Kreuzungen wie die am S-Bahnhof Weststadt/Südstadt müsse die Stadt umbauen und dabei endlich die Bedürfnisse von Radfahrern genauso berücksichtigen wie die von Autos, fordert Dominic Egger vom „Radentscheid“ im RNZ-Interview. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Weil Heidelberg ihrer Ansicht nach zu wenig für den Radverkehr tut, will eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten die Stadt per Bürgerbegehren dazu zwingen. Dominic Egger (35) ist eine von zwei Vertrauenspersonen des "Radentscheids". Im Interview spricht der Vater einer zweijährigen Tochter über den Radverkehr in Heidelberg sowie die Forderungen und die Vorgehensweise des Bündnisses.

Herr Egger, Heidelberg hat einen Klimaschutzaktionsplan beschlossen, in dem der Radverkehr eine wichtige Rolle spielt. Zudem befasst sich der Gemeinderat gerade mit Radbrücken, Radstraßen und Radexpressspuren. Braucht es wirklich noch einen Radentscheid?

Die Einschätzung teile ich nicht, dass im Klimaschutzaktionsplan viel zum Radverkehr steht. Da fehlt vor allem eine Mengendefinition – etwa eine Aussage, wie viele Parkplätze man bis wann in Radabstellplätze umwandeln will. Wir brauchen aber klare Kriterien und eine Zeitmarke, bis wann sie erreicht werden. Denn gerade an der schnellen Umsetzung hapert es in Heidelberg leider.

Aber dennoch tut sich bei dem Thema doch gerade sehr viel.

Dominic Egger. Foto: privat

Aus der Nutzerwahrnehmung muss ich leider sagen: In der Fläche hat sich in den letzten Jahren nicht viel verbessert. Es gibt natürlich tolle Sachen wie die Fahrradstraße in der Gaisbergstraße. Aber insgesamt erlebe ich die Stadt als Fahrradflickenteppich. Das Netz weist immer wieder Lücken und gefährliche Stellen auf, wo es mir unangenehm wäre, meine Tochter einmal alleine fahren zu lassen.

An welche Stellen denken Sie konkret?

Ganz prekär ist es in der Mittermaierstraße. Aber auch die Kreuzung am S-Bahnhof Weststadt/Südstadt ist gefährlich – und gerade dort sind viele Schülerinnen und Schüler unterwegs. Aber uns geht es nicht darum, der Stadtverwaltung einzelne Stellen vorzuhalten, wo sie aktiv werden soll. Da sitzen ja Fachleute, die kennen sich besser aus. Wir wollen, dass drei gefährliche Kreuzungen pro Jahr umgebaut werden. So würde sich die Situation kontinuierlich bessern.

Hintergrund Die zehn Forderungen > Durchgängiges und sicheres Netz: Pro Jahr werden zehn Kilometer Radweg optimiert. Die Stadt stellt dafür pro Einwohner jährlich 50 Euro zur Verfügung. [+] Lesen Sie mehr Die zehn Forderungen > Durchgängiges und sicheres Netz: Pro Jahr werden zehn Kilometer Radweg optimiert. Die Stadt stellt dafür pro Einwohner jährlich 50 Euro zur Verfügung. > Kreuzungen: Pro Jahr werden drei gefährliche Kreuzungen umgebaut. > Grüne Welle für das Rad: Die Stadt rüstet jährlich zwei Radrouten auf grüne Welle für den Radverkehr um. > Fußverkehr: Fuß- und Radwege werden baulich voneinander getrennt. > Tempo 30: Innerorts wird durchgängig Tempo 30 eingeführt. > Gepflegte Radwege: Die Stadt befreit Radwege konsequent von Verschmutzungen, Schnee und Hindernissen. > Verkehrsberuhigte Quartiere: Heidelberg richtet bis 2030 in jedem Stadtteil mindestens einen verkehrsberuhigten oder autofreien Bereich neu ein. > Familien-Mobilität: Die Stadt richtet vor Kitas und Grundschulen Halteverbotszonen und Abstellplätze ein. Die Stadt stellt fünf Leih-Lastenräder pro 10.000 Menschen zur Verfügung. > Abstellplätze: Bis 2025 werden jährlich 600 Fahrradstellplätze im öffentlichen Raum geschaffen. > Umsetzung: Die Stadt veröffentlicht halbjährlich einen schriftlichen Bericht über den Umsetzungsstand.

