Von Denis Schnur

Heidelberg. Wer einen Strafzettel bekommen hat, ärgert sich, viele fühlen sich ungerecht behandelt - so weit, so normal. Dass sich aber ein Ordnungshüter an die RNZ wendet, um sich über seine Kollegen vom Ordnungsamt zu beschweren, kommt nicht oft vor. Ein 35-jähriger Polizist ist aus seiner Wohnung in der Altstadt ausgezogen, hatte sich alle Mühe gegeben, alles richtig zu machen - und stand am Ende mit drei "Knöllchen" über insgesamt knapp 100 Euro da. "Ich fühle mich überhart und unangemessen bestraft", klagt er gegenüber der RNZ.

Der junge Mann lebte bis vor Kurzem in der Augustinergasse beim Uniplatz und damit im Fußgängerbereich der Altstadt. Dieser darf grundsätzlich nur an Werktagen und nur von 6 bis 11 Uhr befahren werden. Das wusste auch der Bundespolizist. Da er aber am Wochenende umziehen musste, brauchte er also eine Sondergenehmigung. Auf Nachfrage beim Amt für Verkehrsmanagement etwa eine Woche vor dem Umzug habe ihm "der nette Herr" gesagt, das sei kein Problem. Auch am Tag selbst könne man diese noch beantragen. Also lud sich der Beamte für den letzten Sonntag im Februar zehn Freunde ein. "An einem anderen Tag ging es aus Termingründen nicht."

Freitagsvormittags ging der damals Noch-Altstädter also zum Amt für Verkehrsmanagement, um sich seine Einfahr- und Parkerlaubnis abzuholen. "Und dort erst erfuhr ich, dass man sonntags keine Genehmigung bekommt." Diese Info habe er auch auf der Internetseite der Stadt nicht finden können. Er sei überrumpelt gewesen, schließlich habe er extra angerufen, um alles richtig zu machen. "Da erwartet man als Bürger doch, allumfassend informiert zu werden. Das ist leider nicht geschehen."

Da man als Ordnungshüter noch einmal mehr darauf achte, nicht gegen die Regeln zu verstoßen, nahm der Beamte also Genehmigungen für Freitag und Samstag mit, "um den Umzug eben möglichst um den ,verbotenen Sonntag’ drumherum abzuwickeln". Statt der zehn Freunde packte deshalb nur die Partnerin an.

Strafzettel gab es trotzdem. Für den ersten hat der Polizist dabei noch vollstes Verständnis: Den gab es gleich freitags. Das Auto stand schon vor der Tür, die Genehmigung habe er gerade holen wollen. "Woher hätte der Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes wissen sollen, dass ich eine habe? Hieran gibt es nichts auszusetzen", so der junge Mann. Das sieht er bei den beiden "Knöllchen", die am Folgetag dazu kamen, jedoch anders. Um den Umzug noch vor dem Sonntag abzuschließen, füllten er und seine Partnerin samstags zwei Autos bis etwa 21 Uhr und damit eine Stunde länger als erlaubt. Dafür gab es zwei Strafzettel. "Wir bestreiten das nicht, finden es aber ungemein hart in Anbetracht dessen, dass wir sonntags keine Genehmigung bekommen haben und versucht haben, unser Möglichstes zu schaffen."

Dem Polizisten fehle das Fingerspitzengefühl der Verkehrsüberwachung: Die interessiere es offenbar nicht, ob ein "verzweifelter Anwohner" zu lang parke oder ein "Spaßparker", der in einer Kneipe sitze. Und auch im Rechtsamt, wo sich der Mann beschwerte, habe es geheißen: "Verstoß ist Verstoß! Wir behandeln jeden Verkehrsteilnehmer gleich."

Prinzipiell findet der Beamte das auch richtig. Schließlich ahnde er als Polizist auch regelmäßig Ordnungswidrigkeiten. Doch auch er nutze dabei seinen Ermessensspielraum. "Hätten die Mitarbeiter uns nicht ansprechen und bitten können, wegzufahren?", fragt er. Immerhin sei man ihm im Rechtsamt entgegengekommen: Zwei der drei Strafzettel würden nicht weiter verfolgt - "aus Nachsichtigkeit", berichtet er. Als Strafe bleiben also 30 Euro. "Aber wäre hier nicht mal keine finanzielle Sanktion angezeigt?", so der 35-Jährige. "So wie es keine Information zum Sonntagsproblem gab? Und eben keine Ausnahmeregelung für Sonntage?"

Für ihn passt das ins Bild des Lebens in der Altstadt, beziehungsweise des "Sperrgebietes Altstadt", wie er sie nennt. Das Leben dort sei ohnehin nicht leicht, da man selten mit seinem Auto zur eigenen Wohnung fahren könne. "Aber es war ja mein selbst gewähltes Schicksal, dort zu wohnen, deshalb musste ich mit den Umständen leben." Doch irgendwann sei ein Punkt erreicht, wo es sich wirklich nur noch wie "Gängelei" anfühle.