Heidelberg. (hö) Vor einem Monat stellte die RNV auf ihren Winterfahrplan um - und mit ihm kam eine neue Strecke für die Straßenbahnlinien 22 und 26, die jetzt durch die Bahnstadt fuhren. Doch der Start war mehr als holprig: Die Bahnen fuhren riesige Verspätungen ein, mal kam gar keine, dann gleich zwei Bahnen hintereinander an den Haltestellen - wenn nicht plötzlich Umleitungen genommen oder gar auf offener Strecke gehalten wurde.

Aber diese Kinderkrankheiten sind wohl ausgestanden: "Wir haben momentan maximal fünf Minuten Verspätungen auf den Linien 22 und 26", sagt eine RNV-Sprecherin auf RNZ-Anfrage. Größtes Sorgenkind sind weiter die Ampeln - mit einer interessanten Begründung: "Hier ist noch keine Bevorrechtigung für den öffentlichen Nahverkehr eingerichtet", so die Sprecherin, "die Unterlagen liegen noch bei der Stadt, die die Bevorrechtigung freigeben muss."

Das betreffe vor allem die Montpellierbrücke, wo die Bahn wie alle anderen auf Grün warten muss. An weniger wichtigen Stellen, wie am Gadamerplatz (Bahnstadt) und der Carl-Benz-Straße (Industriegebiet Weststadt), behalf sich die RNV damit, die Ampeln auszuschalten und den Fahrweg mit Stoppschildern und Andreaskreuzen zu sichern. Zudem habe man in der Leitstelle das Personal aufgestockt.