Aber das Problem dürfte überall dasselbe sein: Um Radfahrern das Leben zu erleichtern, muss man anderen Verkehrsteilnehmern Platz wegnehmen. Und gerade Autofahrer sind davon nicht begeistert. Können Sie das nachvollziehen?

Sehr gut sogar. Manche Menschen in der Gaisbergstraße hatten zum Beispiel ihr Auto vor der Tür geparkt, darunter auch zahlreiche Falschparker, aber sie dachten, es wäre ihr Recht. Nun haben sie das Gefühl, ihnen wird dieses Recht genommen. Dabei hatten sie es nie. Und da gibt es viele Stellen in der Stadt, wo der Autoverkehr mehr Raum einnimmt, als ihm zusteht. Wenn unsere Stadt aber lebenswert sein soll, müssen wir ehrlich über die Verteilung des öffentlichen Raums diskutieren. Diese Debatte wollen wir anstoßen. Und ich bin zuversichtlich, dass selbst Menschen, die das Gefühl haben, sie verlieren etwas – etwa den Parkplatz –, dann merken, dass sie auch etwas gewinnen können: Mehr Lebensqualität, mehr Sicherheit und als Gewerbetreibende mehr Umsatz.

Aber was ist mit den Pendelnden aus dem Umland? Etwa der Pflegekraft, die ohne Auto nicht zum Schichtdienst kommt?

Uns geht es nicht darum, Menschen das Auto wegzunehmen oder Radfahrende zu bevorteilen. Wir wollen eine Gleichbehandlung. Bisher ist das Fahrrad aber weit davon entfernt, auf Augenhöhe in die Verkehrsplanung einbezogen zu werden. Und wenn irgendwann mehr Menschen in Heidelberg aus freien Stücken auf ihr Auto verzichten, bleibt auch mehr Platz auf der Straße für die Pflegekraft.

Dennoch vertreten Sie vor allem die Interessen der Radfahrenden – und wollen den Gemeinderat zwingen, diese stärker zu berücksichtigen.

Ich glaube, dass es in Heidelberg einen großen Konsens gibt in der Stadtgesellschaft, im Gemeinderat und in der Verwaltung, dass wir die Verkehrswende voranbringen müssen. Wir wollen für die Menschen, die schon daran arbeiten, Rückenwind erzeugen, damit es ihnen leichter fällt, noch einen Gang hochzuschalten. Die müssen wir nicht zwingen.

Ziel des Radentscheids ist die "Vision Heidelberg 2030". Wie sieht die aus?

Unsere Vision steht für eine lebenswerte, klimagerechte und kinderfreundliche Stadt. Eine Stadt, die leise und sauber ist, die genug Raum für Begegnung hat. Über diese Vision wollen wir aber weiter diskutieren und ein breites Bündnis knüpfen mit der Zivilgesellschaft. Einige Organisationen haben sich bereits unseren Forderungen angeschlossen – darunter "Fridays for Future". Wir wollen aber nicht nur die üblichen Verdächtigen dabei haben, die sich ohnehin für Nachhaltigkeit engagieren, sondern zum Beispiel auch Gruppen aus dem migrantischen oder konfessionellen Kontext. Die laden wir ein, sich zu beteiligen.

Ab April sammeln Sie Unterschriften. Wie geht es dann weiter?

Bis Juni wollen wir genug Unterschriften sammeln. Gelingt uns das, kann der Stadtrat unsere Forderungen übernehmen oder es kommt zum Bürgerentscheid. Den würden wir am liebsten mit der Bundestagswahl im September stattfinden lassen. Aber das müsste der Gemeinderat entscheiden.

Und wenn Sie dabei eine Mehrheit bekommen, lehnen Sie sich zurück?

Nein. Der Radentscheid ist kein Projekt für drei Monate, wir haben uns auf die Langstrecke eingestellt. Bürgerbegehren sind drei Jahre gültig und wir haben uns entsprechend vorgenommen, bis 2024 die Umsetzung kritisch und konstruktiv zu begleiten. Nach dem Bürgerentscheid geht es also erst richtig los.

Info: www.radentscheid-heidelberg.de