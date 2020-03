Von Birgit Sommer

Heidelberg. Helmut K. Seitz ist Deutschlands bekanntester Alkoholforscher. Zwanzig Jahre lang war der 69-jährige Gastroenterologe Ärztlicher Direktor am Krankenhaus Salem der Evangelischen Stadtmission, zehn Jahre lang übte er diese Funktion zusätzlich im Krankenhaus St. Vincentius aus. Jetzt schlägt Seitz noch einmal ein ganz neues Kapitel im Leben auf, denn Ruhestand ist nichts für den umtriebigen gebürtigen Stuttgarter.

Herr Professor Seitz, eigentlich wollten Sie als Chefarzt der Inneren Abteilung des Salem Krankenhauses schon vor eineinhalb Jahren in den Ruhestand gehen. Doch damals fehlte noch ein Nachfolger, der jetzt mit Prof. Karl Heinz Weiss gefunden wurde. Haben Sie eine Flasche Champagner aufgemacht?

(lacht) Eine Flasche ist definitiv zu viel. Es ist alles ein bisschen ambivalent. Wenn man nach 29 Jahren Arbeit im Krankenhaus Salem geht, dann ist das eine gewaltige Zäsur. Jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt. Natürlich bedauere ich, das Salem, meine Patienten und die Mitarbeiter zu verlassen. Aber ich bleibe ja in Heidelberg, und werde als Internist und Gastroenterologe im Ethianum für meine Patienten da sein.

In Zeiten von Corona – ist es gut, nicht mehr als Ärztlicher Direktor verantwortlich zu sein? Was muss jetzt in einer Klinik gemacht werden?

In Kliniken ist es wichtig, dass sich das Personal nicht ansteckt. Schutzkleidung und Masken sollen aber auch nicht unnötigerweise verbraucht werden. Wie gearbeitet wird, wann isoliert wird, dafür gibt es klare Abläufe. Insgesamt geht es da schon um große Logistik. Ich denke, wir sind jetzt erst am Anfang einer Krise.

Was mussten Sie und der Krankenhausträger in den letzten Jahrzehnten in Angriff nehmen, um die kleinen Heidelberger Kliniken zukunftsfest zu machen?

Wir haben uns im Salem-Krankenhaus zum Beispiel auf Gastroenterologie (Verdauung) und Hepatologie (Leber-Medizin) spezialisiert, was uns für viele Patienten auch außerhalb Heidelbergs interessant gemacht hat. Wir waren bei den Ersten in Deutschland, die den Fibroscan zur Messung der Lebersteifigkeit angeschafft haben. Ich kann Ihnen innerhalb von drei Minuten sagen, ob Ihre Leber gesund ist. Auch unsere Arbeitsteilung mit dem Universitätsklinikum – Hochleistungsmedizin dort, einfachere Chirurgie kostengünstig bei uns, etwa die Schlüssellochchirurgie bei Galle oder Blinddarm – wurde zu einem Modell für Deutschland. Letztlich ist es auch die persönlichere Zuwendung, die Patienten in kleinen Häusern genießen.

Kleine Kliniken können also auch finanziell überleben.

Es ist ein Spagat zwischen Ethik und Ökonomie, und es ist gut, wenn Mediziner die Verantwortung haben und nicht die Kaufleute. Unsere Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum hat sich jedenfalls bewährt.

Was musste sich im St.-Vincentius-Krankenhaus ändern?

Das Angebot dieser rein internistischen Klinik mit Intensivbetten haben wir aufgefächert. Ein Drittel der Betten wird von der Hämatologie/Onkologie des Uniklinikums belegt. Wir bieten aber auch Palliativmedizin an und haben Platz für spezielle rheumatologische Therapien des Uniklinikums.

Es gab auch eine Menge bauliche Veränderungen in den vergangenen Jahren, beim Salem etwa die sanierte Villa Menge als Geburtshaus und modernste Operationssäle.

Diese Modernisierungen waren nur zu realisieren, weil wir Sponsoren hatten, etwa die Dietmar-Hopp-Stiftung. Dafür waren wir sehr dankbar. Dietmar Hopp und Manfred Lautenschläger haben auch meine Alkoholforschung über Jahre hinweg unterstützt, Lautenschläger hat hier sogar einen Forschungspreis ausgelobt. Mit beider Hilfe konnten wir unsere Forschung auf Weltniveau heben

Wird das Alkoholforschungszentrum in Heidelberg ohne Sie weitergeführt?

Das ist eine große Sorge, die ich habe. Prof. Sebastian Müller wird das Alkoholforschungszentrum weiterleiten, aber es ist noch nicht ganz klar, wie die Strukturen aussehen werden. Derzeit verfügt das Zentrum nur über provisorische Räumlichkeiten im Neuenheimer Feld, weil die alten saniert werden.

Wie kommt man denn als junger Mediziner auf das Thema Alkohol? Durch einen Rausch beim Medizinerfasching?

Nicht, weil ich so viel getrunken habe oder Menschen retten wollte, sondern über die Biochemie. Die habe ich parallel zur Medizin studiert. Das Alkohol-Molekül ist faszinierend. Es bringt alle Stoffwechselwege durcheinander. Wir waren die Ersten, die hier in der Krehl-Klinik experimentell zeigen konnte, dass Alkohol Krebs verursachen kann, zum Beispiel am Dickdarm – im Übrigen auch an Brust, Leber, Kehlkopf, Rachen und Speiseröhre.

Wie viel kann man denn gefahrlos trinken?

Gefahrlos kann man nicht trinken, nur risikoarm, wenn man gesund ist und kein sonstiges Risiko hat – also weder Bluthochdruck noch Erkrankungen von Leber, Bauchspeicheldrüse, entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Laktoseintoleranz ...

Die Arbeit von Medizinern und Pflegekräften hat sich schon sehr gewandelt in den vergangenen Jahren. Es gibt sehr viel Bürokratie zu bewältigen, wie fast überall. Ließe sich das besser machen?

Pflegekräfte sind heute viel mehr gefordert als früher, sie sind schlecht bezahlt und auch ihre Stellung in der Gesellschaft könnte besser sein, damit wieder mehr diesen Beruf wählen.

Was tun?

Die Arbeit entbürokratisieren. Eine Sekretärin auf der Station wäre gut, kostet allerdings Geld. Es gibt aber auch zu wenige Ärzte in Deutschland, obwohl genügend studieren. Viele weibliche Ärzte arbeiten aber wegen ihrer Familie in Teilzeit. Ich habe in den letzten drei Jahren kaum eine deutsche Bewerbung auf Arzt-Positionen bekommen.

Würden Sie selbst aus heutiger Sicht noch einmal Mediziner werden?

Ja, für mich ist es der ideale Beruf. Es ist ein einmaliges Gefühl, den Menschen wirklich helfen zu können. Es muss nicht gleich um Leben und Tod gehen, aber darum geht es eben oft auch. Und wenn Sie sehen, wie das Schicksal zuschlagen kann, dann kommen Sie als Arzt den Dingen des Lebens sehr nah. Das macht demütig.

Wie wird Ihr neues Leben aussehen?

Am Ethianum biete ich jetzt meine Privatsprechstunde an, und am Krankenhaus St. Vincentius kann ich bei meinen Patienten Magen- und Darmspiegelungen durchführen. Zuhause würde ich nur meiner Frau auf die Nerven fallen, und außerdem mache ich Medizin viel zu gerne, um damit aufzuhören.