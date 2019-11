An der Ecke Rheinstraße/Römerstraße wurde der erste Neubau auf den Konversionsflächen der Südstadt errichtet. Am heutigen Mittwoch eröffnet dort der Tegut-Supermarkt. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Stück für Stück werden die ehemaligen US-Army-Flächen in der Südstadt zum „normalen“ Teil Heidelbergs. Heute eröffnet an der Ecke Rheinstraße/Römerstraße mit „Tegut“ ein großer Nahversorger – und bringt damit Leben in den ersten fertigen Neubau in Mark Twain Village (MTV). „Das ist ein großer Tag für uns“, freute sich gestern Nachmittag bereits Ronald Odehnal, Geschäftsführer der MTV Bauen und Wohnen GmbH. Das Konsortium, dem unter anderem die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg (GGH) und die Heidelberger Volksbank angehören, entwickelt das Areal und hat auch den Neubau errichtet. Dass auf den ehemaligen Kasernenflächen ein Nahversorger entsteht, sei von Beginn an bei der Bürgerbeteiligung gewünscht worden, betonte auch Konversionsbürgermeister Hans-Jürgen Heiß. Schließlich mussten die Südstädter bislang immer nach Rohrbach oder in die Weststadt zum Einkaufen.

Jetzt können die meisten von ihnen zu Fuß zum Tegut laufen – und finden dort auf 1650 Quadratmetern einen modernen Supermarkt, der voll auf Nachhaltigkeit setzt: Knapp ein Viertel der Produkte sind bio, viele aus der Region. Zudem kann man einige Produkte wie Nüsse und Getreide ohne Verpackung kaufen, wenn man ein eigenes Gefäß mitbringt. „Und wir sind das energie-effizienteste Lebensmittelunternehmen in Deutschland“, ist sich Alexander Wilhelm von der Tegut-Geschäftsleitung sicher. Aber es gebe auch Produkte, bei denen man preislich mit Discountern mithalten könne, betonte Martin Kühner, der für die Expansion zuständig ist.

Die Tegut-Filiale in der Südstadt ist die zweite des nordhessischen Unternehmens in Heidelberg. Im September eröffnete bereits ein Markt im ehemaligen Lux/Harmonie-Kino in der Hauptstraße. „Und die läuft sogar etwas besser als erwartet“, erklärte Wilhelm. Auch deshalb schaue sich das Unternehmen nach weiteren Standorten in Heidelberg um. „Denn jeder Markt mehr erleichtert uns die Logistik“, sagte Wilhelm.

Außer dem Supermarkt eröffnet in dem fünfstöckigen Gebäude heute auch eine Filiale der Bäckerei Görtz sowie ein Kiosk mit Poststation. In den Stockwerken darüber finden in den nächsten Wochen zwei Arztpraxen und das Pflegeheim „Caroline Sammet“ der Evangelischen Stadtmission Platz. Dort kommen einerseits die 67 Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims St. Anna in der Altstadt unter. „Das müssen wir leider wegen Bauvorgaben schließen“, erklärte die Stadtmissions-Geschäftsführerin Heidi Farrenkopf. Dazu kommen 16 weitere Plätze, sodass insgesamt 93 Senioren dort in Einzelzimmern leben können.

Info: Das Pflegeheim „Caroline Sammet“ lädt am Freitag, 29. November, von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür.