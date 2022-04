Heidelberg. (RNZ/rl) Auf der Thingstätte wird es auch 2022 keine Walpurgisnachtfeier geben. Die Stadt hat seit 2018 Konsequenzen aus mehreren sicherheitsrelevanten Vorfällen gezogen. 2017 gab es zum Beispiel einen Schwerverletzten sowie einen Waldbrand.

Das Event auf dem Heiligenberg hatte teilweise 15.000 Besucher und keinen offiziellen Veranstalter oder ein grundlegendes Sicherheitskonzept. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Gefährdungsbeurteilung hatte jedoch eine Reihe von hohen, zum Teil auch unzumutbaren Gefahrenquellen aufgezeigt.

Gefahrenvorsorge für die Walpurgisnacht 2022

Für die Thingstätte besteht ab Samstag, 30. April, 14 Uhr, bis Sonntag, 1. Mai, 12 Uhr, ein Betretungsverbot. Mitarbeiter der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie weitere Sicherheitskräfte werden in der Walpurgisnacht vor Ort sein. Die Hauptwaldwege sind aufgrund des Aufbaus der Zaun-Anlage rund um die Thingstätte gesperrt und werden kontrolliert. An den Zugangswegen zum Heiligenberg weisen Hinweisschilder auf das Betretungsverbot hin. Jede Person, die versucht, die Thingstätte zu betreten, macht sich wegen Hausfriedensbruchs strafbar, und dies kommt konsequent zur Anzeige.

Die Stadt Heidelberg ist nicht nur als Eigentümerin der Thingstätte in der Pflicht – sie trägt als Ortspolizeibehörde auch die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit. In der Vergangenheit hatte die Stadt zwar Vorkehrungen getroffen, um ein Mindestmaß an Sicherheit für die Besucher zu schaffen. Die Ereignisse im Jahr 2017 machten jedoch ein rigoroseres Handeln notwendig.