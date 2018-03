Im Kloster Neuburg in Ziegelhausen wollen verschiedene Kulturveranstalter ein musikalisch-literarisches Festival begründen und so die Romantik-Tradition wiederbeleben. Foto: Alex

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Mit dem Auftritt des international renommierten Pianisten und zweimaligen "Echo"-Preisträgers Gerold Huber im Stift Neuburg soll am Freitag ein Zeichen gesetzt werden: Der Künstler wird mit einem Konzert, das der Heidelberger Germanist Dieter Borchmeyer durch Textrezitationen mitgestaltet, den restaurierten Flügel in der Aula des Klosters einweihen. Außerdem ist der von der Goethe-Gesellschaft Heidelberg veranstaltete Abend Auftakt für ein neues Kulturformat, das als eine Art musikalisch-literarisches Festival einmal pro Jahr die Romantik-Tradition des Ortes wiederbeleben möchte.

Im Sommer 2017 war bereits ein mit hochkarätigen Künstlern besetztes Festivalwochenende geplant, das dann aus organisatorischen Gründen abgesagt werden musste. Doch Abt Winfried zeigte sich weiter interessiert an dem Vorhaben, an dem neben Dieter Borchmeyer und der Goethe-Gesellschaft sowie weiteren Initiatoren nun auch das städtische Kulturamt mitwirken möchte. Das Amt veranstaltet am Nachmittag vor dem Konzert am 16. März einen nicht-öffentlichen Workshop, bei dem sich alle Interessierten zu dem Thema austauschen können und erste organisatorische Strukturen aufgebaut werden sollen.

Das Konzert selbst steht unter dem Thema "Beethoven in Thomas Manns ‚Doktor Faustus’". In dem Werk, das als bedeutendster Musikroman der Weltliteratur gilt, ist der Komponist Beethoven eine der musikalischen Leitfiguren. Gerold Huber wird Beethovens letzte Klaviersonate op. 111 interpretieren, darüber hinaus auch die Klaviersonate op. 110 und einen Auszug aus Richard Wagners Klavierfassung der Neunten Symphonie - diese wurde bisher zumindest in Deutschland noch nie aufgeführt. Borchmeyer ergänzt die Musikstücke mit Auszügen und Erläuterungen aus und zum "Doktor Faustus". Die Beethoven-Kapitel in Thomas Manns großem Altersroman gehen vor allem auf den intensiven Gedankenaustausch zurück, den der Autor im kalifornischen Exil mit dem Philosophen und Musiktheoretiker Theodor W. Adorno führte.

Eine weitere Hauptrolle am Konzertabend spielt der Steinway-Flügel in der Aula des Stifts Neuburg, der aus dem Jahr 1924 stammt und jetzt einer dringend notwendigen Restaurierung durch die Klavierwerkstatt Marion Beuter in Aglasterhausen unterzogen wurde. Die Anregung dazu kam von dem Pianisten Prof. Bernhard Maier, der nach einem Konzert bei der Goethe-Gesellschaft 2016 zu dem Urteil kam: "Der Flügel ist eine Ruine, aber er hat einen guten Charakter". Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Goethe-Gesellschaft im vergangenen Jahr sorgten zahlreiche Sponsoren für die entsprechenden Mittel, damit aus der "Ruine" wieder ein Instrument werden konnte, das seiner Herkunft gerecht wird.

Die Einweihung des in neuem akustischen wie optischen Glanz erstrahlenden Stücks soll zugleich einen Vorgeschmack darauf geben, was für die Zukunft angedacht ist: die Wiederbelebung von Stift Neuburg als Treffpunkt von Kunst und Wissenschaft. Im 19. Jahrhundert, als sich das Kloster im Besitz des Ehepaars Schlosser befand, wurde es zum Zentrum der Heidelberger Romantik und zog Gäste wie Joseph von Eichendorff und Clemens Brentano an. Außerdem entstand an diesem Ort die erste Goethe-Gedenkstätte in Deutschland, die heute allerdings nicht mehr existiert. Goethe selbst ist nie im Stift Neuburg gewesen, anders als seine große Liebe Marianne von Willemer, die hier viele Sommer verbrachte.

Info: Karten für das Konzert, das am Freitag, 16. März um 18.30 Uhr im Stift Neuburg stattfindet, sind bei der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, erhältlich, Telefon 06221 / 519-1210.