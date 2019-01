Prof. Martina Hasseler (links) und Prof. Karen Nolte sprachen am Mittwochabend im Hörsaal der Kopfklinik über Risiken und Nebenwirkungen der Tatsache, dass in Kliniken und Altenheimen Pflegekräfte fehlen. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Pflegekräftemangel - das ist überhaupt nichts Neues. Schwesternmangel hieß das in den 60er Jahren. Warum das Problem fortbesteht, warum eine Imagekampagne schon damals nichts bewirkte, wie gefährlich der Mangel an Pflegekräften für die Patienten werden kann - das alles gab es bei "Medizin am Abend" zu hören. Die Professorinnen Karen Nolte und Martina Hasseler, die eine Chefin des Instituts für Geschichte und Ethik in der Medizin, die andere auf dem neuen Lehrstuhl für Pflegewissenschaft der Medizinischen Fakultät, sind tatsächlich Expertinnen. Beide kennen ihr Thema von der Pike auf: Sie sind gelernte Krankenschwestern.

Diesmal war auch noch viel Platz im Hörsaal der Kopfklinik. Für das gesellschaftspolitische Thema gibt es offensichtlich weniger Interesse als für konkrete Krankheitsbilder. Dafür fanden sich viele Pflegekräfte ein und artikulierten auch ihren beruflichen Frust.

Die erste Krise im Pflegebereich, so die Historikerin Karen Nolte, kam in den 60er Jahren. Vorher dominierten christlich gebundene Schwestern wie etwa aus der 1838 gegründeten Diakonissen-Gemeinschaft. Seelenpflege gehörte zur Krankenpflege, der 14-Stunden-Tag sowieso. Das Motto hieß "Ich dien’", und die Schwesternschaft galt als untergeordnete Truppe der Feldherren, sprich: Ärzte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als junge Frauen mehr Berufsmöglichkeiten sahen, wurden dann eine fest umrissene Arbeitszeit, gerechte Entlohnung und gesetzlicher Schutz gefordert, wie Prof. Nolte aus der Zeitschrift "Constanze" von 1950 zitierte. Das Heidelberger Uniklinikum ging beispielhaft voran: 1953 wurde eine Schwesternschule gegründet mit akademisch ausgerichteter dreijähriger Ausbildung und endlich sogar Zweibettzimmern im Wohnheim.

Ende der 50er Jahre begann die Anwerbung von 11.000 Schwestern aus Südkorea. Diese rissen erstaunt die Augen auf: In Korea hatten sie auf Augenhöhe mit den Ärzten gearbeitet, Deutschland erwies sich dagegen als völlig rückständig. Schon 1923 waren Spanierinnen nicht bereit gewesen, mit ihrer akademischen Ausbildung in deutschen Krankenhäusern Haus- und Küchenarbeit zu machen. Erst 1965 wurde in Deutschland offiziell eine dreijährige Ausbildung in der Krankenpflege eingeführt. In der Altenpflege, so Karen Nolte, begann die standardisierte Ausbildung sogar erst 2003. Bis dahin habe man die Arbeit mit den Pflegebedürftigen "Damen mit Herz" überlassen.

Was die Pflegekräfte heute so an ihrem Beruf bemängeln, zitierte Prof. Martina Hasseler aus Umfragen: Arbeits- und Einkommensbedingungen, mangelnde berufliche Perspektive, geringe Einflussmöglichkeiten im Job. Dazu kommt in Deutschland eine große Zahl von Patienten pro Pflegekraft. Die Folge laut Prof. Hasseler: Für pflegerische Aufgaben wie Zuwendung, Beratung, Mobilisierung gibt es keine Zeit. "Betroffene werden buchstäblich ins Bett gepflegt", heißt das für Martina Hasseler. Und es würden mehr Fehler, etwa bei der Verabreichung von Medikamenten, gemacht, Infektionsraten und Sterberaten stiegen. Das alles belegte sie mit Studienergebnissen.

Natürlich leiden auch die Pflegenden, die fehlende Erholungsphasen beklagen und die wegen ständigen Einspringens ihr Leben nicht verlässlich planen können. Schichtdienst begünstigt zudem Erkrankungen. Dass viele aus dem Beruf aussteigen, ist für Martina Hasseler verständlich. Sie hat dafür auch die passende eindrückliche Bezeichnung: Pflexit. "Ein positiver Ausblick fällt mir derzeit schwer", bekannte sie.

Sie berichtete von Anreizsystemen in den USA für Pflegekräfte, etwa 10.000 Dollar "Antrittsgeld", Umzugskosten, Weiterbildung, Kita-Kosten. Sie forderte ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement und Gehälter, mit denen man später nicht in Altersarmut lande. Auch die Akademisierung und dann entsprechende Verantwortungsbereiche sind für sie ein wichtiges Instrument.

Prof. Annette Grüters-Kieslich, die Leitende Ärztliche Direktorin des Universitätsklinikums, forderte in dieser Diskussion insgesamt mehr Anerkennung für Berufe, die mit Zuwendung zum Menschen zu tun haben, für Lehrer, Erzieher, Pflegekräfte, Ärzte. Man müsse mehr herausstellen, wie schön diese Berufe eigentlich seien, fand sie.