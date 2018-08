Heidelberg. (dns) Mit ihrem offenen Brief sandten die studentischen Beschäftigten des Studierendenwerks auch einen Hilferuf an Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Diese hat nämlich einerseits die Rechtsaufsicht über die Studierendenwerke im Land inne, andererseits ist ihr Ministerium mit einem Mitarbeiter im Verwaltungsrat, dem Aufsichtsgremium des Werkes, vertreten. Zudem hatte sich die grüne Ministerin schon Anfang des Jahres in den Streit zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung eingemischt und wohl auch dazu beigetragen, dass die Tagesverträge durch feste Arbeitsverträge ersetzt wurden (s. Hintergrund).

Auf den Brief reagiert Bauer jedoch zunächst einmal verhalten, wie ihr Antwortbrief zeigt, der der RNZ vorliegt: Zwar spricht sie sich dafür aus, dass "befristete Arbeitsverhältnisse auf das notwendige Maß begrenzt bleiben". Allerdings gelte der rechtliche Rahmen durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz, den sie nicht einschränken könne. "Das Wissenschaftsministerium kann im Rahmen der Rechtsaufsicht lediglich die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben verlangen, darüber hinausgehende Eingriffsmöglichkeiten bestehen regelmäßig nicht", schreibt Bauer.

Hintergrund Hintergrund > Die Arbeitsverträge der studentischen Mensa-Aushilfen waren Anfang des Jahres schon Anlass zum Streit zwischen Mitarbeitern, der Gewerkschaft Verdi und der Geschäftsführung des Studierendenwerks. Bis dahin waren die 269 Studenten bei einer Tochterfirma des Studierendenwerkes beschäftigt und schlossen bei jedem Arbeitseinsatz einen neuen Vertrag ab. Somit hatten sie keinen Anspruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. > Nach Berichten in der RNZ über die Lage der Mitarbeiter schalteten sich mehrere Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in den Streit ein. Das Studierendenwerk legte schließlich allen studentischen Arbeitskräften Festverträge zum 1. April vor: Sie wurden nun direkt beim Werk beschäftigt, hatten Anspruch auf Urlaub und Lohn im Krankheitsfall, und ihr Stundenlohn richtet sich seitdem nach dem Tarifvertrag des Landes. Die Studenten freuten sich über die Verbesserung, kritisierten aber schon damals die mit sechs Monaten lange Probezeit sowie eine ihrer Ansicht nach zu niedrige Tarifstufe bei den meisten Mitarbeitern. dns

Angesichts der "erheblichen vorgetragenen Beschwerden und Vorwürfe" bietet die Ministerin den Studenten jedoch ein Gespräch an, an dem auch die Geschäftsführung, betroffene Abteilungsleitungen und gegebenenfalls der Personalrat des Studierendenwerks teilnehmen sollen. Jedoch solle dieses erst ab Oktober stattfinden, wenn mit Tanja Modrow die designierte Nachfolgerin von Geschäftsführerin Ulrike Leiblein ihren Dienst angetreten hat.

Darüber hinaus will das Ministerium aber auch seinen Einfluss im Verwaltungsrat des Studierendenwerkes nutzen: "Wir haben das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen lassen", bestätigte Ministeriumssprecher Schönmann gegenüber der RNZ.

Die Entlassungswelle beim Studierendenwerk bringt auch die Studentenvertretung der Uni auf den Plan: In einer Pressemitteilung äußert der Studierendenrat heftige Kritik an der Geschäftsführung des Werks. Sie kritisieren, dass dort eine "Kultur der Angst, des Misstrauens und der Geringschätzung" herrsche. Es sei kein Zufall, dass mit der Entlassungswelle die letzten Beschäftigten, die sich offen für studentische Belange eingesetzt hätten, ihren Job verlieren würden. "An ihnen soll ein Exempel statuiert werden, und dies darf auf gar keinen Fall zugelassen werden."

Deswegen fordern die Studentenvertreter zügige Unterstützung für die, deren Verträge nicht verlängert wurden: "Oberstes Ziel aller Bemühungen muss sein, die Entlassung von rund 40 studentischen Beschäftigten zu verhindern, die derzeit noch im Café Botanik oder im Marstall arbeiten und auf diese Weise ihr Studium finanzieren."

Hilfe erwartet der Stura konkret vom Wissenschaftsministerium und vom Rektorat der Universität. Beide stellen je einen Vertreter im Verwaltungsrat des Studierendenwerks. Auch den Personalrat, die Mitarbeitervertretung, nehmen sie in die Pflicht: "Bislang scheint er sich nur für die Interessen der nicht-studentischen Angestellten verantwortlich zu fühlen und die Geschäftsführung sogar aktiv dabei zu unterstützen, die Studierenden auszubeuten."

Außerdem hoffen sie auf Unterstützung durch Politiker im Landtag und in der Stadt: "Es braucht nicht nur Druck auf die Studierendenwerksleitung, sondern auch auf deren Überwachungs- und Kontrollorgane, damit die Kündigungswelle doch noch rechtzeitig gestoppt werden kann."