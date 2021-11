Von Steffen Blatt

Heidelberg. Wenn Julian Specht und Barbara Stegmann nicht in einer Vorlesung an der SRH-Hochschule nebeneinander gesessen hätten, würde es das Unternehmen "Living Brain" heute vielleicht nicht geben. So aber lernten sie sich kennen, arbeiteten für eine Prüfung zusammen und merkten, dass das ziemlich gut funktioniert. Sie hatten eine Idee, wurden Geschäftspartner, gründeten eine Firma – und sind dabei, die Rehabilitation für Neurologie-Patienten zu revolutionieren.

Eine Küche, eine Kaffeemaschine. Die Aufgabe: eine Tasse des Heißgetränks zubereiten. Also Wasser einfüllen, Filter greifen und platzieren, dann das Kaffeepulver dazu, Tasse einstellen, Maschine anschalten, Tasse nehmen. Eine simple Tätigkeit aus dem Alltag, über die die meisten nicht nachdenken. Für Patienten mit neurologischen Einschränkungen jedoch ist das häufig eine große Herausforderung, denn die Tasse Kaffee erfordert Handlungsplanung, Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung – Fähigkeiten, die neu gelernt und trainiert werden müssen, etwa nach einem Schlaganfall.

In der Regel lernen die Patienten dafür Zahlenreihen oder müssen bei Computertrainings auf verschiedenfarbige Symbole drücken. "Living Brain" geht mit dem Produkt "Teora Mind" nun einen anderen Weg – den der Virtuellen Realität (VR). Denn die Küche mit der Kaffeemaschine existiert nicht in Wirklichkeit, sie ist ein computeranimiertes Umfeld, in dem die Patienten mithilfe einer speziellen Brille und einem Controller von der Größe einer Computermaus agieren können. "Die herkömmlichen abstrakten Trainings haben nichts mit dem Alltag zu tun. Bei ,Teora Mind’ lernen die Patienten in dem Umfeld, in dem sie später auch in der Realität funktionieren müssen", erklärt Geschäftsführer Julian Specht (26). Neben der Küche gibt es noch zwei weitere Umgebungen: In einem Gewächshaus können Patienten Pflanzen säen, pflegen und ernten, in einem Kiosk am Strand müssen sie Eis oder Getränke verkaufen.

Mit diesem Ansatz umgeht "Living Brain" ein Problem der neurologischen Reha: dass Training in Alltagssituationen in der Realität nur sehr schwer umzusetzen ist. "Im Idealfall würde man einen Patienten den ganzen Tag begleiten, um alle Gefahren auszuschließen, wenn etwas nicht klappt – aber das geht natürlich nicht", sagt Geschäftsführerin Barbara Stegmann (27). "Mit der Virtuellen Realität machen wir die Umgebungen komplett kontrollierbar." Und niemand muss sich sorgen machen um herunterfallende Tassen mit heißem Kaffee.

Dabei geht es bei der Reha mit "Teora Mind" explizit darum, die geistigen Fähigkeiten zu trainieren. Die Patienten bewegen sich nicht in virtuellen Räumen, sie können die Übungen auch im Sitzen absolvieren. Laufen sie dennoch los, sehen sie nach einem Schritt ein rotes Gitter, das sie nicht überschreiten sollten. Tun sie es doch, wechselt das Bild auf die Außenkamera der VR-Brille, und sie sehen, was tatsächlich vor ihnen ist. Damit wird verhindert, dass sie beim Herumlaufen stolpern.

Dass sich Specht ausgerechnet mit der neurologischen Reha beschäftigt, hat mit seiner persönlichen Geschichte zu tun. Er litt seit seinem zehnten Lebensjahr an Epilepsie, hatte mehrmals am Tag Anfälle. Mit 20 Jahren entschloss er sich zu einer Operation, bei der ihm sechs Zentimeter seines Gehirns entfernt wurden – ein riskanter Eingriff, der kognitive Einschränkungen hätte nach sich ziehen können. Doch alles ging gut, Specht hat seitdem keine Anfälle mehr. In den Vorgesprächen mit seinen Ärzten lernte er aber damals die unbefriedigenden Therapiemöglichkeiten kennen, die auf ihn hätten zukommen können, das abstrakte Lernen, oft mit Stift und Papier.

Das (und seine Angst davor) vergisst er nicht – und als er Barbara Stegmann trifft und ihr seine Geschichte erzählt, beginnen sie zu überlegen. Die erste Idee: das Training als Smartphone-Anwendung umsetzen. Damit sitzen sie 2017 in einem Start-up-Zentrum des Chemie- und Pharmariesen Merck in Darmstadt. "Einer von uns hat irgendwann die Frage gestellt: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Smartphone und Computer? Dann lief zufällig jemand mit einer VR-Brille in der Hand vorbei. Da hat es bei uns klick gemacht, und wir saßen die nächsten zwölf Stunden zusammen und haben unser Konzept komplett umgeschrieben", erzählt Stegmann.

Sie suchen sich Programmierer, unter anderem Till Ikemann, der heute Chefentwickler des Start-ups ist, erstellen die ersten Demo-Versionen ihres virtuellen Trainings, nehmen Kontakt zu Reha-Kliniken auf. Dort ist man zumeist offen für die neue Anwendung, weil die Probleme der herkömmlichen Therapie bekannt sind. Mit den Rückmeldungen von Patienten, Ärzten und Therapeuten verfeinern die Jungunternehmer ihre Anwendung. Auch ihr Studium beenden Specht und Stegmann in dieser Zeit, oft in Nachtschichten. 2019 gründen sie "Living Brain" als GmbH. Sie beschaffen sich in einer ersten Finanzierungsrunde Kapital, gewinnen Preise und Auszeichnungen. Die Firma zieht ins Gründerinstitut der SRH-Hochschule in der ehemaligen Heideldruck-Zentrale in der Kurfürstenanlage.

Jetzt hat "Living Brain" einen weiteren großen Schritt gemacht: Das bisher vor allem in klinischen Studien oder Pilotprojekten eingesetzte System "Teora Mind" wurde nach einem neu eingeführten EU-Standard zertifiziert und gilt nun als Medizinprodukt. Damit darf es regulär vertrieben werden wie etwa ein Röntgengerät. Hier will das Unternehmen jetzt größer einsteigen, eine weitere Finanzierungsrunde zur Kapitalakquise beginnt gerade. Eine erste Studie zeigt, dass Patienten das virtuelle Training gut annehmen und damit zurechtkommen. Einen Grund dafür kennt Specht: "Es macht Spaß, da bleiben sie gerne dran."