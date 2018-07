Am Samstag begeisterte die mittlere der drei Schlossbeleuchtungen Zehntausende in der Innenstadt. Foto: Hoene

Heidelberg. (hö) Traditionell ist die Juli-Schlossbeleuchtung besuchermäßig die stärkste. Aber solch einen Ansturm hat Joe Schwarz vom Veranstalter Heidelberg-Marketing in seinen zehn Jahren als Organisator des Spektakels auch noch nicht erlebt: "Ich bin fast jedes Mal vor Ort, aber am Samstag war die mit Abstand vollste Schlossbeleuchtung." Sonst kämen immer so um die 30.000 Zuschauer, aber vam Samstag waren es wohl 40.000, wenn nicht gar 45.000.

Woran das genau lag, wusste Schwarz auch nicht, aber das Wetter war auf jeden Fall ideal: lauschige Temperaturen und klarer Himmel. Die Neckarwiese, aber auch die Nepomuk-Terrasse war gerammelt voll, auch am Altstädter Ufer war kaum ein Platz zu bekommen.

Stimmt es denn, dass das Feuerwerk dieses Mal kürzer war als sonst? Schwarz verneint: "Es ist immer gleich lang. Aber wenn es besonders gut ist, kommt es einem vielleicht kürzer vor." Dieses Mal gab es bei der Pyrotechnik ein paar neue Effekte - wie die Herzen im Himmel oder besondere Sterne.

Seit dem letzten Jahr wird zudem die Alte Brücke mit Scheinwerfern in ein besonders farbiges, wirkungsvolles Licht getaucht - Schwarz: "Vielleicht haben diese Neuerungen sich ja auch herumgesprochen." Die nächste Schlossbeleuchtung ist am 1. September.