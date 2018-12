Alles ist angerichtet für die neue Elektrobus-Linie in der Altstadt, die zwischen Karlsplatz und Hauptbahnhof pendelt. Jetzt ist auch die neue Busspur am Adenauerplatz fertig, für die eine Mittelinsel rückgebaut wurde. Mit dem Fahrplanwechsel nahm die Linie 33E ihren Betrieb auf - allerdings noch mit herkömmlichen Diesel-Bussen. Die Elektro-Busse will der Hersteller im Januar liefern - und ab dann wird die Altstadtlinie auch ihren neuen Namen tragen: Linie 20. Foto: Rothe