

Das war sehr unterschiedlich. Einige nur kurz, andere sind fünf Tage lang gelaufen. Der Zustand, in dem sie dort teilweise ankamen, war erschütternd. Es waren überwiegend Frauen mit Kindern. Es kamen Mütter an, die keine Milch mehr für ihre Babys hatten, weil sie so erschöpft und unterernährt waren. Diese Menschen kamen natürlich zuallererst zu einem Arzt. Warme Decken, etwas zu Essen, eine Möglichkeit sich zu waschen, eventuell weitere medizinische Versorgung – das ist das Erste, das wichtig ist. Vor dieser Versorgung mit dem Lebenswichtigsten braucht niemand einen Psychologen. Bis dahin sind die Menschen im Überlebensmodus. Aber wenn die physische Sicherheit da ist, dann kommt bei vielen das Erlebte hoch. Und dann muss man da sein.

Und mit welchen Methoden haben Sie als Psychologe den Geflüchteten geholfen?

Wir haben ihnen Stabilisierungsübungen beigebracht. Gezeigt, wie sie sich mit einfachen Mitteln selbst beruhigen können. Etwa indem sie sich in einem ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus auf die Oberarme klopfen. Allein das hat schon eine beruhigende Wirkung. Zusätzlich haben wir sie dann gebeten, während des Klopfens zu sich selbst beruhigende Sätze zu sagen. "Ich bin sicher." "Ich bekomme Hilfe." "Ich habe es geschafft." Dies alles dient letztlich dazu, sich einerseits eigenen Stärken und andererseits der physischen Sicherheit bewusst zu werden und somit einen ersten Abstand zu den teils schrecklichen Erlebnissen zu bekommen.

Das hilft?

Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie gut dies wirken kann, wie sich der Gesichtsausdruck nach den Übungen positiv verändert. Aber natürlich ist das nicht immer einfach zu vermitteln. Denn oft sind die zurückgebliebenen Männer eben nicht sicher, sondern irgendwo im Krieg. Und dann drehen sich natürlich die Gedanken vieler Menschen sehr um die Zurückgebliebenen. Das ist ein Leid, das man gar nicht ermessen kann. Aber es geht darum, den Geflüchteten zu vermitteln, dass sie Hilfe annehmen dürfen und verdient haben. Und sie im nächsten Schritt damit auch die Kinder stärken können. Und wenn die Eltern in der Lage sind, die Kinder durch diese einfach zu handhabenden Übungen zu beruhigen, dann schafft das eine enge Bindung. Aber das alles ist keine Therapie, das ist nur eine Entlastung.

Das heißt, Sie hatten trotz des Schreckens auch schöne Erlebnisse durch Ihre Arbeit vor Ort?

Es fällt mir schwer, in diesem Zusammenhang von schön zu sprechen. Aber es ist beeindruckend, welche Kräfte diese schwer belasteten Menschen in sich haben. Und wenn diese Menschen von dem profitieren, was man mitbringt, ist das sehr bewegend. Beeindruckend war aber auch zu sehen, wie viele Menschen dort sind, einfach weil sie helfen wollen. Ich habe Helfende aus aller Welt kennengelernt – aus ganz Europa, Australien, Neuseeland, aus Israel und den USA. Die Bereitschaft, sich untereinander zu unterstützen, war extrem hoch. Die polnische Bevölkerung vor Ort ist großartig. Und es gab zum Schutz der Geflüchteten sehr viel Polizei und Militär vor Ort . Schlimm, dass das notwendig ist.

Viele Geflüchtete nahmen die Hilfe von Markus Dewald (rechts im Bild) und seinen Kollegen an, um ihre Nerven zu beruhigen. Foto: Pryvalova

Warum ist es denn notwendig?

Der Menschenhändler wegen. Da sind 4000 oder 5000 Leute, die Hilfe brauchen und alles tun, um sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen und sich teils an jeden Strohhalm klammern, der irgendein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Und dann gibt es leider Kriminelle, die solche Notlagen anziehen wie ein Honigtopf den Wespenschwarm, da sich mit Menschenhandel sehr viel Geld verdienen lässt. Es wurde deshalb immer strenger kontrolliert, in welche Autos oder Busse die Leute einsteigen dürfen und wer sich als Fahrer registrieren darf. Inzwischen ist es nicht mehr erlaubt, Geflüchtete in Privatautos mitzunehmen. Wir haben Leute kennengelernt, die sind Menschenhändlern quasi entrissen worden, weil es jemand im letzten Moment gemerkt hat. Und die Polizei hat sehr aufgepasst. Zweimal habe ich es miterlebt, dass Kinder verschwunden waren, und jedes Mal ist die Polizei binnen Minuten ausgeschwärmt und suchte, bis die Kinder wieder da waren. Beide Male sind sie wieder aufgetaucht.

Sind auch Kinder ohne Eltern dort angekommen?

Ich persönlich habe das nicht erlebt, aber ich will nicht ausschließen, dass es das gibt.

Würden Sie Ihren Einsatz nach den Erfahrungen dort wiederholen?

Mein Impuls war, sofort wieder zurückkehren. Es ist mir schwergefallen, abzureisen und all das Leid einfach zurückzulassen, während ich in mein privilegiertes Leben zurückfahre, zu meiner Familie, die ich in Sicherheit weiß. Doch mittlerweile sehe ich diesen Drang als Warnzeichen. Vor Ort dachte ich, dass ich jetzt gerade so gut vernetzt und eingearbeitet bin, dass ich gern bleiben würde. Erst zu Hause habe ich gemerkt, dass ich total erschöpft bin.

Also ist Ihnen dasselbe passiert, wie den Helfern, denen Sie zuvor geholfen haben?

Definitiv. Der Unterschied war nur, dass wir ein sehr gutes, geschultes Team waren und gut aufeinander aufgepasst haben. Ohne diese gegenseitige Unterstützung wären meine Kräfte sehr viel schneller zur Neige gegangen.

Wenn jemand gern vor Ort helfen und dort hinfahren möchte, aber vielleicht unsicher ist, ob er gebraucht wird: Was raten Sie ihm?

Jede Hand wird gebraucht, selbst wenn es zum Kartoffelschälen ist. Wenn man als Freiwilliger an die Grenze fährt, sollte man nicht damit rechnen, dass es irgendwo ein Hotelzimmer gibt. Das war auch der Grund, warum wir mit Wohnmobilen angereist sind. Ich würde empfehlen, alles, was man zum Leben braucht, mitzunehmen. Aber wer sich engagieren will, der findet dort einen Ort, wo sie oder er genau richtig ist. Und sollten an einem Ort tatsächlich keine Helfenden gebraucht werden, dann gibt es sicherlich einen weiteren Grenzübergang, an dem das anders ist. Ich persönlich empfehle, sich vor der Anreise so gut wie möglich zu erkundigen, wo besonders viele Helfer gebraucht werden und was einen dort vermutlich erwartet. Und man muss sich klarmachen, dass die einzige Konstante in solchen Krisengebieten ist, dass es keine Konstanten gibt.

Was ist Ihr persönliches Fazit Ihrer zwei Wochen in Medyka?

Dass das Leid, dass dieser und jeder andere Krieg auslöst, unermesslich ist. Und gleichzeitig habe ich in diesen zwei Wochen ein kleines Stück weit den Glauben an die Menschheit zurückgewonnen. Ich habe erlebt, dass die Welt, wenn es wirklich darauf ankommt, zusammenhalten kann und selbstlos für Notleidende da sein kann. Dass dieser Geist da ist, der weltweit Verbindung schafft – das fand ich sehr beeindruckend.