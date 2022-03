Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Literaturszene ist in Aufruhr. Vor wenigen Wochen hatte Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson im Kulturausschuss verkündet, dass die Schriftstellerin und Leiterin des Interkulturellen Zentrums, Jagoda Marinic´, ab 2023 die künstlerische Leitung der Heidelberger Literaturtage übernimmt. Die Literaturtage selbst werden zudem ab 2023 in eine städtische Stabsstelle umgewandelt, wie Erichson im Ausschuss berichtete. In den vergangenen sechs Jahren wurden die Literaturtage vom Kulturamt der Stadt ausgerichtet, zuvor hatte sie Verleger Manfred Metzner organisiert.

Als "Schlag ins Gesicht" bezeichneten nun im Gespräch mit der RNZ mehrere Heidelberger Literaturakteure die Nachricht von der Neuausrichtung der Literaturtage. Man habe davon aus der Zeitung erfahren. "Das ist uns gegenüber nicht richtig", sagt Regina Wehrle vom Heidelberger Mattes Verlag. Sie und viele weitere im Literaturbetrieb tätige Heidelberger hatten sich erst kürzlich zusammengetan, um zu protestieren – zum einen gegen die Etatkürzung im Doppelhaushalt 2021/ 2022 bei den Mitteln für Projekte im Rahmen der "Unesco City of Literature" und zum anderen gegen die Mittelkürzungen bei den Literaturtagen. Mit Erfolg: Der Kulturausschuss und schließlich der Gemeinderat nahmen die Kürzungen in beiden Bereichen Ende vergangenen Jahres zurück.

Aus dieser Initiative entstand eine Arbeitsgruppe, die sich seither einmal in der Woche trifft und ein Ziel hat: Ideen entwickeln, wie Heidelberg als einzige "Unesco City of Literature" in Deutschland vorangebracht werden kann. Noch im März soll ein entsprechendes Papier vorgestellt werden. "Wir wollen verhindern, dass diese Idee stirbt, weil einzelne Personenkreise sich nicht abgeholt fühlen", sagt dazu Bettina Heuer von der Buchhandlung Wortreich in der Weststadt.

Doch durch die Art und Weise der Kommunikation, die von städtischer Seite in Hinblick auf die Neuausrichtung der Literaturtage an den Tag gelegt werde, bestünde genau diese Gefahr. "Wir fühlen uns als nützliche Deppen", ergänzt Wehrle. Zumal den Literaturakteuren versichert worden sei, dass sie auch in die Neugestaltung der Literaturtage eingebunden werden, wie Veronika Haas berichtet, die den Heidelberger Literaturherbst organisiert und sich ebenfalls in der Arbeitsgemeinschaft "Weiterentwicklung Literaturstadt Heidelberg" engagiert. "Stattdessen werden wir einfach vor vollendete Tatsachen gestellt", erklärt Wehrle.

Das ärgert auch den Heidelberger Schriftsteller "belmonte". In einem entsprechenden Beitrag auf "Facebook" schreibt er: "Leider sieht das alles sehr nach abgekarteter Hinterzimmerpolitik aus." Im Gespräch mit der RNZ erklärte er zudem: "Wir wollen die Literaturstadt gemeinsam auf ein neues, ein höheres Level heben."

Dass nun so eine weitreichende Entscheidung komplett in der "Black Box" getroffen werde, "das ist sehr, sehr falsch". Zumal auch die vom Kulturamt moderierte "AG Neukonzeption Heidelberger Literaturtage" überhaupt nicht in die Entscheidung eingebunden worden sei. "Dadurch entsteht eine Frustration", so "belmonte". Der Schriftsteller sorgt sich zudem um die Verteilung der Gelder für die Literatur in Heidelberg – "wenn die Literaturtage jetzt so großzügig als Stabsstelle ausgestattet werden". Man dürfe dabei nicht die finanzielle Ausstattung der "City of Literature"-Projekte vergessen, auch der "Literaturherbst" benötige dringend mehr Mittel.

Dennoch hoffen die Literaturakteure nun auf eine gute Zusammenarbeit mit der künftigen künstlerischen Leiterin der Literaturtage Jagoda Marinic´. Bettina Heuer sagt: "Wir wollen eine breite Zusammenarbeit auf den Weg bringen und hoffen, dass Jagoda Marinic´ das auch in die Hand nimmt."