Von Inga Jahn

Heidelberg. Ein Haus mit Tradition: Im Café Schafheutle finden Tortenliebhaber alles, was ihr Herz begehrt. Im Café in der Hauptstraße 94 wird die Kaffeekultur hochgehalten. Torten, Kuchen, Eis und Pralinen sind handgemacht. Mit der alteingesessenen Altstadt-Institution endet die RNZ-Serie "Das Lieblingscafé".

> Atmosphäre: Um 16 Uhr, pünktlich zur Kaffee- und Kuchenzeit, herrscht Trubel im Café Schafheutle. Jung und Alt kommen mit der Familie oder auch alleine, um zu genießen. Hinter dem Tresen: ebenfalls ziemlicher Trubel. Die Frauen im Verkauf, einige von ihnen sind nach den Angaben des stellvertretenden Geschäftsführers Julian Kübel seit Jahrzehnten im Betrieb, bringen Leckereien an den Mann, während die elf Konditoren in der Backstube stetig Neues zaubern. Seit Oktober versprüht der Verkaufsraum nach dem Umbau eher zeitlosen Charme. Einen gemütlichen Platz im Wintergarten, am Tresen oder in einem der anderen Räume findet jeder.

> Geschichte: 1833 als Café Krall eröffnet, übernahm Kübels Urgroßvater das Café 100 Jahre später und benannte es nach seinem Familiennamen Schafheutle - und begründete hier die wohl längste Café-Tradition der Stadt. "Mein Urgroßvater setzte damals schon auf Qualität, auf Zeitlosigkeit und auf Stil", erzählt der gelernte Konditor. Ursprünglich waren Backstube, Verkaufstheke und Sitzbereich im heutigen Verkaufsraum untergebracht. Das Café vergrößerte sich im Laufe der Jahre stetig. "Mit dem Umbau haben wir nun mal wieder ein wenig Veränderung in den Laden gebracht", so Kübel.

> Publikum: "Wenn ich sehe, wer alles zu uns kommt, dann sind wir definitiv kein Oma-Café", meint Kübel. Natürlich komme auch das ältere Semester, jedoch würden auch 16. und 30. Geburtstage hier gefeiert. "Manch einer ist von klein auf regelmäßig mit Mama, Papa, Oma oder Opa hier gewesen. Man kann sagen, dass wir unsere Kunden auf ihrem Lebensweg begleiten", schmunzelt der 28-Jährige, der schon in seiner Kindheit viel Zeit im Familienbetrieb verbrachte und vor drei Jahren in die Geschäftsleitung einstieg. "Ein Wandel ist schon erkennbar", so der Heidelberger - er ist überzeugt, dass vermehrt junge Kunden kommen, da vor allem sie das Handgemachte und die gute Qualität schätzen.

> Spezialitäten: Ob klassisch, fruchtig oder ausgefallen - an der Kuchentheke oder auf der Karte findet jeder etwas. "Wenn ich mir eines unserer Produkte aussuchen müsste, würde ich behaupten, dass unsere Spezial-Torte eine Besonderheit des Hauses ist", so Kübel. Bekannt ist sie auch als "Helmut-Kohl-Torte", derentwegen der Altkanzler Stammgast im Café war. Jedoch seien auch das Eis, die Pralinen und die Marmelade nicht zu verachten, so Kübel.

> Blick in die Karte: Das Team im Café Schafheutle bietet Torten, Kuchen, Quiche oder auch Salate an. Eine Frühstücksauswahl gibt es so lange, bis die Brötchen, die von der Bäckerei Göbes geliefert werden, weg sind. "In der Regel ist das immer so gegen 12 Uhr der Fall", sagt Kübel. Für ein Stück Kuchen werden mindestens 2,50 Euro verlangt, Torte gibt es ab 3,60 Euro. Dazu passend: ein Cappuccino für 3,40 Euro oder einen Tee für 3,30 Euro.

> Öffnungszeiten: Das Café hat Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Samstags schließt das Café eine Stunde früher. Ausschließlich im Advent öffnet das Café auch sonntags.

