Von Holger Buchwald

Heidelberg. Wird die Linie 26 irgendwann mal wieder von Kirchheim auf dem direkten Weg zum Bismarckplatz fahren? Die Entscheidung darüber wurde in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Kommunalwahl erst einmal vertagt. Erst im September will die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) die Fahrgäste befragen - wenn die Großbaustelle am Heidelberger Hauptbahnhof endlich beendet ist und die Bahnen wieder nach ihrem offiziellen Fahrplan fahren können.

Stadtrat Christoph Rothfuß (Grüne) würde es begrüßen, wenn die Eppelheimer und die Kirchheimer mit den Linien 22 und 26 künftig am Wochenende alle 20 Minuten in Richtung Heidelberger Innenstadt fahren können. Dass Jürgen Hoffmann von der RNV jetzt in der gemeinsamen Sitzung aller Bezirksbeiräte sogar einen 15-Minuten-Takt in Aussicht gestellt hatte, begrüßt er. In einem Punkt forderte er aber Klarheit von Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Sie haben gesagt, dass die Linien wieder auf ihrem alten Weg fahren könnten, Verkehrsmanager Thewalt sagt, es könnte dann sein, dass wir Fördergelder zurückzahlen müssten, was stimmt denn nun?" Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) wiederum habe behauptet, dass sogar mit dem neuen Linienweg Rückzahlungen drohen könnten, da sich dadurch die Fahrtzeit erheblich verschlechtert habe.

Würzner bat in diesen Fragen um Geduld. All das werde derzeit geprüft. Als Karlheinz Rehm ("Heidelberger") aber noch einmal den Antrag der Kirchheimer Bezirksbeiräte formulierte, die Linie 26 wieder auf die alte Strecke zu schicken, sagte der Oberbürgermeister: "Das können wir noch nicht beschließen." Zuvor müssten alle Fakten auf dem Tisch liegen.

Unterdessen hagelt es aus dem Gemeinderat Kritik am VCD Heidelberg und dessen Vorsitzenden Felix Berschin. Dieser hatte der RNV und der Stadt Heidelberg "Missbrauch von Fördergeldern" vorgeworfen und der Landesregierung die Rückforderung von Zuschüssen empfohlen. Der Nahverkehr in Heidelberg sei in den letzten zehn Jahren viel langsamer geworden, trotz des geförderten Beschleunigungsprogramms, mit dem die Lichtsignalanlagen konsequent den Straßenbahnen Vorrang gewähren sollten. Er schätze normalerweise den VCD sehr, sagte SPD-Stadtrat Karl Emer. Die Stadt müsse aber die Vorwürfe des Clubs "Punkt für Punkt und in aller Schärfe" zurückweisen. Genau diese Antwort an den VCD Deutschland sei bereits in Arbeit, betonte Würzner. Es habe bereits entsprechende Telefonate gegeben.

Die lange Fahrtzeit zum Bismarckplatz ist aber genau das, was viele Kirchheimer immer noch auf die Palme bringt. Wegen der Probleme mit der Baustelle am Hauptbahnhof und einigen Lichtsignalanlagen hatte die RNV die Fahrtzeit von Kirchheim/Friedhof bis zum Bismarckplatz vorübergehend erhöht - auf 23 Minuten. Auf diese Weise sollte die Linie 26 wenigstens nach Fahrplan fahren. Bis September soll dieser Zustand andauern. Für Rehm ist dies zu lang. Zumal die Kirchheimer "Bembl" auch nach der Beendigung der Arbeiten am Hauptbahnhof immer noch 20 Minuten brauchen soll.

Die vorübergehende Fahrplanänderung sorgt auch an den zentralen Umstiegshaltestellen in der Bahnstadt, dem Gadamerplatz und dem Hauptbahnhof-Süd, für Probleme. Weder die Fahrgäste aus Eppelheim können zügig in die 26 umsteigen, noch die Kirchheimer in die 22. Peter Holschuh (Grüne) forderte daher, dass die beiden Linien ab September wieder so versetzt fahren sollen, dass ein Umstieg problemlos möglich ist. Genau dies hatte Jürgen Hoffmann, der bei der RNV für den Heidelberger Fahrplan zuständig ist, bei der gemeinsamen Sitzung der Bezirksbeiräte bereits versprochen.