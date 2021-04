Von Karla Sommer

Heidelberg. Schlangen sind sein Leben, doch leben kann der promovierte Chemiker von ihnen nicht. So arbeitet Gernot Vogel in seinem eigentlichen Beruf bei einer Pflanzenschutzfirma in Hirschberg, nutzt aber seine Freizeit, um in Länder zu reisen, in denen noch nicht alle Schlangenarten erforscht sind – so auch nach China. Und dort "begegnete" ihm 2020 eine bisher unbekannte Schlange, eine aus der Gattung der Kraits.

Kraits sind eine im tropischen Südostasien weit verbreitete Artengemeinschaft aus der Familie der Giftnattern. Sie haben ein extrem wirksames Gift und verursachen zahlreiche Todesfälle. "Das ist ein verfluchter Krait", soll der Schlangenforscher Joe Slowinski vor dem tödlichen Biss 2001 im Norden Burmas noch gesagt haben, bevor er im Urwald nach 20 Stunden Beatmung seiner Begleiter, aber dann ohne medizinische Hilfe starb. Vogel erzählt diese Geschichte gern – zum einen, weil er den Amerikaner kannte, zum anderen, weil "dieser Krait eine neue eigenständige Art ist", die den Schlangenforscher damals gebissen hat. Sie ist zwar nur eine von über 40 seiner Neuentdeckungen und Beschreibungen, aber "in diesem Fall besonders für die Serumherstellung wichtig", so Vogel, dessen zahlreiche Veröffentlichungen ihn als bedeutenden Experten ausweisen.

Neu entdeckt: Diese todbringende Schlange wurde nach der chinesischen Gottheit Bai Su Zhen „Bungarus suzhenae“ benannt. Foto: privat

Forscherdrang verspürte er schon in seiner Jugend, wie Vogel der RNZ erzählt. Chemie gut und schön, dachte er sich, doch Eidechsen, für die er sich schon als Kind interessierte, Frösche, Salamander und Schlangen sind auch interessant. So zog es ihn in das Frankfurter Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, schaffte er sich einige Nattern für sein Terrarium an und begann, zoologische Literatur zu lesen. Besonders interessierte ihn in den 90er Jahren eine Schlangenart aus Thailand, über die er sich im Londoner Natural History Museum informierte und danach mehr darüber erfahren wollte. Es fand sich in Thailand ein Schlangenhändler, der ihm zwei lebende Exemplare schickte. "Ich wollte wissen, welche Art das ist und bin so in die Forschung eingestiegen." Er fand heraus, "dass diese Art noch nicht beschrieben worden war und somit keinen gültigen Namen hatte". Und so konnte er dieser Schlange einen Namen geben und erhielt damit auch internationale Aufmerksamkeit. Ein Freund mit einem Terrarium freute sich anschließend über das exotische Geschenk.

Eher Zufall war dann im letzten Jahr seine neueste Entdeckung in China. Zusammen mit chinesischen Wissenschaftlern gelang es Vogel, aus einer Reihe von geringelten Kraits eine bisher unentdeckte Art herauszufiltern, die bis 2020 noch nicht als solche erkannt worden war. Die todbringende Schlange wurde nach der chinesischen Gottheit Bai Su Zhen "Bungarus suzhenae" benannt und ist in diesem Jahr von Vogel mit seinem chinesischen Team beschrieben und in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht worden. "Man dachte bisher, diese geringelten Schlangen sind alle gleich", formuliert der Heidelberger den Beginn der aufwendigen Untersuchungen. Doch eine DNA-Analyse gab Auskunft über die Besonderheit der "Bungarus suzhenae". Von ihr nimmt man an, dass sie nicht nur in China und Burma vorkommt, sondern auch zum Beispiel in Indien. Dort sterben durchschnittlich 20.000 Menschen im Jahr an Schlangenbissen. Umso wichtiger sind die Erkenntnisse von Vogel und seinen Teams nicht nur für Zoologen, sondern auch für Mediziner. Sie können aus dem Schlangengift ein individuelles Gegengift (Serum) erstellen. Und deshalb klingt auch Gernots Vogel letzter Satz beim Treffen mit der RNZ vielversprechend: "Jetzt bin ich an einer neuen Kobra dran."