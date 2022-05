Heidelberger Geografie – und an den Wänden Bilder zu den Erzählungen von Zeitzeugen, die man per Tablet hören kann. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. So wird Geschichte konkret. Wenn am 22. Mai das Mark Twain Center in den ehemaligen Campbell Barracks mit einer multimedialen Ausstellung öffnet, geht es um deutsch-amerikanische Erinnerungen aus zwei Jahrhunderten – private, aber vor allem militärische. Denn in diesem ehemaligen Offizierscasino der deutschen Wehrmacht befand sich nach dem Zweiten Weltkrieg das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte in Europa.

Eine Viertelmillion amerikanischer Soldaten erhielt von hier aus Einsatzbefehle, hier wurden logistische Fragen gelöst und hochrangige Gäste empfangen, bis sich die Amerikaner im Jahr 2013 aus der Stadt zurückzogen. "Heidelberg erzählt Weltgeschichte", sagt Uwe Wenzel, der Leiter des Mark Twain Centers für transatlantische Beziehungen (MTC), wie die Einrichtung offiziell heißt.

Hintergrund > Das Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen in den Campbell Barracks, dem ehemaligen Hauptquartier der US-Armee in Europa, spiegelt die besondere Bedeutung Heidelbergs im Verhältnis zu den USA wider – vom Besuch des späteren US-Präsidenten Thomas Jefferson 1788 bis zum Abzug [+] Lesen Sie mehr > Das Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen in den Campbell Barracks, dem ehemaligen Hauptquartier der US-Armee in Europa, spiegelt die besondere Bedeutung Heidelbergs im Verhältnis zu den USA wider – vom Besuch des späteren US-Präsidenten Thomas Jefferson 1788 bis zum Abzug der US-Armee ab 2013 und darüber hinaus. Es wurde 2018 auf Initiative der Stadt Heidelberg ins Leben gerufen. Die Renovierung der ehemaligen US-Kommandantur an der Römerstraße für rund drei Millionen Euro finanzierte zu zwei Dritteln der Bund, zu einem Drittel die Stadt Heidelberg. > Das multimediale Ausstellungskonzept von Frieder Hepp und Uwe Wenzel vom Kurpfälzischen Museum für "Join the Story – 200 Jahre transatlantische Perspektiven" wurde auch mithilfe von US-Firmen umgesetzt. Die Kosten der Ausstellung belaufen sich auf insgesamt 2,45 Millionen Euro. In Zukunft sind wissenschaftliche Kooperationen mit Stiftungen und universitären Einrichtungen zu Fragen transatlantischer Beziehungen, Bildungsangebote, Sonderausstellungen und die Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen geplant. bik

Das wird spannend. Denn im Büro des Oberkommandierenden, das praktisch originalgetreu wieder hergerichtet wurde, steht nicht nur der Schreibtisch des Nato-Generals, den das Stadtarchiv aufbewahrt hatte. Anstelle des Konferenztisches, an dem einst zentrale Entscheidungen getroffen wurden, befindet sich ein Tisch mit einem eigens entworfenen Strategiespiel. Die Besucher, die mit ihren Tablets dort andocken, entscheiden, wie sie mit Gegnern und Bündnispartnern umgehen, ob sie Konfliktsituationen eskalieren lassen wollen. 16 historische Konfrontationen lassen sich durchspielen. Die Defcon-Skala ("Defense Readiness Condition", deutsch: Verteidigungsbereitschaftszustand) zeigt einem, wie weit man bereit ist, zu gehen. Bis zur fünften Stufe, dem Atomkrieg?

In den ehemaligen Büroräumen werden dann die deutsch-amerikanischen Geschichten erzählt. Von den deutschen Soldaten, die beim amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf beiden Seiten mitgekämpft haben. Vom Militärstandort Heidelberg, der den Amerikanern wegen der unzerstörten Altstadt und den alten Kasernenanlagen ins Auge fiel. Das Militär hatte bald mehr als tausend Liegenschaften requiriert, so dass Heidelberger Frauen in den 1950er-Jahren demonstrierend vor das Hauptquartier zogen und ihre Wohnungen zurückforderten.

Uwe Wenzel, Leiter des Mark Twain Centers für transatlantische Beziehungen, im ehemaligen Büro des Oberkommandierenden der US-Armee in Europa. Hier wartet ein digitales Strategiespiel auf die Besucher der Dauerausstellung. Foto: Philipp Rothe

Themen jenseits des Militärs betrachten die Entwicklung der Demokratie im Nachkriegs-Heidelberg, die die Amerikaner ermöglicht haben, von der Gründung der RNZ bis zu den Gewerkschaften, vom US-Supermarkt und amerikanischer Vereinskultur bis zum religiösen Leben. Auch was Heidelberger gemeinsam mit Amerikanern erlebten, fand Eingang in die Ausstellung. Uwe Wenzel sammelte die Geschichten überwiegend erst in den letzten Jahren. Über die Tablets werden diese Botschaften für die Besucher lebendig. Sätze von Namensgeber Mark Twain auf den Wänden, Sarkastisches, Witziges und Nachdenkliches, begleiten die Ausstellung. MTC-Leiter Uwe Wenzel freut sich an der feinen Beobachtungsgabe des Schriftstellers, der sich im Jahr 1878 in Heidelberg aufhielt.

"Join the Story – 200 Jahre transatlantische Perspektiven", heißt die Dauerausstellung im MTC. Doch fertig wird sie nach den Worten Wenzels niemals sein. Noch mehr Heidelberger, so hofft er, werden kommen und ihre Erlebnisse mit den Amerikanern erzählen. "Wir sind der Ort, an dem die jüngste Stadtgeschichte bearbeitet werden kann."

Noch wichtiger sind dem Historiker und Soziologen pädagogische Projekte, vor allem die Zusammenarbeit mit Schulen in Sachen Internationale Beziehungen, Friedenspolitik, Menschenrechte. Oder kulturelle Angebote. Das soll mit einer Sonderausstellung zum 100. Geburtstag von Marie Marcks im Herbst beginnen. Die Karriere der Zeichnerin und Karikaturistin startete mit der gemalten Nummerierung von Stiefeln bei der US-Armee.

Info: Eröffnung des Mark Twain Centers (Römerstraße 162) mit Publikumstag, Sonntag, 22. Mai, 13 bis 18 Uhr. Programm mit Jazz, Square Dance, Führungen, Kinderprogramm, Essen und Trinken. Ab 23. Mai mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Mehr Infos unter: www.mark-twain-center.com.